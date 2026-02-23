https://sarabic.ae/20260223/طبيب-روسي-يحدد-نوع-الفيتامين-الذي-ينقص-الجسم-في-نهاية-فصل-الشتاء-1110672308.html

طبيب روسي يحدد نوع الفيتامين الذي ينقص الجسم في نهاية فصل الشتاء

يُعدّ نقص الفيتامينات في فصل الربيع أمرا شائعًا، إذ يعاني كثيرون من نقص فيتامين "سي"، الذي استهلكوه خلال فصل الشتاء.

هذا ما أكده الدكتور أندريه تاراسوف، الحاصل على دكتوراه في الطب والأستاذ المشارك في قسم الصحة العامة والرعاية الصحية بمعهد الطب وعلوم الحياة في جامعة "إيمانويل كانت" البلطيقية الروسية الفيدرالية، لوكالة "سبوتنيك". ووفقًا للطبيب، يتوفر فيتامين "سي" في الفواكه والخضراوات الطازجة، وكذلك المخمرة منها، مثل مخلل الملفوف. لذا، يكفي تناول 150 غرامًا فقط من مخلل الملفوف أو الملفوف الطازج للحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين "سي". وسبق أن شرح الدكتور يمتري يدليف، الحاصل على دكتوراه في الطب، مخاطر نقص الفيتامينات. ووفقا له، يؤدي ذلك إلى تدهور الصحة، وضعف المناعة، وتأثير سلبي على المظهر. تشمل الأعراض الشائعة لنقص الفيتامينات التعب والنعاس المستمرين، وانخفاض الأداء، واضطرابات النوم والمزاج، وكثرة الأمراض الموسمية، وتفاقم الأمراض المزمنة.وفي دراستهم، قارن الباحثون البيانات الغذائية بمؤشرات التمثيل الغذائي، ومستويات الالتهاب، وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجدوا أن أفضل المؤشرات تُلاحظ لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات ومصادر الدهون الصحية، ويرتبط هذا النظام الغذائي بمستويات سكر دم أكثر استقرارا، ومستويات كوليسترول أفضل، وانخفاض خطر زيادة الوزن.فيتامين شائع يساعد بالحماية ضد تلوث الهواء في المدندراسة: نقص الفيتامينات قد يفاقم نوبات الصداع النصفي

