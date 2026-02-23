https://sarabic.ae/20260223/دميترييف-ستتكبد-بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي-أكبر-الخسائر-بسبب-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1110647069.html
دميترييف: ستتكبد بريطانيا والاتحاد الأوروبي أكبر الخسائر بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المملكة المتحدة... 23.02.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
كتب دميترييف على منصة "إكس": "ستتكبد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الضعيفان بالفعل أكبر الخسائر بسبب التعريفات العالمية الجديدة الثابتة بنسبة 15% من الولايات المتحدة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكونان الأكثر تضرراً من أحدث التعريفات الأمريكية.
كتب دميترييف على منصة "إكس": "ستتكبد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الضعيفان بالفعل أكبر الخسائر بسبب التعريفات العالمية الجديدة الثابتة بنسبة 15% من الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة
، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".