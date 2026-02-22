https://sarabic.ae/20260222/وفاة-معمرة-مصرية-عن-عمر-104-أعوام-1110640774.html
وفاة معمرة مصرية عن عمر 104 أعوام
22.02.2026
توفيت اليوم معمرة مصرية تدعى عزيزة الشاذلي، وهي من سكان محافظة الغربية، وتعد من أبرز النساء المعمرات في مصر وإحدى بناتها عمرها 75 عاما.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد سادت حالة من الحزن بين سكان قرية كفر عسكر، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، التي عاشت فيها عزيزة الشاذلي.كانت الشاذلي تتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، ويقول عنها أحمد السيد، أحد أبناء القرية، إنها عاصرت أجيال كثيرة وكانت تتميز بالحكمة بين المحيطين بها.ورغم أميتها إلا أنها كانت ذات مشورة وعقل راجح، حسب أبناء قريتها، التي ولدت فيها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922.الحاجة عزيزة الشاذلي، لديها 5 بنات و19 حفيدا، بحسب أحد أحفادها الذي يدعى أحمد محمود.ويقول محمود إن جدته هي أكبر معمرة بمحافظة الغربية، ورحلت عن عالمنا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن أكبر بناتها عمرها 75 عاما.ولفت إلى أن جده، زوج عزيزة الشاذلي، توفي منذ 50 عاما وعاشت جدته مع بناتها، اللاتي تولين رعايتها حتى آخر أيامها، مشيرا إلى أنها فقدت بصرها بحكم التقدم في السن، وكان الجميع يحبها وكانت تحب بناتها وأحفادها.
