https://sarabic.ae/20260220/نقابة-الصحفيين-الفلسطينيين-مقتل-أكثر-من-260-صحفيا-وتدمير-المئات-من-منازل-الإعلاميين-في-قطاع-غزة---1110574386.html

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل أكثر من 260 صحفيا وتدمير المئات من منازل الإعلاميين في قطاع غزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مقتل أكثر من 260 صحفيا وتدمير المئات من منازل الإعلاميين في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون أداء رسالتهم المهنية رغم المخاطر الجسيمة، مؤكدًا أن أكثر من 260 صحفيًا... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T13:29+0000

2026-02-20T13:29+0000

2026-02-20T13:29+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

آخر أخبار القدس الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cae264eee14cc9ffbf5715b8ce79ba2d.jpg

وأوضح الأسطل، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن عددًا من الصحفيين، لا سيما في القدس، مُنعوا بقرارات عسكرية من دخول باحات المسجد الأقصى لتغطية الأحداث، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف أن القيود المفروضة لا تقتصر على الصحفيين الفلسطينيين، بل تمتد لتشمل صحفيين أجانب وإسرائيليين يعملون لصالح وكالات دولية. ودعا نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تفعيل القرارات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين في مناطق النزاع، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، منتقدًا ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأفادت محافظة القدس، الاثنين الماضي، بأن السلطات الإسرائيلية منعت دائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستقبال المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.وشددت على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية "باطلة ولاغية وغير شرعية" وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشارت المحافظة إلى "استمرار التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث أبعد الاحتلال نحو 25 موظفاً واعتقل أربعة منهم، بهدف إضعاف قدرة الدائرة على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الأنشطة الدينية".كما تمنع السلطات الإسرائيلية تنفيذ جميع التجهيزات المتعلقة باستقبال شهر رمضان، بما في ذلك تركيب المظلات للوقاية من الشمس أو الأمطار، وإقامة العيادات الميدانية المؤقتة، إضافة إلى باقي الترتيبات اللوجستية الضرورية لضمان سير العبادة بشكل طبيعي.

https://sarabic.ae/20260218/إسرائيل-تحدد-عدد-المصلين-في-المسجد-الأقصى-بـ-10-آلاف-فلسطيني-يوميا-خلال-رمضان-1110495428.html

https://sarabic.ae/20260216/إسرائيل-تمنع-الأوقاف-الفلسطينية-من-تجهيز-المسجد-الأقصى-لاستقبال-شهر-رمضان-1110426780.html

https://sarabic.ae/20250806/مفتي-القدس-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-بإبعاده-عن-المسجد-الأقصى-1103454543.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن