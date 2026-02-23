https://sarabic.ae/20260223/وزارة-الداخلية-مقتل-شرطي-مرور-إثر-انفجار-قرب-محطة-قطار-في-موسكو-فيديو-1110674083.html
وزارة الداخلية: مقتل شرطي مرور إثر انفجار قرب محطة قطار في موسكو.. فيديو
وزارة الداخلية: مقتل شرطي مرور إثر انفجار قرب محطة قطار في موسكو.. فيديو
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، الثلاثاء، عن مقتل شرطي مرور وإصابة آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مجهولة الهوية قرب محطة قطار سافيلوفسكي في موسكو. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T23:01+0000
2026-02-23T23:01+0000
2026-02-23T23:20+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087301310_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_3d83c94136f99139efabefc95043603c.jpg
وأوضحت الوزارة، أنه في حوالي الساعة 00:05 بتوقيت موسكو [21:05 بتوقيت غرينتش]، اقترب شخص مجهول من دورية شرطة مرور، ثم انفجرت العبوة.وأضافت الوزارة: "بحسب التقارير الأولية، أصيب أحد شرطي المرور بجروح خطيرة أدت إلى وفاته. ونقل شرطيان آخران إلى مستشفى المدينة ويتلقيان رعاية طبية متخصصة".. ولاذ المهاجم بالفرار من مكان الحادث".وأضاف البيان: "وفقًا للبيانات الأولية، توفي الجاني في مكان الحادث" .
23:01 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 23:20 GMT 23.02.2026)
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، الثلاثاء، عن مقتل شرطي مرور وإصابة آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مجهولة الهوية قرب محطة قطار سافيلوفسكي في موسكو.
وأوضحت الوزارة، أنه في حوالي الساعة 00:05 بتوقيت موسكو [21:05 بتوقيت غرينتش]، اقترب شخص مجهول من دورية شرطة مرور، ثم انفجرت العبوة.
وأضافت الوزارة: "بحسب التقارير الأولية، أصيب أحد شرطي المرور بجروح خطيرة أدت إلى وفاته. ونقل شرطيان آخران إلى مستشفى المدينة
ويتلقيان رعاية طبية متخصصة".. ولاذ المهاجم بالفرار من مكان الحادث".
وأضاف البيان: "وفقًا للبيانات الأولية، توفي الجاني في مكان الحادث" .