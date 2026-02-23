https://sarabic.ae/20260223/دميترييف-يتساءل-عن-مصير-أموال-الدعم-الغربي-لأوكرانيا-1110667179.html

دميترييف يتساءل عن مصير أموال الدعم الغربي لأوكرانيا

دميترييف يتساءل عن مصير أموال الدعم الغربي لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

تساءل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عما إذا كان المسؤولون... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T18:13+0000

2026-02-23T18:13+0000

2026-02-23T18:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يزعم زيلينسكي (فلاديمير) أن أوكرانيا "ليست أكثر فسادا من غيرها من الدول الأوروبية".وتابع: "يقدر حجم الفساد في أوكرانيا الناتج عن المساعدات الغربية بنحو 50 مليار دولار. إذا كان هذا هو "المستوى الأوروبي"، فهل يعني ذلك أن الأرباح توزع في جميع أنحاء أوروبا؟ ومع ذلك، لا يزال هناك عدد أقل من المراحيض الذهبية، وأكياس النقود، و سيارات بوغاتي في الاتحاد الأوروبي".وجاءت تصريحات دميترييف، تعليقا على منشور نقل تصريحات زيلينسكي،قال فيها إن "الادعاءات بأن أوكرانيا تعاني من فساد أكثر من غيرها من الدول الأوروبية كذب محض. صحيح أن لدينا فسادا، لكننا نكافحه ونبذل جهودا جبارة في هذا الصدد". وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.وفي يوليو/تموز 2025، صرح جيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض بيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.

https://sarabic.ae/20260215/دميترييف-لم-يسأل-أحد-زيلينسكي-عن-الفساد-في-إدارته-خلال-مؤتمر-ميونيخ---1110389566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن