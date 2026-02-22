وفاة معمرة مصرية عن عمر 104 أعوام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260222/وفاة-معمرة-مصرية-عن-عمر-104-أعوام-1110640774.html
وفاة معمرة مصرية عن عمر 104 أعوام
وفاة معمرة مصرية عن عمر 104 أعوام
سبوتنيك عربي
توفيت اليوم معمرة مصرية تدعى عزيزة الشاذلي، وهي من سكان محافظة الغربية، وتعد من أبرز النساء المعمرات في مصر وإحدى بناتها عمرها 75 عاما. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T18:14+0000
2026-02-22T18:14+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109317284_32:0:535:283_1920x0_80_0_0_1c964551f70fe8d872e4d22d89cc14d6.jpg
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد سادت حالة من الحزن بين سكان قرية كفر عسكر، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، التي عاشت فيها عزيزة الشاذلي.كانت الشاذلي تتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، ويقول عنها أحمد السيد، أحد أبناء القرية، إنها عاصرت أجيال كثيرة وكانت تتميز بالحكمة بين المحيطين بها.ورغم أميتها إلا أنها كانت ذات مشورة وعقل راجح، حسب أبناء قريتها، التي ولدت فيها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922.الحاجة عزيزة الشاذلي، لديها 5 بنات و19 حفيدا، بحسب أحد أحفادها الذي يدعى أحمد محمود.ويقول محمود إن جدته هي أكبر معمرة بمحافظة الغربية، ورحلت عن عالمنا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن أكبر بناتها عمرها 75 عاما.ولفت إلى أن جده، زوج عزيزة الشاذلي، توفي منذ 50 عاما وعاشت جدته مع بناتها، اللاتي تولين رعايتها حتى آخر أيامها، مشيرا إلى أنها فقدت بصرها بحكم التقدم في السن، وكان الجميع يحبها وكانت تحب بناتها وأحفادها.
https://sarabic.ae/20240520/وفاة-أكبر-معمرات-سوريا-عن-124-عاما-فيديو--1089037140.html
https://sarabic.ae/20250501/وفاة-أكبر-معمرة-في-العالم-عن-116-عاما-1100065522.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109317284_95:0:472:283_1920x0_80_0_0_a2448713d4e50c9d20154865453f8eac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

وفاة معمرة مصرية عن عمر 104 أعوام

18:14 GMT 22.02.2026
© Photo / xسيدة معمرة
سيدة معمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
توفيت اليوم معمرة مصرية تدعى عزيزة الشاذلي، وهي من سكان محافظة الغربية، وتعد من أبرز النساء المعمرات في مصر وإحدى بناتها عمرها 75 عاما.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد سادت حالة من الحزن بين سكان قرية كفر عسكر، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، التي عاشت فيها عزيزة الشاذلي.
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاما.... فيديو وصور
20 مايو 2024, 16:05 GMT
كانت الشاذلي تتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، ويقول عنها أحمد السيد، أحد أبناء القرية، إنها عاصرت أجيال كثيرة وكانت تتميز بالحكمة بين المحيطين بها.
ورغم أميتها إلا أنها كانت ذات مشورة وعقل راجح، حسب أبناء قريتها، التي ولدت فيها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922.
الحاجة عزيزة الشاذلي، لديها 5 بنات و19 حفيدا، بحسب أحد أحفادها الذي يدعى أحمد محمود.
أكبر معمرة، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، 116 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
مجتمع
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
1 مايو 2025, 07:44 GMT
ويقول محمود إن جدته هي أكبر معمرة بمحافظة الغربية، ورحلت عن عالمنا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن أكبر بناتها عمرها 75 عاما.
ولفت إلى أن جده، زوج عزيزة الشاذلي، توفي منذ 50 عاما وعاشت جدته مع بناتها، اللاتي تولين رعايتها حتى آخر أيامها، مشيرا إلى أنها فقدت بصرها بحكم التقدم في السن، وكان الجميع يحبها وكانت تحب بناتها وأحفادها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала