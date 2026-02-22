نادي مولودية الجزائري يطلق مبادرة تضامنية واسعة في رمضان.. صور
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
في خطوة تعكس عمق التزامه المجتمعي، أطلق نادي مولودية الجزائر مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع البنك الجزائري للطعام، بهدف دعم العائلات المعوزة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الاجتماعي للنادي، الذي يسعى إلى تجاوز حدود المستطيل الأخضر، ليؤكد أن الرياضة ليست فقط منافسة وألقابا، بل أيضا رسالة إنسانية ومسؤولية تجاه المجتمع. وقد شملت الحملة توزيع طرود غذائية تحتوي على مواد أساسية واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
1/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
2/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
3/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
4/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
5/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
6/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
7/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
8/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
© Sputnik . Djahida Ramdaniنادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
9/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
1/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
2/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
3/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
4/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
5/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
6/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
7/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
8/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
9/9
© Sputnik . Djahida Ramdani
نادي مولودية الجزائري مبادرة تضامنية واسعة خلال شهر رمضان
وأكدت إدارة مولودية الجزائر، أن هذه الخطوة تأتي وفاء لتاريخ النادي العريق وقيمه المتجذرة في الوسط الشعبي، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الجزائري للطعام سمح بتنسيق الجهود وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظروف تنظيمية محكمة وشفافة.
من جهته، ثمن ممثلو البنك الجزائري للطعام هذه الشراكة، معتبرين أن انخراط الأندية الرياضية الكبرى في العمل الخيري يساهم في توسيع دائرة التضامن، ويعزز ثقافة التطوع لدى الشباب، خاصة أن جماهير مولودية الجزائر تعد من بين الأكبر والأكثر تأثيرا في الساحة الرياضية الوطنية.
وقد شهدت المبادرة مشاركة عدد من لاعبي الفريق القدامى وأعضاء الطاقم الفني، الذين حرصوا على التواجد ميدانيا والمساهمة في عمليات التوزيع، في لفتة لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين.
11 مارس 2025, 14:29 GMT
كما دعا النادي أنصاره إلى الانخراط في مثل هذه الأعمال الخيرية، مؤكدا أن روح "العميد" لا تقتصر على المدرجات، بل تمتد إلى كل ما يخدم المجتمع.
وتؤكد هذه المبادرة أن شهر رمضان يبقى مناسبة متجددة لترسيخ قيم التضامن والتآزر، وأن المؤسسات الرياضية قادرة على لعب دور محوري في دعم الجهود الإنسانية عندما تتكامل مع منظمات المجتمع المدني في مشاريع ذات بعد اجتماعي عميق.
التفاف كبير حول المبادرة
قال نسيم فيلالي، الممثل الرسمي للبنك الجزائري للطعام، إن المبادرة موجودة منذ سنة 2013، وتقدم مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة، خاصة في شهر رمضان.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الشراكة هذا العام كانت خاصة بين أعرق نادٍ جزائري، وهو مولودية الجزائر، وشركائه، للاتحاد على الخير ومساعدة العائلات الجزائرية عبر ولايات الجزائر، لليتامى والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابع: "وجدنا التفافا كبيرا من قبل المتطوعين الجزائريين حول هذه المبادرة، ومن المتبرعين أيضا ماليا ومعنويا، حيث تجاوز عدد المتطوعين 200 شاب، والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عائلة في رمضان يوميا".
23 مارس 2025, 11:56 GMT
تكريس مبادئ الرياضة
قالت أمال محندي، مسؤولة العلاقات المؤسساتية بفريق مولودية الجزائر لـ"سبوتنيك"، إنه تزامنا مع شهر رمضان يقوم النادي بجمع التبرعات لتوزيع طرود غذائية بالشراكة مع بنك الطعام الجزائري، وحاول الوصول إلى كل الجزائريين.
وأكدت أن الأعمال الخيرية في النادي ليست وليدة اليوم، فمنذ نشأته اعتاد على القيام بعمليات خيرية بمشاركة الممولين.
وأضافت أن لدى النادي قوة اقتصادية ورسالة مفادها أن الرياضة ليست منافسة فقط، بل محرك لإرساء قيم تضامنية.
وأشارت إلى أن الرياضة والعمل الخيري ليسا معادلة صعبة، وأن القاعدة الجماهيرية للمولودية تساعد على فعل الخير والتطوع، الذي هو من صميم العمل الرياضي الذي يمتاز بالأخلاق.