https://sarabic.ae/20260220/بريطانيا-ترفض-طلبا-لترامب-بشأن-استخدام-قواعدها-العسكرية-للهجوم-على-إيران-1110561690.html

بريطانيا ترفض طلبا لترامب بشأن استخدام قواعدها العسكرية للهجوم على إيران

بريطانيا ترفض طلبا لترامب بشأن استخدام قواعدها العسكرية للهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "غير مسموح لها باستخدام قواعدها العسكرية لشن هجوم على... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T08:35+0000

2026-02-20T08:35+0000

2026-02-20T08:35+0000

دونالد ترامب

العالم

الأخبار

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/18/1060393879_176:0:2050:1054_1920x0_80_0_0_0318d74e7ca8485c908f781ecd7675cb.jpg

وأوضحت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عارض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام القواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ هجمات محتملة ضد إيران.وأفادت بأن "ستارمر أخبر ترامب بأن مثل هذا الإجراء قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وبريطانيا ليست مستعدة للمشاركة فيه"، موضحة أن "الخلاف الرئيسي بين الطرفين نشأ حول هذه القضية تحديدًا، وهذه المعارضة البريطانية هي ما دفع ترامب إلى سحب دعمه لاتفاقية جزر تشاغوس".ويشار إلى أن جزر "تشاغوس" هي أرخبيل في المحيط الهندي، تقع فيه قاعدة "دييغو غارسيا" العسكرية المهمة، وتُستخدم هذه القاعدة بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ عقود، حيث تقوم بدور محوري في العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي.وكانت لندن قد اتخذت موقفًا مماثلًا في الصيف الماضي، حين رفضت آنذاك المشاركة في الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذّرًا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

https://sarabic.ae/20260220/إعلام-حجم-الحشد-العسكري-الأمريكي-قرينة-على-شن-هجوم-ضد-إيران-1110559640.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, الأخبار, بريطانيا