دميترييف يتساءل عن مصير أموال الدعم الغربي لأوكرانيا
تساءل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عما إذا كان المسؤولون... 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يزعم زيلينسكي (فلاديمير) أن أوكرانيا "ليست أكثر فسادا من غيرها من الدول الأوروبية".وتابع: "يقدر حجم الفساد في أوكرانيا الناتج عن المساعدات الغربية بنحو 50 مليار دولار. إذا كان هذا هو "المستوى الأوروبي"، فهل يعني ذلك أن الأرباح توزع في جميع أنحاء أوروبا؟ ومع ذلك، لا يزال هناك عدد أقل من المراحيض الذهبية، وأكياس النقود، و سيارات بوغاتي في الاتحاد الأوروبي".وجاءت تصريحات دميترييف، تعليقا على منشور نقل تصريحات زيلينسكي،قال فيها إن "الادعاءات بأن أوكرانيا تعاني من فساد أكثر من غيرها من الدول الأوروبية كذب محض. صحيح أن لدينا فسادا، لكننا نكافحه ونبذل جهودا جبارة في هذا الصدد". وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.وفي يوليو/تموز 2025، صرح جيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض بيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.
تساءل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عما إذا كان المسؤولون الأوكرانيون الفاسدون، الذين تلقوا ما يقارب 50 مليار دولار من المساعدات الغربية، يتقاسمون أرباحهم مع سياسيين أوروبيين.
