النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأمريكية
النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأمريكية
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية، مما أدى إلى حالة من... 23.02.2026
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.63 بالمئة إلى 71.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 2315 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 65.98 دولار للبرميل.وقال ترامب يوم السبت، إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم.وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.
النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأمريكية
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.63 بالمئة إلى 71.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 2315 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 65.98 دولار للبرميل.
وقال ترامب يوم السبت، إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم.
وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران
، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.