بسبب كلب.. سيدة تفقد أطرافها بتسمم نادر

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الأطباء رجحوا أن تكون حالة السيدة ساءت إثر لعقة كلبها لى جرح صغير.وقضت السيدة التي تدعى نجيت سانغا، 56 عاما، 32 أسبوعا في المستشفى، بعدما سقطت بصورة مفاجئة وفقدت وعيها إثر لعقة الكلب، التي تسببت أيضا في برودة في الأطراف وزرقة في الشفاه وصعوبة في التنفس خلال 24 ساعة من حدوثها.وقالت سانغا إن فقدان اليدين والساقين خلال فترة قصيرة كان أمرا صادما للغاية، مشيرة إلى أن قلبها توقف 6 مرات خلال وجودها في العناية المركزة واضطر الأطباء إلى بتر ساقيها أسفل الركبة ويديها، إضافة إلى استئصال الطحال.
https://sarabic.ae/20250720/دراسة-حديثة-تكشف-دور-الكلاب-في-تشخيص-مرض-خطير-1102857335.html
تسبب كلب في إصابة سيدة بريطانية بحالة تسمم نادرة أدت إلى بتر أطرافها الأربعة بعدما قضت عدة أسابيع في المستشفى، أجرت خلالها عدة عمليات لم تفلح في إنقاذها.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الأطباء رجحوا أن تكون حالة السيدة ساءت إثر لعقة كلبها لى جرح صغير.
وقضت السيدة التي تدعى نجيت سانغا، 56 عاما، 32 أسبوعا في المستشفى، بعدما سقطت بصورة مفاجئة وفقدت وعيها إثر لعقة الكلب، التي تسببت أيضا في برودة في الأطراف وزرقة في الشفاه وصعوبة في التنفس خلال 24 ساعة من حدوثها.
وقالت سانغا إن فقدان اليدين والساقين خلال فترة قصيرة كان أمرا صادما للغاية، مشيرة إلى أن قلبها توقف 6 مرات خلال وجودها في العناية المركزة واضطر الأطباء إلى بتر ساقيها أسفل الركبة ويديها، إضافة إلى استئصال الطحال.
