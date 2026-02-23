عربي
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يزعم زيلينسكي (فلاديمير) أن أوكرانيا "ليست أكثر فسادا من غيرها من الدول الأوروبية".وتابع: "يقدر حجم الفساد في أوكرانيا الناتج عن المساعدات الغربية بنحو 50 مليار دولار. إذا كان هذا هو "المستوى الأوروبي"، فهل يعني ذلك أن الأرباح توزع في جميع أنحاء أوروبا؟ ومع ذلك، لا يزال هناك عدد أقل من المراحيض الذهبية، وأكياس النقود، و سيارات بوغاتي في الاتحاد الأوروبي".وجاءت تصريحات دميترييف، تعليقا على منشور نقل تصريحات زيلينسكي،قال فيها إن "الادعاءات بأن أوكرانيا تعاني من فساد أكثر من غيرها من الدول الأوروبية كذب محض. صحيح أن لدينا فسادا، لكننا نكافحه ونبذل جهودا جبارة في هذا الصدد". وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.وفي يوليو/تموز 2025، صرح جيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض بيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.
تساءل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عما إذا كان المسؤولون الأوكرانيون الفاسدون، الذين تلقوا ما يقارب 50 مليار دولار من المساعدات الغربية، يتقاسمون أرباحهم مع سياسيين أوروبيين.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يزعم زيلينسكي (فلاديمير) أن أوكرانيا "ليست أكثر فسادا من غيرها من الدول الأوروبية".
وتابع: "يقدر حجم الفساد في أوكرانيا الناتج عن المساعدات الغربية بنحو 50 مليار دولار. إذا كان هذا هو "المستوى الأوروبي"، فهل يعني ذلك أن الأرباح توزع في جميع أنحاء أوروبا؟ ومع ذلك، لا يزال هناك عدد أقل من المراحيض الذهبية، وأكياس النقود، و سيارات بوغاتي في الاتحاد الأوروبي".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: لم يسأل أحد زيلينسكي عن الفساد في إدارته خلال مؤتمر ميونيخ
15 فبراير, 15:23 GMT
وجاءت تصريحات دميترييف، تعليقا على منشور نقل تصريحات زيلينسكي،قال فيها إن "الادعاءات بأن أوكرانيا تعاني من فساد أكثر من غيرها من الدول الأوروبية كذب محض. صحيح أن لدينا فسادا، لكننا نكافحه ونبذل جهودا جبارة في هذا الصدد".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
وفي يوليو/تموز 2025، صرح جيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض بيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.
