ليبيا بين استثمار الدعم الدولي وبناء المؤسسات الوطنية: روسيا تدعو إلى تدرج سياسي واستقرار تراكمي

ليبيا بين استثمار الدعم الدولي وبناء المؤسسات الوطنية: روسيا تدعو إلى تدرج سياسي واستقرار تراكمي

سبوتنيك عربي

تتجدد النقاشات حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحولات دولية متسارعة، وتباين في مواقف القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، وفي هذا السياق، تبرز التصريحات... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T13:16+0000

2026-02-23T13:16+0000

2026-02-23T13:16+0000

ويعكس هذا الطرح إدراكا متزايدا لتعقيد المشهد الليبي، إذ يتداخل المحلي بالإقليمي والسيادي بالدولي، في معادلة لا تحتمل الحلول الجزئية أو المؤقتة.وحول هذا الموضوع، قال الباحث في شؤون الأمن القومي الليبي، فيصل بوالرايقة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التصريحات الروسية الأخيرة بشأن ليبيا لا يمكن قراءتها بمعزل عن طبيعة اللحظة الدولية الراهنة".وأشار إلى أن "المسار السياسي الليبي لم يعد شأنا داخليا خالصا، بل أصبح يتحرك ضمن شبكة معقدة من التوازنات الدولية حيث تتداخل الحسابات المحلية مع رهانات الإقليم والنظام الدولي".وأضاف أن "التأكيد على أن أي تقدم مرهون بالدعم الدولي وبمشاركة جميع الأطراف، يعكس إدراكا لطبيعة الأزمة بوصفها أزمة مركبة متعددة الأبعاد".وأكد أن "الحديث عن مشاركة جميع الأطراف ينبغي أن يُفهم باعتباره توسيعا حقيقيا لقاعدة التوافق الوطني، لا مجرد تكريس لتوازن قوى قائم بحكم الأمر الواقع".وأشار الباحث إلى أن "التحذير من التدهور الاقتصادي لا ينفصل عن هذا السياق"، لافتا إلى أن "الاقتصاد في الحالة الليبية ظل مرآة مباشرة للانقسام السياسي"، وأضاف أن "تعدد مراكز القرار المالي يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وإضعاف الشرعية المؤسسية"، مشددا في الوقت ذاته على أن "الاستقرار المالي ليس مسألة إدارية فحسب، بل شرط أساسي لإعادة بناء العقد السياسي واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".وفيما يتعلق بالبُعد الأمني، أوضح فيصل بوالرايقة، أن "الاستقرار في المنطقتين الغربية والجنوبية يظل العامل الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن "الدولة التي لا تحتكر استخدام القوة في إطار القانون تظل معرضة لاهتزاز أي مسار انتخابي".وتابع أن "الانتخابات ليست ضمانة بذاتها للاستقرار، بل هي تتويج لمسار مؤسسي وأمني مكتمل"، محذرا من أن "غياب أرضية أمنية موحدة قد يحول الاستحقاقات السياسية إلى محطة جديدة لإعادة إنتاج الانقسام".وأضاف أن "ليبيا بموقعها الجغرافي وامتدادها الأفريقي وساحلها المطل على المتوسط ليست مجرد دولة تعيش أزمة داخلية، بل تمثل عقدة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا، ما يجعل استقرارها جزءا من حسابات أوسع تتعلق بأمن المتوسط وعمقه الأفريقي".وختم بوالرايقة حديثه بالتأكيد على أن "المقاربة الروسية القائمة على التدرج تعكس تفضيلا للاستقرار التراكمي على التحولات المفاجئة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "نجاح أي مسار تدريجي يظل رهينا بقدرة الليبيين أنفسهم على تحويل الانخراط الدولي إلى فرصة لبناء مؤسسات سيادية فعالة، لا إلى إدارة مفتوحة للأزمة"، موضحا أن "الدعم الدولي يمكن أن يكون رافعة للاستقرار، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الإرادة الوطنية".ونبه أن "ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق دقيق إما توظيف الحضور الدولي كعامل توازن داعم مع استعادة زمام المبادرة الوطنية عبر توحيد المؤسسات العسكرية والمالية وترسيخ شرعية تمثيلية واضحة، وإما الاستمرار في حلقة إدارة الأزمة، وبين هذين المسارين يتحدد مستقبل العملية السياسية لا كصفقة عابرة بل كمشروع دولة متكامل المعالم".وأوضح أن "جميع المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية باءت بالفشل، نتيجة التدخلات السلبية لبعض الدول التي سعت إلى الهيمنة على المشهد الليبي دون مراعاة لمصالح بقية الأطراف".وأضاف أن "الالتزام بدعم البعثة الأممية وخطتها يعد أقصر الطرق نحو حل مستدام، باعتبارها مظلة دولية ضامنة للجميع، وتمثل في الوقت ذاته أعلى درجات الواقعية السياسية، التي يبدو أن روسيا تتجه إلى تبنيها وتنفيذها في المرحلة الراهنة".وبين الدعوة إلى توسيع قاعدة التوافق الوطني ودعم خطة بعثة الأمم المتحدة كإطار جامع، تقف ليبيا أمام اختبار حاسم: إما تحويل الحضور الدولي إلى فرصة لإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية مستقرة أو البقاء في دائرة إدارة الأزمة المفتوحة.

