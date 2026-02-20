https://sarabic.ae/20260220/ترامب-حول-إمكانية-توجيه-ضربة-محدودة-لإيران-ندرس-مثل-هذا-الاحتمال-1110579830.html

ترامب حول إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران: ندرس مثل هذا الاحتمال

ترامب حول إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران: ندرس مثل هذا الاحتمال

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يدرس احتمال شن ضربات محدودة على إيران. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T15:48+0000

2026-02-20T15:48+0000

2026-02-20T15:48+0000

دونالد ترامب

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مفاوضات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg

وقال ترامب للصحفيين، قبل اجتماع لحكام الولايات في البيت الأبيض، وردا على سؤال عما إذا كان يخطط شن ضربات محدودة على إيران: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أدرس هذا الاحتمال".وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن الخطوة التالية تتمثل في عرض مسودة اتفاق محتمل على نظرائه في واشنطن، مشيرا إلى أنها قد تكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، على أن تُسلَّم إلى ستيف ويتكوف(مبعوث الرئيس الأمريكي) بعد المصادقة النهائية من القيادة الإيرانية.وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.ويطالب ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.وفي بداية فبراير/ شباط الجاري، أجرى ممثلون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات في عمان. وأفاد عباس عراقجي، بأن الطرفين توصلا إلى "مبادئ أساسية" للعمل على اتفاق يضمن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، بينما أصرت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم "حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب".وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه إذا رفضت إيران الصفقة، فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة جدًا" على الجمهورية الإيرانية.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله. كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-مسودة-الاتفاق-مع-الأمريكيين-ستكون-جاهزة-خلال-أيام-1110577575.html

https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-خلال-مكالمة-هاتفية-مع-لافروف-إيران-تأخذ-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-على-محمل-الجد-1110575541.html

https://sarabic.ae/20260220/بريطانيا-ترفض-طلبا-لترامب-بشأن-استخدام-قواعدها-العسكرية-للهجوم-على-إيران-1110561690.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات