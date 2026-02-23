https://sarabic.ae/20260223/إعادة-انتخاب-كيم-جونغ-أون-أمينا-عاما-لحزب-العمال-الكوري-1110646098.html
إعادة انتخاب كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، بأنه تم إعادة انتخاب زعيم كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم جونغ أون، أميناً عاماً لحزب العمال
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها: "لقد أيد المؤتمر بالكامل ووافق على اقتراح لإعادة انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، لأعلى منصب في حزب العمال الكوري".تم تعيين كيم جونغ أون أمينًا عامًا للحزب للمرة الأولى في يناير 2021 خلال المؤتمر الثامن، خلفًا لوالده كيم جونغ إيل الذي احتفظ بلقب "الأمين العام الأبدي" بعد وفاته.ولم تكشف وكالة الأنباء المركزية الكورية تفاصيل إضافية بشأن الانتخابات الداخلية أو أي تغييرات في هيكل القيادة الحزبية، لكنها شددت على أن القرار حظي بدعم كامل وموافقة جماعية من أعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر.
