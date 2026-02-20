https://sarabic.ae/20260220/وزير-النفط-الإيراني-التعاون-النفطي-بين-طهران-وواشنطن-محتمل-1110564579.html

وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين طهران وواشنطن محتمل

سبوتنيك عربي

صرح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، باحتمال التعاون بين إيران وأمريكا في مجال النفط والغاز في ضوء المفاوضات النووية. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، عن محسن باك نجاد، بشأن احتمال التعاون بين إيران وأمريكا في مجال النفط والغاز بالنظر إلى استمرار المفاوضات النووية بين البلدين، أن "كل شيء محتمل".وأفاد الوزير الإيراني بأنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كان التعاون النفطي والغازي بين طهران وواشنطن سيدخل حيز التنفيذ في الوقت الراهن أم لا".وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، حميد قنبري، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، في اجتماع بغرفة التجارة الإيرانية، أن "المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز، والحقول المشتركة، والاستثمارات التعدينية، وحتى شراء الطائرات، قد أُدرجت في نص المفاوضات مع أمريكا".وصرح حميد قنبري بأن التركيز على النتائج وتحقيق المكاسب الاقتصادية يشكل النهج الأساسي في الجولة الحالية من المفاوضات النووية.ونقلت وكالة "إرنا"، السبت الماضي، عن حميد قنبري أن المصالح الاقتصادية للطرف المقابل أخذت أيضا بالاعتبار، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يعد أحد مكونات الاتفاق المحتمل الذي يتم متابعة تفاصيله.وشدد حميد قنبري على أن إيران دخلت المفاوضات الحالية مستخلصة العبر من الاتفاق النووي السابق، مؤكدا بأن تحقيق نتائج ملموسة ومكاسب اقتصادية يمثل أولوية أساسية في هذه الجولة من التفاوض.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذّرًا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

