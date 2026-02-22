https://sarabic.ae/20260222/المجر-وسلوفاكيا-تلوحان-بقطع-الكهرباء-عن-أوكرانيا-وإدانات-لتصريحات-السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-1110622847.html
المجر وسلوفاكيا تلوحان بقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وإدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
المجر وسلوفاكيا تلوحان بقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وإدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
2026-02-22
2026-02-22T13:34+0000
2026-02-22T13:34+0000
ومنح فيكو مهلة للنظام الأوكراني حتى يوم الإثنين المقبل لتشغيل إمدادات النفط، وإلا سيطلب من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة.من جهتها، هددت المجر بنفس الإجراء، وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده تدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردا على توقف عبور النفط الروسي.واعتبر أوربان في فعالية انتخابية، أن هذا الإجراء قد يكون غير سار بالنسبة لأوكرانيا، إذا استمرت في قطع الإمدادات.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ملف الطاقة واحد من أهم المحاور التي تشهدها مسألة الأمن الدولي في هذه المرحلة، خاصة خلال الأربع سنوات الماضية مع الأزمة الأوكرانية، وحالة الحسابات السياسية المعقدة في مجال الطاقة بين أوروبا وروسيا بالتحديد".إدانات عربية وإسلامية لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل حول حق تل أبيب في السيطرة على الشرق الأوسطأدانت دول عربية في مقدمتها مصر والأردن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي ألمح فيها إلى "حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط".ووصفت الخارجية الأردنية هذه التصريحات بـ"العبثية والاستفزازية"، والتي تمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، ومساسا بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصر في بيان: إن "التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، تمثل خروجا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية".وأوضح مشرفة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "السفير الأمريكي يستند إلى رواية تلمودية غير واضحة عن حق دولة إسرائيل في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، ورسم خريطة هلامية لا تستند إلى أي تاريخ أو واقع أو شرعية".مع تصاعد التوتر في المنطقة إسرائيل تعلن جاهزية جيشها لمواجهة أي تطورات.. وإيران تختبر صاروخا بعيد المدىكشفت إسرائيل عن استعدادها لبدء أي اشتباكات محتملة مع إيران. وأكد متحدث الجيش الإسرائيلي على حالة تأهب قصوى وجهوزية عالية للقوات، لمواجهة أي تطورات محتملة في الوضع العملياتي، مع مراقبة مكثفة للتطورات الإقليمية المرتبطة بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.في الأثناء، نفذ سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، تجربة ناجحة لإطلاق نسخة بحرية من صاروخ الدفاع الجوي "صياد-3"، ضمن مناورة واسعة في مضيق هرمز.وجرى إطلاق الصاروخ من على متن السفينة الحربية "شهيد صياد شيرازي"، خلال تمرين "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد بهاء حلَّال، إن "إسرائيل وبالتحديد نتنياهو يبحث عن ساحات متجددة للحرب، حتى يبقى في السلطة لأطول وقت".وأشار إلى أن "محاولات إسرائيل لجر أمريكا لحرب مع إيران غالبا ما ستبوء بالفشل، لأن شن حرب أمريكية الآن ستورط واشنطن في استنزاف طويل المدى".الرئيس اللبناني يقول إن الغارات الإسرائيلية تفشل مساعي تثبيت الاستقرار في البلادأدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الغارات التي نفذتها إسرائيل على منطقة صيدا وعددا من بلدات البقاع، معتبرا أن استمرار هذه الهجمات عمل عدائي، يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت لتثبيت الاستقرار.وأوضح عون، أن لبنان يواصل اتصالاته، لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، مشددا على أن الغارات تمثل انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، وتعكس تجاهلاً لإرادة المجتمع الدولي.وأعلن "حزب الله" اللبناني أن الغارات الإسرائيلية التي ستهدفت مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان، أدت إلى مقتل القيادي حسين محمد ياغالي، إلى جانب خمسة من عناصره.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل تسعى لتهجير الجنوبيين من أرضهم كما فعلوا في فلسطين، ضمن مخطط إسرائيل الكبرى"، مضيفا أن "الصمت العربي والإسلامي وعدم وجود تفاعل دولي ولا إقليمي فضلا عن ضعف الجيش اللبناني وتعطل المقاومة، يجعل لبنان يواجه خطرا وجوديا".واشنطن ترفع التعرفة الجمركية العالمية إلى 15% وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجاريةأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع التعريفة الجمركية العالمية إلى 15% بعد أقل من 24 ساعة من إصدار قرار برفعها 10%، لافتا إلى أن إدارته بدأت تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية بموجب المادة 301.جاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الأمريكية التي اعتبرت الرسوم الجمركية غير قانونية وتجاوز للصلاحيات.وذكر ترامب أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم الإدارة الأمريكية بتحديد وإصدار التعريفات الجمركية الجديدة المسموح بها قانونا، بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ترامب يريد توليد إرادات إضافية للخزانة، وأن التقديرات تشير إلى تحقيق مئات المليارات من الدولارات نتيجة هذه التعريفات الجمركية"، لافتا إلى "أهمية الأمر لأمريكا التي تعاني عجزا كبيرا وخطيرا في ميزان المدفوعات".
الأخبار
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن بلاده ستقطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا، إذا فشلت كييف في إعادة إمدادات النفط إلى بلاده.
ومنح فيكو مهلة للنظام الأوكراني
حتى يوم الإثنين المقبل لتشغيل إمدادات النفط، وإلا سيطلب من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة.
من جهتها، هددت المجر بنفس الإجراء، وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده تدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردا على توقف عبور النفط الروسي.
واعتبر أوربان في فعالية انتخابية، أن هذا الإجراء قد يكون غير سار بالنسبة لأوكرانيا، إذا استمرت في قطع الإمدادات.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، د. محمد عبد العظيم الشيمي، إن "ما تشهده العلاقات بين أوكرانيا وكل من سولوفيكا والمجر في هذه المرحلة هو حالة من حالات الصراع حول الطاقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ملف الطاقة واحد من أهم المحاور التي تشهدها مسألة الأمن الدولي في هذه المرحلة، خاصة خلال الأربع سنوات الماضية مع الأزمة الأوكرانية، وحالة الحسابات السياسية المعقدة في مجال الطاقة بين أوروبا وروسيا بالتحديد".
إدانات عربية وإسلامية لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل حول حق تل أبيب في السيطرة على الشرق الأوسط
أدانت دول عربية في مقدمتها مصر والأردن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي ألمح فيها إلى "حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط".
ووصفت الخارجية الأردنية هذه التصريحات
بـ"العبثية والاستفزازية"، والتي تمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، ومساسا بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصر في بيان: إن "التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، تمثل خروجا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية".
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير أيمن مشرفة، على أنه "ليس من حق السفير الأمريكي لدى تل أبيب التحدث بهذا الأسلوب، مؤكدا أنه بهذه التصريحات يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح مشرفة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "السفير الأمريكي يستند إلى رواية تلمودية غير واضحة عن حق دولة إسرائيل في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، ورسم خريطة هلامية لا تستند إلى أي تاريخ أو واقع أو شرعية".
مع تصاعد التوتر في المنطقة إسرائيل تعلن جاهزية جيشها لمواجهة أي تطورات.. وإيران تختبر صاروخا بعيد المدى
كشفت إسرائيل عن استعدادها لبدء أي اشتباكات محتملة مع إيران. وأكد متحدث الجيش الإسرائيلي على حالة تأهب قصوى وجهوزية عالية للقوات، لمواجهة أي تطورات محتملة في الوضع العملياتي، مع مراقبة مكثفة للتطورات الإقليمية المرتبطة بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
في الأثناء، نفذ سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، تجربة ناجحة لإطلاق نسخة بحرية
من صاروخ الدفاع الجوي "صياد-3"، ضمن مناورة واسعة في مضيق هرمز.
وجرى إطلاق الصاروخ من على متن السفينة الحربية "شهيد صياد شيرازي"، خلال تمرين "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد بهاء حلَّال، إن "إسرائيل وبالتحديد نتنياهو يبحث عن ساحات متجددة للحرب، حتى يبقى في السلطة لأطول وقت".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "بعد إغلاق ساحة غزة بعد وقف إطلاق النار على يد الرئيس الأمريكي، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ساحة لبنان، وهو تصعيد إسرائيلي يحسن به موقفه الانتخابي قبيل انتخابات الصيف القادم".
وأشار إلى أن "محاولات إسرائيل لجر أمريكا لحرب مع إيران غالبا ما ستبوء بالفشل، لأن شن حرب أمريكية الآن ستورط واشنطن في استنزاف طويل المدى".
الرئيس اللبناني يقول إن الغارات الإسرائيلية تفشل مساعي تثبيت الاستقرار في البلاد
أدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الغارات التي نفذتها إسرائيل على منطقة صيدا وعددا من بلدات البقاع، معتبرا أن استمرار هذه الهجمات عمل عدائي، يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت لتثبيت الاستقرار.
وأوضح عون
، أن لبنان يواصل اتصالاته، لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، مشددا على أن الغارات تمثل انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، وتعكس تجاهلاً لإرادة المجتمع الدولي.
وأعلن "حزب الله" اللبناني أن الغارات الإسرائيلية التي ستهدفت مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان، أدت إلى مقتل القيادي حسين محمد ياغالي، إلى جانب خمسة من عناصره.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، أن "ما يحدث من تصعيد إسرائيلي في لبنان يهدف إلى العمل لتهيئة الظروف لقيام إسرائيل الكبرى، الذي من ضمنه قضم مساحات من أراضي لبنان، لافتا أن القادة الإسرائيليين لا يخفون ذلك".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل تسعى لتهجير الجنوبيين من أرضهم كما فعلوا في فلسطين، ضمن مخطط إسرائيل الكبرى"، مضيفا أن "الصمت العربي والإسلامي وعدم وجود تفاعل دولي ولا إقليمي فضلا عن ضعف الجيش اللبناني وتعطل المقاومة، يجعل لبنان يواجه خطرا وجوديا".
واشنطن ترفع التعرفة الجمركية العالمية إلى 15% وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع التعريفة الجمركية العالمية إلى 15% بعد أقل من 24 ساعة من إصدار قرار برفعها 10%، لافتا إلى أن إدارته بدأت تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية بموجب المادة 301.
جاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الأمريكية التي اعتبرت الرسوم الجمركية غير قانونية وتجاوز للصلاحيات.
وذكر ترامب أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم الإدارة الأمريكية بتحديد وإصدار التعريفات الجمركية الجديدة المسموح بها قانونا، بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
وقال الخبير الاقتصادي، خالد رمضان، إن "الخطة الاقتصادية الأمريكية تسعى لحماية الصناعات الأمريكية، بحسب نظرتها فقط، وأن تعود صناعات الصلب والسيارات والإلكترونيات إلى سابق عهدها في ظل الصراع مع الصين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ترامب يريد توليد إرادات إضافية للخزانة، وأن التقديرات تشير إلى تحقيق مئات المليارات من الدولارات نتيجة هذه التعريفات الجمركية"، لافتا إلى "أهمية الأمر لأمريكا التي تعاني عجزا كبيرا وخطيرا في ميزان المدفوعات".