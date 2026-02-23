بعد فوزه على ضمك.. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي

https://sarabic.ae/20260223/الأهلي-يتصدر-ترتيب-الدوري-السعودي-1110673700.html
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، في الدقيقة 37، فيما تجمد رصيد ضمك عند 15 نقطة في المركز الـ16.وفي مباراة أخرى، واصل القادسية مطاردته لفرق الصدارة بعد فوزه الكبير على الاتفاق برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بالبطولة، بينما بقي الاتفاق سابعا برصيد 38 نقطة.كما واصل الشباب نتائجه الإيجابية بفوزه على الرياض بنتيجة (3 - 1) ليرفع رصيده في الدوري السعودي إلى 25 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.
تصدر الأهلي السعودي صدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتا عقب فوزه على ضمك بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق نقطة عن النصر ونقطتين عن الهلال.
وسجل هدف المباراة
الوحيد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، في الدقيقة 37، فيما تجمد رصيد ضمك عند 15 نقطة في المركز الـ16.
وفي مباراة أخرى، واصل القادسية مطاردته لفرق الصدارة بعد فوزه الكبير على الاتفاق برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بالبطولة
، بينما بقي الاتفاق سابعا برصيد 38 نقطة.
كما واصل الشباب نتائجه الإيجابية بفوزه على الرياض بنتيجة (3 - 1) ليرفع رصيده في الدوري السعودي
إلى 25 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.