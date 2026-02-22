https://sarabic.ae/20260222/نادي-مولودية-الجزائري-يطلق-مبادرة-تضامنية-واسعة-في-رمضان-صور--1110632018.html

نادي مولودية الجزائري يطلق مبادرة تضامنية واسعة في رمضان.. صور

في خطوة تعكس عمق التزامه المجتمعي، أطلق نادي مولودية الجزائر مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع البنك الجزائري للطعام، بهدف دعم العائلات... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الاجتماعي للنادي، الذي يسعى إلى تجاوز حدود المستطيل الأخضر، ليؤكد أن الرياضة ليست فقط منافسة وألقابا، بل أيضا رسالة إنسانية ومسؤولية تجاه المجتمع. وقد شملت الحملة توزيع طرود غذائية تحتوي على مواد أساسية واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.وأكدت إدارة مولودية الجزائر، أن هذه الخطوة تأتي وفاء لتاريخ النادي العريق وقيمه المتجذرة في الوسط الشعبي، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الجزائري للطعام سمح بتنسيق الجهود وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظروف تنظيمية محكمة وشفافة.من جهته، ثمن ممثلو البنك الجزائري للطعام هذه الشراكة، معتبرين أن انخراط الأندية الرياضية الكبرى في العمل الخيري يساهم في توسيع دائرة التضامن، ويعزز ثقافة التطوع لدى الشباب، خاصة أن جماهير مولودية الجزائر تعد من بين الأكبر والأكثر تأثيرا في الساحة الرياضية الوطنية.وقد شهدت المبادرة مشاركة عدد من لاعبي الفريق القدامى وأعضاء الطاقم الفني، الذين حرصوا على التواجد ميدانيا والمساهمة في عمليات التوزيع، في لفتة لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين.كما دعا النادي أنصاره إلى الانخراط في مثل هذه الأعمال الخيرية، مؤكدا أن روح "العميد" لا تقتصر على المدرجات، بل تمتد إلى كل ما يخدم المجتمع.وتؤكد هذه المبادرة أن شهر رمضان يبقى مناسبة متجددة لترسيخ قيم التضامن والتآزر، وأن المؤسسات الرياضية قادرة على لعب دور محوري في دعم الجهود الإنسانية عندما تتكامل مع منظمات المجتمع المدني في مشاريع ذات بعد اجتماعي عميق.التفاف كبير حول المبادرةقال نسيم فيلالي، الممثل الرسمي للبنك الجزائري للطعام، إن المبادرة موجودة منذ سنة 2013، وتقدم مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة، خاصة في شهر رمضان.وتابع: "وجدنا التفافا كبيرا من قبل المتطوعين الجزائريين حول هذه المبادرة، ومن المتبرعين أيضا ماليا ومعنويا، حيث تجاوز عدد المتطوعين 200 شاب، والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عائلة في رمضان يوميا".تكريس مبادئ الرياضةقالت أمال محندي، مسؤولة العلاقات المؤسساتية بفريق مولودية الجزائر لـ"سبوتنيك"، إنه تزامنا مع شهر رمضان يقوم النادي بجمع التبرعات لتوزيع طرود غذائية بالشراكة مع بنك الطعام الجزائري، وحاول الوصول إلى كل الجزائريين.وأكدت أن الأعمال الخيرية في النادي ليست وليدة اليوم، فمنذ نشأته اعتاد على القيام بعمليات خيرية بمشاركة الممولين.وأشارت إلى أن الرياضة والعمل الخيري ليسا معادلة صعبة، وأن القاعدة الجماهيرية للمولودية تساعد على فعل الخير والتطوع، الذي هو من صميم العمل الرياضي الذي يمتاز بالأخلاق.

