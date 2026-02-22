https://sarabic.ae/20260222/بسبب-كلب-سيدة-تفقد-أطرافها-بتسمم-نادر-1110637033.html
بسبب كلب.. سيدة تفقد أطرافها بتسمم نادر
بسبب كلب.. سيدة تفقد أطرافها بتسمم نادر
تسبب كلب في إصابة سيدة بريطانية بحالة تسمم نادرة أدت إلى بتر أطرافها الأربعة بعدما قضت عدة أسابيع في المستشفى، أجرت خلالها عدة عمليات لم تفلح في إنقاذها.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الأطباء رجحوا أن تكون حالة السيدة ساءت إثر لعقة كلبها لى جرح صغير.وقضت السيدة التي تدعى نجيت سانغا، 56 عاما، 32 أسبوعا في المستشفى، بعدما سقطت بصورة مفاجئة وفقدت وعيها إثر لعقة الكلب، التي تسببت أيضا في برودة في الأطراف وزرقة في الشفاه وصعوبة في التنفس خلال 24 ساعة من حدوثها.وقالت سانغا إن فقدان اليدين والساقين خلال فترة قصيرة كان أمرا صادما للغاية، مشيرة إلى أن قلبها توقف 6 مرات خلال وجودها في العناية المركزة واضطر الأطباء إلى بتر ساقيها أسفل الركبة ويديها، إضافة إلى استئصال الطحال.
بسبب كلب.. سيدة تفقد أطرافها بتسمم نادر
