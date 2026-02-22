عربي
بولندا أنفقت 2.2 مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في عام 2025
00:31 GMT 22.02.2026
© Sputnik . Inna Grishukوضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . Inna Grishuk
تابعنا عبر
خصصت بولندا حوالي 8 مليارات زلوتي (2.2 مليار دولار) في عام 2025 لدعم المواطنين الأوكرانيين المقيمين على أراضيها، وذلك وفقا لرد حكومي على استفسار برلماني نشره عضو مجلس النواب داريوس ماتيكي.
وبحسب البيانات التي نشرها النائب، فقد نصت خطة المساعدات للأوكرانيين على إنفاق 8.04 مليار زلوتي، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 7.93 مليار زلوتي، أي ما يعادل 98.6% من المبلغ المخطط له.
وُجهت هذه الأموال إلى المزايا الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والدعم الإداري لإقامة المواطنين الأوكرانيين في بولندا. وذهبت المبالغ الأكبر إلى نظام المزايا الاجتماعية والعائلية، بالإضافة إلى المدفوعات عبر وكالة التأمين الحكومية.
بحسب ماتيكي، تم صرف أكثر من 2.14 مليار زلوتي (حوالي 0.6 مليار دولار أمريكي) عبر مؤسسة التأمين الاجتماعي البولندية، بينما بلغت نفقات نظام الرعاية الصحية على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأوكرانيين 763 مليون زلوتي (213 مليون دولار أمريكي).
وتم تخصيص حوالي 1.23 مليار زلوتي (0.34 مليار دولار أمريكي) من ميزانية وزارة الداخلية البولندية والإدارة البولندية لمهام تتعلق بدعم المواطنين الأوكرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أموال إضافية للتعليم، بما في ذلك المنح الدراسية والمواد التعليمية لأطفال أوكرانيا.
جمهورية ياقوتيا الروسية في سيبريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
البرد القارس يودي بحياة أكثر من 50 شخصا في بولندا منذ بداية فصل الشتاء الحالي
1 فبراير, 23:17 GMT
قبل أيام، وقّع الرئيس البولندي كارول ناووركي قانونًا يلغي بعض المزايا وآليات الدعم المقدمة للمواطنين الأوكرانيين بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة عام 2022.
كما أُدخلت تعديلات على قانون مساعدة المواطنين الأوكرانيين، تنظم شروط إقامتهم وحصولهم على الخدمات العامة في بولندا.
تنص الوثيقة على التخلص التدريجي من عدد من المزايا الاجتماعية والإدارية، بما في ذلك بعض المدفوعات النقدية وبعض الإجراءات المبسطة للحصول على الخدمات.
