موسكو: أوروبا تقصي نفسها عن مفاوضات أوكرانيا.. وهنغاريا تتوعد بعرقلة دعم كييف

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
وأوضح أن أوروبا ألغت إمكانية مشاركتها بشكل مباشر في المفاوضات بشأن أوكرانيا.بدوره، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى هنغاريا عبر خط أنابيب "دروجبا".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا، لكنها ترفض تعنتها الذي يهدف إلى استنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا، كما أظهرت تصريحات المستشار الألماني وزيلينسكي عن استمرار الحرب لسنوات".وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مسودة اتفاق مع أمريكا ستكون جاهزة خلال يومين.. وترامب يدرس توجيه ضربة محدودة لطهرانأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستكون مستعدة لتقديم مسودًَّة اتفاق لأمريكا خلال أيام.و أضاف عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الخطوة التالية بالنسبة لطهران هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائه في الولايات المتحدة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مقترحات طهران تشمل تخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".ترامب يسعى لاتفاق نووي مع السعودية دون ضوابط عدم الانتشارأبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بأنه ‌يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفقا لوثيقة أرسلت الكونغرس.يأتي ذلك بعدما ظلت أمريكا تكرر كثيرا أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية، وفقا لنص الوثيقة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نوايا المملكة هي استخدام الطاقة النووية في المجالات الصناعية مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي".وأضاف أن "اتفاقية تشمل إنتاج الأسلحة النووية العسكرية تحتاج إلى ترتيبات مسبقة وإلى موافقات رسمية من مجلس النواب الأمريكي ومن الكونغرس".واشنطن تنوي سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرينكشفت وسائل إعلام أمريكية عن عزم واشنطن سحب كافة قواتها العسكرية من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، في غضون الشهرين المقبلين.تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات ميدانية وسياسية كبرى شهدتها البلاد منذ أواخر عام 2024، وبروز ملامح ترتيبات أمنية جديدة بين واشنطن والقيادة السورية الجديدة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القواعد الأمريكية كان تواجدها بالعموم لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)"، لافتا إلى أن "الحكومة السورية تولت حاليا محاربة هذا التنظيم عندما انضمت إلى التحالف الدولي".اقتصاديا.. وزارة الصناعة والتجارة الروسية تتوقع وصول صادرات البلاد غير النفطية لـ155 مليار دولارأعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقا للخطة المعتمدة.وأوضح أن "هذه الخطة قد تم اعتمادها منذ نهاية عام 2024، لافتا إلى أن موسكو في عام 2025، قد تجاوزت بالفعل مستهدفات عام 2026، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد لأن لدى بلاده أهداف طموحة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "روسيا نجحت في تنويع مصادر الدخل بعد العقوبات التي فشلت في إضعاف روسيا، وبدأت موسكو في التخلي عن الدولار في التجارة مع الصين والهند ودول آسيا الوسطى"، مؤكدا أن "نمو الاقتصاد الروسي يساهم في دفع النمو العالمي مع الصين والهند".
13:59 GMT 21.02.2026
راديو
موسكو: أوروبا تقصي نفسها عن مفاوضات أوكرانيا.. وهنغاريا تتوعد بعرقلة دعم كييف
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، أن أوروبا استبعدت نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وأوضح أن أوروبا ألغت إمكانية مشاركتها بشكل مباشر في المفاوضات بشأن أوكرانيا.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى هنغاريا عبر خط أنابيب "دروجبا".
في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الروسي، د. سمير أيوب، إن "أوروبا، بموقفها العدائي ضد روسيا ودعمها المستمر لنظام كييف عبر توريد الأسلحة والمساعدات، تستبعد نفسها من مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": أن "روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا، لكنها ترفض تعنتها الذي يهدف إلى استنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا، كما أظهرت تصريحات المستشار الألماني وزيلينسكي عن استمرار الحرب لسنوات".
وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مسودة اتفاق مع أمريكا ستكون جاهزة خلال يومين.. وترامب يدرس توجيه ضربة محدودة لطهران
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستكون مستعدة لتقديم مسودًَّة اتفاق لأمريكا خلال أيام.
و أضاف عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الخطوة التالية بالنسبة لطهران هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائه في الولايات المتحدة".
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، صالح القزويني، إن "إيران تظهر مرونة في المفاوضات النووية مع إدارة ترامب، مقترحة ضمانات سلمية لبرنامجها النووي".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مقترحات طهران تشمل تخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
ترامب يسعى لاتفاق نووي مع السعودية دون ضوابط عدم الانتشار
أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بأنه ‌يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفقا لوثيقة أرسلت الكونغرس.
يأتي ذلك بعدما ظلت أمريكا تكرر كثيرا أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية، وفقا لنص الوثيقة.
في ها السياق، قال الكاتب الصحفي، إبراهيم المالك، إن "الاتفاق النووي الأمريكي المحتمل مع الرياض ربما لن يحمل التزامات صريحة بمنع القدرة على إنتاج سلاح نووي، لأن نوايا المملكة العربية السعودية ليست في الاستخدامات العسكرية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نوايا المملكة هي استخدام الطاقة النووية في المجالات الصناعية مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "اتفاقية تشمل إنتاج الأسلحة النووية العسكرية تحتاج إلى ترتيبات مسبقة وإلى موافقات رسمية من مجلس النواب الأمريكي ومن الكونغرس".
واشنطن تنوي سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عزم واشنطن سحب كافة قواتها العسكرية من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، في غضون الشهرين المقبلين.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات ميدانية وسياسية كبرى شهدتها البلاد منذ أواخر عام 2024، وبروز ملامح ترتيبات أمنية جديدة بين واشنطن والقيادة السورية الجديدة.
في هذا الإطار، قال الباحث السياسي، جمعة لهيب، إن "انسحاب القوات الأمريكية من القواعد العسكرية، يعطي طابع علاقة تشاركية أمنية يظهر أن الحكومة السورية أصبحت شريكا أمنيا لأمريكا".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القواعد الأمريكية كان تواجدها بالعموم لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)"، لافتا إلى أن "الحكومة السورية تولت حاليا محاربة هذا التنظيم عندما انضمت إلى التحالف الدولي".
اقتصاديا.. وزارة الصناعة والتجارة الروسية تتوقع وصول صادرات البلاد غير النفطية لـ155 مليار دولار
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، أن حجم الصادرات الروسية غير الخام وغير المرتبطة بالطاقة، من المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار خلال العام الحالي، وفقا للخطة المعتمدة.
وأوضح أن "هذه الخطة قد تم اعتمادها منذ نهاية عام 2024، لافتا إلى أن موسكو في عام 2025، قد تجاوزت بالفعل مستهدفات عام 2026، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد لأن لدى بلاده أهداف طموحة".

في هذا الصدد، قال خبير النفط العالمي د. ممدوح سلامة: إن "تقديرات صندوق النقد الدولي تضع الاقتصاد الروسي في المركز الرابع عالميا بقوة شرائية تصل إلى 7.14 تريليون دولار".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "روسيا نجحت في تنويع مصادر الدخل بعد العقوبات التي فشلت في إضعاف روسيا، وبدأت موسكو في التخلي عن الدولار في التجارة مع الصين والهند ودول آسيا الوسطى"، مؤكدا أن "نمو الاقتصاد الروسي يساهم في دفع النمو العالمي مع الصين والهند".
