https://sarabic.ae/20260221/الخارجية-السعودية-تصريحات-السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-تؤدي-إلى-تصعيد-خطير-في-المنطقة-1110609224.html

الخارجية السعودية: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة

الخارجية السعودية: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بأشد العبارات تصريحات مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، التي عبر التي عبر خلالها بأن سيطرة إسرائيل على... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T19:17+0000

2026-02-21T19:17+0000

2026-02-21T19:17+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103286333_0:57:1139:698_1920x0_80_0_0_31f88e7b45ee70734c6f961620278138.jpg

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض (تصريحات السفير الأميركي بإسرائيل) من جميع دول العالم المحبة للسلام".وجددت السعودية مواقفها في رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية، مشددة أن السبيل الأوحد للوصول للسلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية تلك التصريحات بأنها "تمثل خروجًا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد صرح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي مايك كارلسون، أمس الجمعة، ردًا على سؤال حول أحقية إسرائيل في الأراضي "من النيل إلى الفرات"، بأنه "ستكون الأمور على ما يرام إذا ما أخذوها كلها".منظمة التعاون الإسلامي: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المنطقة خطيرة وغير مسؤولةإدانات عربية واسعة تندد بتصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "حق إسرائيل التوراتي"

https://sarabic.ae/20260221/تصويتماهو-رأيك-بتصريحات-سفير-واشنطن-لدى-إسرائيل-حول-الحق-التوراتي-لإسرائيل-في-الشرق-الأوسط؟-1110605511.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل