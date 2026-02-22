https://sarabic.ae/20260222/تسرب-يتسبب-بتأخير-إطلاق-رحلة-ناسا-إلى-القمر-1110615872.html
أعلنت وكالة ناسا عن استعداداتها لإعادة مهمة "أرتميس 2" القمرية إلى منشأة التجميع من منصة الإطلاق، وذلك بعد اكتشاف تسرب سيؤثر على موعد الإطلاق المقرر أصلاً في 6 مارس/ آذار.
وجاء في البيان: "تتخذ ناسا خطوات لإعادة صاروخ أرتميس 2 ومركبة أوريون الفضائية إلى منشأة التجميع".وأفادت الوكالة بأن القرار اتُخذ بعد رصد خلل في تدفق غاز الهيليوم في المرحلة المبردة المتوسطة للمحرك.وأعلنت "ناسا"، في 3 فبراير/ شباط، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار.وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخفي محطة الوقود.
أعلنت وكالة ناسا عن استعداداتها لإعادة مهمة "أرتميس 2" القمرية إلى منشأة التجميع من منصة الإطلاق، وذلك بعد اكتشاف تسرب سيؤثر على موعد الإطلاق المقرر أصلاً في 6 مارس/ آذار.
وجاء في البيان: "تتخذ ناسا خطوات لإعادة صاروخ أرتميس 2 ومركبة أوريون الفضائية إلى منشأة التجميع".
وأفادت الوكالة بأن القرار اتُخذ بعد رصد خلل في تدفق غاز الهيليوم في المرحلة المبردة المتوسطة للمحرك.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع سيؤثر على الأرجح على منصة الإطلاق في مارس.
وأعلنت "ناسا"، في 3 فبراير/ شباط، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار.
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ
في محطة الوقود.