https://sarabic.ae/20260221/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-جهوزيته-التامة-وسط-تصاعد-التوترات-الأمريكية-الإيرانية-1110603991.html

الجيش الإسرائيلي يؤكد جهوزيته التامة وسط تصاعد التوترات الأمريكية-الإيرانية

الجيش الإسرائيلي يؤكد جهوزيته التامة وسط تصاعد التوترات الأمريكية-الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يبقى في حالة تأهب قصوى وجهوزية عالية لمواجهة أي تطورات محتملة في الوضع العملياتي، مع مراقبة مكثفة للتطورات الإقليمية... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T15:12+0000

2026-02-21T15:12+0000

2026-02-21T15:12+0000

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، تصريحات أكد فيها أن القوات المسلحة الإسرائيلية في استعداد تام للتعامل مع أي تحديات ناجمة عن التوترات المتزايدة مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس احتمال شن ضربات محدودة على إيران.وقال ترامب للصحفيين، قبل اجتماع لحكام الولايات في البيت الأبيض، وردا على سؤال عما إذا كان يخطط شن ضربات محدودة على إيران: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أدرس هذا الاحتمال".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن طهران تستعد لتقديم مسودة اتفاق إلى أمريكا خلال أيام.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران خلال 10 أيام تقريبا، محذرا من "عواقب سيئة" في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وأكد أمام "مجلس السلام" أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عمان والخليج، فيما أعلن لاحقًا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، عن نشر وحدات إضافية هناك.وفي بداية فبراير/ شباط الجاري، أجرى ممثلون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات في عمان. وأفاد عباس عراقجي، بأن الطرفين توصلا إلى "مبادئ أساسية" للعمل على اتفاق يضمن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، بينما أصرت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم "حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب".وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه إذا رفضت إيران الصفقة، فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة جدًا" على الجمهورية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260221/إيران-تجري-اختبارا-لصاروخ-دفاع-جوي-بعيد-المدى-يطلق-من-البحر-فيديو-1110599673.html

https://sarabic.ae/20260221/إعلام-أمريكا-تجلي-المئات-من-جنودها-من-قواعدها-في-قطر-والبحرين-وسط-توتر-مع-إيران-1110593923.html

https://sarabic.ae/20260221/إعلام-نشر-عشرات-المقاتلات-الأمريكية-في-قاعدة-أردنية-وسط-توتر-مع-إيران-1110590809.html

https://sarabic.ae/20260220/رئيس-جمعية-الصحفيين-العمانيين-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-مسقط-في-مفاوضات-واشنطن-وإيران-1110584467.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران