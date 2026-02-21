https://sarabic.ae/20260221/موسكو-أوروبا-تقصي-نفسها-عن-مفاوضات-أوكرانيا-وهنغاريا-تتوعد-بعرقلة-دعم-كييف-1110602405.html

موسكو: أوروبا تقصي نفسها عن مفاوضات أوكرانيا.. وهنغاريا تتوعد بعرقلة دعم كييف

موسكو: أوروبا تقصي نفسها عن مفاوضات أوكرانيا.. وهنغاريا تتوعد بعرقلة دعم كييف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، أن أوروبا استبعدت نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا. 21.02.2026

وأوضح أن أوروبا ألغت إمكانية مشاركتها بشكل مباشر في المفاوضات بشأن أوكرانيا.بدوره، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى هنغاريا عبر خط أنابيب "دروجبا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": أن "روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا، لكنها ترفض تعنتها الذي يهدف إلى استنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا، كما أظهرت تصريحات المستشار الألماني وزيلينسكي عن استمرار الحرب لسنوات".وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مسودة اتفاق مع أمريكا ستكون جاهزة خلال يومين.. وترامب يدرس توجيه ضربة محدودة لطهرانأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستكون مستعدة لتقديم مسودًَّة اتفاق لأمريكا خلال أيام.و أضاف عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الخطوة التالية بالنسبة لطهران هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائه في الولايات المتحدة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مقترحات طهران تشمل تخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".ترامب يسعى لاتفاق نووي مع السعودية دون ضوابط عدم الانتشارأبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بأنه ‌يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفقا لوثيقة أرسلت الكونغرس.يأتي ذلك بعدما ظلت أمريكا تكرر كثيرا أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية، وفقا لنص الوثيقة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نوايا المملكة هي استخدام الطاقة النووية في المجالات الصناعية مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي".وأضاف أن "اتفاقية تشمل إنتاج الأسلحة النووية العسكرية تحتاج إلى ترتيبات مسبقة وإلى موافقات رسمية من مجلس النواب الأمريكي ومن الكونغرس".واشنطن تنوي سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرينكشفت وسائل إعلام أمريكية عن عزم واشنطن سحب كافة قواتها العسكرية من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، في غضون الشهرين المقبلين.تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات ميدانية وسياسية كبرى شهدتها البلاد منذ أواخر عام 2024، وبروز ملامح ترتيبات أمنية جديدة بين واشنطن والقيادة السورية الجديدة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القواعد الأمريكية كان تواجدها بالعموم لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)"، لافتا إلى أن "الحكومة السورية تولت حاليا محاربة هذا التنظيم عندما انضمت إلى التحالف الدولي".اقتصاديا.. وزارة الصناعة والتجارة الروسية تتوقع وصول صادرات البلاد غير النفطية لـ155 مليار دولارأعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقا للخطة المعتمدة.وأوضح أن "هذه الخطة قد تم اعتمادها منذ نهاية عام 2024، لافتا إلى أن موسكو في عام 2025، قد تجاوزت بالفعل مستهدفات عام 2026، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد لأن لدى بلاده أهداف طموحة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "روسيا نجحت في تنويع مصادر الدخل بعد العقوبات التي فشلت في إضعاف روسيا، وبدأت موسكو في التخلي عن الدولار في التجارة مع الصين والهند ودول آسيا الوسطى"، مؤكدا أن "نمو الاقتصاد الروسي يساهم في دفع النمو العالمي مع الصين والهند".

