بطالة الشباب في بريطانيا تتجاوز المعدل الأوروبي لأول مرة منذ 25 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/بطالة-الشباب-في-بريطانيا-تتجاوز-المعدل-الأوروبي-لأول-مرة-منذ-25-عاما-1110611508.html
بطالة الشباب في بريطانيا تتجاوز المعدل الأوروبي لأول مرة منذ 25 عاما
بطالة الشباب في بريطانيا تتجاوز المعدل الأوروبي لأول مرة منذ 25 عاما
سبوتنيك عربي
سجلت بريطانيا ارتفاعا غير مسبوق في معدل بطالة الشباب، متجاوزة بذلك المعدل الأوروبي للمرة الأولى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000، وفقا لبيانات منظمة التعاون... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T20:42+0000
2026-02-21T20:42+0000
بريطانيا
لندن
بطالة
الإتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
وارتفعت نسبة البطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا إلى 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، متخطيةً معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 15%، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وأوضحت أن "تراكم الزيادات خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة، واصفةً الأمر بأنه "مؤسف لكنه واقع لا مفر منه".وشهد الحد الأدنى للأجور تعديلات متتالية خلال الأعوام الأخيرة. ففي أبريل/ نيسان 2024، ألغى وزير المالية آنذاك، جيريمي هانت، الحد الأدنى الخاص بالفئة العمرية 21–22 عاما. كما قلّص حزب العمال الفجوة بين أجور الشباب والحد الأدنى الرئيسي عبر زيادات كبيرة، حيث رُفعت أجور من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا بنسبة 16.3% في أبريل 2025، مع زيادات إضافية مقررة في أبريل المقبل. وكان الهدف من تخصيص حد أدنى أقل للشباب في السابق تشجيع أصحاب العمل على توظيف حديثي الخبرة، إلا أن منتقدين يرون أن تقليص الفجوة قد يحدّ من فرصهم في الحصول على وظائفهم الأولى. وفي هذا السياق، حذر بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية، من أن مساواة الأجور بين شاب يبلغ 18 عامًا وآخر في الخامسة والعشرين قد تدفع أصحاب العمل إلى تفضيل الأكثر خبرة.من جهته، انتقد أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، السياسات الحالية، معتبرا أنها أدت إلى تراجع موقع المملكة المتحدة مقارنة بأوروبا في ملف بطالة الشباب.في المقابل، أكدت الحكومة أنها تعمل على معالجة الأزمة عبر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني في برامج التدريب والتوظيف والتلمذة الصناعية، إلى جانب تخفيف أعباء التأمين الوطني على الشركات، مشيرة إلى أن تقريرا مستقلًا سيبحث الأسباب الجذرية لعزوف الشباب عن العمل.كما حذرت لويز مورفي، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن، من ضرورة تحقيق توازن دقيق بين رفع مستوى معيشة الشباب وضمان عدم الإضرار بفرصهم الوظيفية، في ظل لجوء بعض الشركات إلى تقليص التوظيف للتكيف مع ارتفاع التكاليف.
https://sarabic.ae/20250829/ألمانيا-تسجل-أعلى-معدل-بطالة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1104300899.html
https://sarabic.ae/20240805/تراجع-الدولار-أمام-العملات-العالمية-الكبرى-بسبب-صدور-بيانات-البطالة-في-أمريكا-1091428708.html
https://sarabic.ae/20251106/روسيا-تصبح-أكبر-اقتصاد-في-العالم-بأدنى-معدل-بطالة-1106782814.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, لندن, بطالة, الإتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
بريطانيا, لندن, بطالة, الإتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن

بطالة الشباب في بريطانيا تتجاوز المعدل الأوروبي لأول مرة منذ 25 عاما

20:42 GMT 21.02.2026
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowakالعاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
سجلت بريطانيا ارتفاعا غير مسبوق في معدل بطالة الشباب، متجاوزة بذلك المعدل الأوروبي للمرة الأولى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وارتفعت نسبة البطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا إلى 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، متخطيةً معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 15%، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وأرجعت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، هذا الارتفاع إلى الزيادات الكبيرة والمتتالية في الحد الأدنى للأجور، معتبرةً أن ارتفاع تكاليف التوظيف دفع بعض أصحاب العمل إلى الإحجام عن توظيف الشباب.
مكان عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
29 أغسطس 2025, 20:30 GMT
وأوضحت أن "تراكم الزيادات خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة، واصفةً الأمر بأنه "مؤسف لكنه واقع لا مفر منه".
وأضافت أن "السياسات الحكومية كانت المحرك الأساسي للزيادة الأخيرة، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم اعتبار بطالة الشباب مؤشرًا قاطعًا على تدهور شامل في سوق العمل".
وشهد الحد الأدنى للأجور تعديلات متتالية خلال الأعوام الأخيرة. ففي أبريل/ نيسان 2024، ألغى وزير المالية آنذاك، جيريمي هانت، الحد الأدنى الخاص بالفئة العمرية 21–22 عاما. كما قلّص حزب العمال الفجوة بين أجور الشباب والحد الأدنى الرئيسي عبر زيادات كبيرة، حيث رُفعت أجور من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا بنسبة 16.3% في أبريل 2025، مع زيادات إضافية مقررة في أبريل المقبل.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
مجتمع
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
5 أغسطس 2024, 08:37 GMT
وكان الهدف من تخصيص حد أدنى أقل للشباب في السابق تشجيع أصحاب العمل على توظيف حديثي الخبرة، إلا أن منتقدين يرون أن تقليص الفجوة قد يحدّ من فرصهم في الحصول على وظائفهم الأولى. وفي هذا السياق، حذر بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية، من أن مساواة الأجور بين شاب يبلغ 18 عامًا وآخر في الخامسة والعشرين قد تدفع أصحاب العمل إلى تفضيل الأكثر خبرة.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الشباب العاطلين عن العمل بنحو 150 ألفا منذ تولي حزب العمال السلطة، ليصل الإجمالي إلى 729 ألف شاب ضمن الفئة العمرية 16–24 عاما.
من جهته، انتقد أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، السياسات الحالية، معتبرا أنها أدت إلى تراجع موقع المملكة المتحدة مقارنة بأوروبا في ملف بطالة الشباب.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
6 نوفمبر 2025, 04:22 GMT
في المقابل، أكدت الحكومة أنها تعمل على معالجة الأزمة عبر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني في برامج التدريب والتوظيف والتلمذة الصناعية، إلى جانب تخفيف أعباء التأمين الوطني على الشركات، مشيرة إلى أن تقريرا مستقلًا سيبحث الأسباب الجذرية لعزوف الشباب عن العمل.
كما حذرت لويز مورفي، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن، من ضرورة تحقيق توازن دقيق بين رفع مستوى معيشة الشباب وضمان عدم الإضرار بفرصهم الوظيفية، في ظل لجوء بعض الشركات إلى تقليص التوظيف للتكيف مع ارتفاع التكاليف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала