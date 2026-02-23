بعد فوزه على ضمك.. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260223/الأهلي-يتصدر-ترتيب-الدوري-السعودي-1110673700.html
بعد فوزه على ضمك.. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي
بعد فوزه على ضمك.. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
تصدر الأهلي السعودي صدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتا عقب فوزه على ضمك بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق نقطة عن النصر ونقطتين عن الهلال. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T21:55+0000
2026-02-23T21:56+0000
مجتمع
رياضة
ترتيب الدوري السعودي
مباريات الدوري السعودي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، في الدقيقة 37، فيما تجمد رصيد ضمك عند 15 نقطة في المركز الـ16.وفي مباراة أخرى، واصل القادسية مطاردته لفرق الصدارة بعد فوزه الكبير على الاتفاق برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بالبطولة، بينما بقي الاتفاق سابعا برصيد 38 نقطة.كما واصل الشباب نتائجه الإيجابية بفوزه على الرياض بنتيجة (3 - 1) ليرفع رصيده في الدوري السعودي إلى 25 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.
https://sarabic.ae/20260122/الأهلي-السعودي-يجهز-عرضا-قويا-لمهاجم-ريال-مدريد-1109540230.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

بعد فوزه على ضمك.. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي

21:55 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 21:56 GMT 23.02.2026)
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
تصدر الأهلي السعودي صدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتا عقب فوزه على ضمك بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق نقطة عن النصر ونقطتين عن الهلال.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، في الدقيقة 37، فيما تجمد رصيد ضمك عند 15 نقطة في المركز الـ16.
ريال مدريد وليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
مجتمع
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
22 يناير, 21:43 GMT
وفي مباراة أخرى، واصل القادسية مطاردته لفرق الصدارة بعد فوزه الكبير على الاتفاق برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بالبطولة، بينما بقي الاتفاق سابعا برصيد 38 نقطة.
كما واصل الشباب نتائجه الإيجابية بفوزه على الرياض بنتيجة (3 - 1) ليرفع رصيده في الدوري السعودي إلى 25 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала