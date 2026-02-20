عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تتوقع وصول صادرات البلاد غير النفطية لـ155 مليار دولار
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تتوقع وصول صادرات البلاد غير النفطية لـ155 مليار دولار
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، اليوم الجمعة، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T13:09+0000
2026-02-20T13:09+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103183/88/1031838829_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bee22338eaf11bdc1a40d9bb07e2a560.jpg
وأدلى تشيكوشوف، بتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الأعمال الروسي": "نعم، هناك خطة لعام 2026، وهي وصول حجم الصادرات غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة إلى 155 مليار دولار أمريكي. لقد اعتُمدت هذه الخطة منذ نهاية عام 2024. وأود أن أشير إلى أننا في عام 2025، قد تجاوزنا بالفعل مستهدفات عام 2026، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، فلدينا أهداف طموحة".وأردف تشيكوشوف: 'لقد شهدنا في العام الماضي نموًا أكثر أهمية في الصادرات ضمن قطاع هندسة الآلات. لذلك، نتوقع ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه في الصادرات العالية التقنية. وبالطبع، تظل المهمة الرئيسية هي تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى أقصى حد ممكن".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد تشيكوشوف، بأن حجم الصادرات غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة بنهاية عام 2025، تجاوز 156 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 5 في المئة عن الخطة الموضوعة.روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، اليوم الجمعة، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقاً للخطة المعتمدة.
وأدلى تشيكوشوف، بتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الأعمال الروسي": "نعم، هناك خطة لعام 2026، وهي وصول حجم الصادرات غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة إلى 155 مليار دولار أمريكي. لقد اعتُمدت هذه الخطة منذ نهاية عام 2024. وأود أن أشير إلى أننا في عام 2025، قد تجاوزنا بالفعل مستهدفات عام 2026، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، فلدينا أهداف طموحة".
وأردف تشيكوشوف: 'لقد شهدنا في العام الماضي نموًا أكثر أهمية في الصادرات ضمن قطاع هندسة الآلات. لذلك، نتوقع ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه في الصادرات العالية التقنية. وبالطبع، تظل المهمة الرئيسية هي تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى أقصى حد ممكن".
وأضاف تشيكوشوف، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقاً للخطة المعتمدة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد تشيكوشوف، بأن حجم الصادرات غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة بنهاية عام 2025، تجاوز 156 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 5 في المئة عن الخطة الموضوعة.
روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة
Заголовок открываемого материала