"حزب الله" يعلن مقتل قيادي و5 من عناصره إثر غارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/حزب-الله-يعلن-مقتل-قيادي-و5-من-عناصره-إثر-غارات-إسرائيلية-على-البقاع-شرقي-لبنان-1110596896.html
"حزب الله" يعلن مقتل قيادي و5 من عناصره إثر غارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان
"حزب الله" يعلن مقتل قيادي و5 من عناصره إثر غارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في صفوفه وعدد من عناصره، إضافة إلى سقوط... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T09:52+0000
2026-02-21T09:52+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الغارات أدت إلى مقتل القيادي حسين محمد ياغالي، إلى جانب كل من أحمد الحاج حسن، حسنين السبلاني، باسم مهدي، محمد الموسوي، وعلي الموسوي. ووفق المعطيات الأولية، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى و24 جريحاً جراء القصف الذي طال عدة مواقع في المنطقة، في وقت لم تصدر فيه بعد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات.وأشار بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة إلى أن من بين الجرحى ثلاثة أطفال، مؤكداً استمرار متابعة الأوضاع وتقديم الإسعافات للمصابين.وفي وقت سابق، أفادت مصادر في خدمة الإسعاف اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين.وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260220/مقتل-ثمانية-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1110588287.html
https://sarabic.ae/20260220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-مقر-لـحماس-في-منطقة-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1110578994.html
https://sarabic.ae/20260217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-ننسحب-من-لبنان-طالما-يمتلك-حزب-الله-سلاحا-1110453932.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_141:0:2392:1688_1920x0_80_0_0_f8587ad9362a9e12303085556c043617.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله" يعلن مقتل قيادي و5 من عناصره إثر غارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

09:52 GMT 21.02.2026
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في صفوفه وعدد من عناصره، إضافة إلى سقوط جرحى.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الغارات أدت إلى مقتل القيادي حسين محمد ياغالي، إلى جانب كل من أحمد الحاج حسن، حسنين السبلاني، باسم مهدي، محمد الموسوي، وعلي الموسوي.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
مقتل 8 أشخاص إثر غارات إسرائيلية شرقي لبنان
أمس, 21:26 GMT
ووفق المعطيات الأولية، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى و24 جريحاً جراء القصف الذي طال عدة مواقع في المنطقة، في وقت لم تصدر فيه بعد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح.
وأشار بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة إلى أن من بين الجرحى ثلاثة أطفال، مؤكداً استمرار متابعة الأوضاع وتقديم الإسعافات للمصابين.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقر لـ"حماس" في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان
أمس, 15:14 GMT
وفي وقت سابق، أفادت مصادر في خدمة الإسعاف اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 25 آخرين".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من لبنان طالما يمتلك "حزب الله" سلاحا
17 فبراير, 11:45 GMT
وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала