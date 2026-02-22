عربي
مجتمع
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تسرب يتسبب بتأخير إطلاق رحلة "ناسا" إلى القمر
تسرب يتسبب بتأخير إطلاق رحلة "ناسا" إلى القمر
تسرب يتسبب بتأخير إطلاق رحلة "ناسا" إلى القمر

06:40 GMT 22.02.2026
أعلنت وكالة ناسا عن استعداداتها لإعادة مهمة "أرتميس 2" القمرية إلى منشأة التجميع من منصة الإطلاق، وذلك بعد اكتشاف تسرب سيؤثر على موعد الإطلاق المقرر أصلاً في 6 مارس/ آذار.
وجاء في البيان: "تتخذ ناسا خطوات لإعادة صاروخ أرتميس 2 ومركبة أوريون الفضائية إلى منشأة التجميع".
وأفادت الوكالة بأن القرار اتُخذ بعد رصد خلل في تدفق غاز الهيليوم في المرحلة المبردة المتوسطة للمحرك.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع سيؤثر على الأرجح على منصة الإطلاق في مارس.

كوكب فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
مجتمع
علماء يكتشفون "توأما متجمدا" لكوكب الأرض
7 فبراير, 18:50 GMT
وأعلنت "ناسا"، في 3 فبراير/ شباط، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار.
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ
في محطة الوقود.
"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ
اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"
