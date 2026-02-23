قبل 2022.. كيف وصلت الأزمة الأوكرانية إلى ذروتها.. فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قبل 2022.. كيف وصلت الأزمة الأوكرانية إلى ذروتها.. فيديو
قبل 2022.. كيف وصلت الأزمة الأوكرانية إلى ذروتها.. فيديو
سبوتنيك عربي
سنوات من الهدنات الهشة والتفاهمات غير المكتملة دفعت الأزمة الأوكرانية إلى حافة الهاوية، بينما كانت التحذيرات تتصاعد من تجاهل المخاوف الأمنية المشروعة لموسكو... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T13:56+0000
2026-02-23T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وفي الجزء الثالث من الفيديوهات التي أعدها فريق "سبوتنيك"، نصل إلى اللحظات الحاسمة حيث تتقاطع السياسة مع الميدان، وتبدأ مرحلة مختلفة تمامًا.ومنذ تعثر مسار اتفاقيات التسوية، وجدت روسيا نفسها أمام واقع أمني متدهور على حدودها الغربية، وأوضحت موسكو أن تجاهل مطالبها المتعلقة بالضمانات الأمنية ووقف تمدد البنى العسكرية المعادية قرب حدودها شكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، خاصة مع تصاعد الخطاب السياسي المتشدد.وفي السياق ذاته، شهدت كييف تحولات سياسية داخلية عززت خيار التقارب العسكري مع حلف شمال الأطلسي، بدعم واضح من الولايات المتحدة. هذا الدعم، الذي شمل تدريبات عسكرية وإمدادات تسليحية متطورة، اعتبرته موسكو تجاوزا للخطوط الحمراء وتقويضا لفرص الحل السياسي، خصوصا مع استمرار الجمود في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.من الاحتجاجات إلى القصف ... كيف تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بعد عام 2014؟ ... فيديوحين تجاهل العالم التحذيرات.. لماذا تحركت روسيا في أوكرانيا؟
سنوات من الهدنات الهشة والتفاهمات غير المكتملة دفعت الأزمة الأوكرانية إلى حافة الهاوية، بينما كانت التحذيرات تتصاعد من تجاهل المخاوف الأمنية المشروعة لموسكو وتغليب الحلول العسكرية على التسوية السياسية.
وفي الجزء الثالث من الفيديوهات التي أعدها فريق "سبوتنيك"، نصل إلى اللحظات الحاسمة حيث تتقاطع السياسة مع الميدان، وتبدأ مرحلة مختلفة تمامًا.
ومنذ تعثر مسار اتفاقيات التسوية، وجدت روسيا نفسها أمام واقع أمني متدهور على حدودها الغربية، وأوضحت موسكو أن تجاهل مطالبها المتعلقة بالضمانات الأمنية ووقف تمدد البنى العسكرية المعادية قرب حدودها شكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، خاصة مع تصاعد الخطاب السياسي المتشدد.
حريق في مبنى النقابات العمالية في أوديسا (المدخل المركزي مشتعل) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حين تجاهل العالم التحذيرات.. لماذا تحركت روسيا في أوكرانيا؟
21 فبراير, 16:26 GMT
وفي السياق ذاته، شهدت كييف تحولات سياسية داخلية عززت خيار التقارب العسكري مع حلف شمال الأطلسي، بدعم واضح من الولايات المتحدة. هذا الدعم، الذي شمل تدريبات عسكرية وإمدادات تسليحية متطورة، اعتبرته موسكو تجاوزا للخطوط الحمراء وتقويضا لفرص الحل السياسي، خصوصا مع استمرار الجمود في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
