https://sarabic.ae/20260223/مشترطا-قيادة-عراقية-فعالة-براك-عليها-أن-تتماشى-مع-سياسة-ترامب-وتعزز-الاستقرار-في-البلاد-1110647922.html
مشترطا قيادة عراقية فعالة.. براك: عليها أن تتماشى مع سياسة ترامب وتعزز الاستقرار في البلاد
مشترطا قيادة عراقية فعالة.. براك: عليها أن تتماشى مع سياسة ترامب وتعزز الاستقرار في البلاد
سبوتنيك عربي
شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على ضرورة أن يتمتع العراق بقيادة فعالة تعزز الاستقرار. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T06:37+0000
2026-02-23T06:37+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg
ونشر توم براك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، صباح اليوم الاثنين، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.وجاء اللقاء في وقت لا يزال العراق ينتظر تشكيل حكومته الجديدة، وسط معارضة أمريكية لترشيح نوري المالكي، حيث دعا توم براك إلى ضرورة وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق، معتبرا أن هذا الأمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.ولفت المبعوث الأمريكي إلى سوريا إلى أنه بحث مع شياع السوداني أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام.ويشار إلى أن توم براك قد تسلم الملف العراقي بدل مارك سافايا، وفق ما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مطلع شهر شباط/فبراير الحالي.وكان الرئيس ترامب، قد أعلن، الشهر الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد ترتكب خيارًا سيئًا جدًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.
https://sarabic.ae/20260222/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يترأس-اجتماعا-طارئا-ويؤكد-ضرورة-الاستعداد-لمختلف-السيناريوهات-1110630209.html
https://sarabic.ae/20260131/ائتلاف-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-نوري-المالكي-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1109856248.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_c8e563abe9d7f0db844ea1afdad3b088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

مشترطا قيادة عراقية فعالة.. براك: عليها أن تتماشى مع سياسة ترامب وتعزز الاستقرار في البلاد

06:37 GMT 23.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على ضرورة أن يتمتع العراق بقيادة فعالة تعزز الاستقرار.
ونشر توم براك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، صباح اليوم الاثنين، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.
وجاء اللقاء في وقت لا يزال العراق ينتظر تشكيل حكومته الجديدة، وسط معارضة أمريكية لترشيح نوري المالكي، حيث دعا توم براك إلى ضرورة وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق، معتبرا أن هذا الأمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
مستشار الأمن القومي العراقي يترأس اجتماعا طارئا ويؤكد ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات
أمس, 15:51 GMT
ولفت المبعوث الأمريكي إلى سوريا إلى أنه بحث مع شياع السوداني أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام.
ويشار إلى أن توم براك قد تسلم الملف العراقي بدل مارك سافايا، وفق ما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مطلع شهر شباط/فبراير الحالي.
وكان الرئيس ترامب، قد أعلن، الشهر الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد ترتكب خيارًا سيئًا جدًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".
تظاهرات واعتصامات.. إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة
31 يناير, 19:29 GMT
وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.
