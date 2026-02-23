عربي
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها: "لقد أيد المؤتمر بالكامل ووافق على اقتراح لإعادة انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، لأعلى منصب في حزب العمال الكوري".تم تعيين كيم جونغ أون أمينًا عامًا للحزب للمرة الأولى في يناير 2021 خلال المؤتمر الثامن، خلفًا لوالده كيم جونغ إيل الذي احتفظ بلقب "الأمين العام الأبدي" بعد وفاته.ولم تكشف وكالة الأنباء المركزية الكورية تفاصيل إضافية بشأن الانتخابات الداخلية أو أي تغييرات في هيكل القيادة الحزبية، لكنها شددت على أن القرار حظي بدعم كامل وموافقة جماعية من أعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر.
https://sarabic.ae/20260219/كيم-جونغ-أون-يقود-منظومة-صواريخ-جديدة-في-استعراض-عسكري-1110512872.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

إعادة انتخاب كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري

00:10 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 00:59 GMT 23.02.2026)
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، بأنه تم إعادة انتخاب زعيم كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم جونغ أون، أميناً عاماً لحزب العمال الكوري.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها: "لقد أيد المؤتمر بالكامل ووافق على اقتراح لإعادة انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، لأعلى منصب في حزب العمال الكوري".
تم تعيين كيم جونغ أون أمينًا عامًا للحزب للمرة الأولى في يناير 2021 خلال المؤتمر الثامن، خلفًا لوالده كيم جونغ إيل الذي احتفظ بلقب "الأمين العام الأبدي" بعد وفاته.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на выставке оборонной промышленности в Пхеньяне - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
كيم جونغ أون يقود منظومة صواريخ جديدة في استعراض عسكري
19 فبراير, 03:34 GMT
ولم تكشف وكالة الأنباء المركزية الكورية تفاصيل إضافية بشأن الانتخابات الداخلية أو أي تغييرات في هيكل القيادة الحزبية، لكنها شددت على أن القرار حظي بدعم كامل وموافقة جماعية من أعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر.
