الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260224/الشعاب-المرجانية-التي-تتلاشى-في-أنحاء-العالم-تنجو-في-مياه-الإمارات-العربية-المتحدة-1110710275.html
الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة
الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
تعد منطقة الخليج من أكثر المناطق البحرية حرارة على كوكب الأرض، حيث تتجاوز درجة حرارة سطح البحر صيفاً 35 درجة مئوية بانتظام، وهو ما يكفي لتدمير الشعاب المرجانية... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T18:29+0000
2026-02-24T18:29+0000
مجتمع
علوم
العالم العربي
الامارات العربية المتحدة
الشعب المرجانية
إرتفاع الحرارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072512600_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f0f6dc19b711ba8cbd1bc4af19deabe0.jpg
اجتذبت هذه الظاهرة الفريدة العلماء إلى الإمارات لسنوات، ويجري حالياً دراسة وطنية جديدة لفهم أنواع الشعاب المرجانية التي تتمتع بهذه القدرة على الصمود وكيفية الاستفادة منها. فبينما عانت 84% من النظم البيئية المرجانية العالمية منذ يناير/ كانون الثاني 2023 - في أكبر حدث ابيضاض مُسجل - تُقاوم شعاب الإمارات ظروفا قاسية من شأنها أن تُدمر الشعاب المرجانية في أماكن أخرى.غالباً ما يُختزل ابيضاض المرجان إلى مجرد "تحول لون المرجان إلى الأبيض"، لكن الأمر في الواقع أكثر خطورة بكثير: فالمرجان يموت جوعاً. تعتمد هذه التكوينات البحرية الزاهية على طحالب مجهرية تُسمى زوزانتيللا، تعيش في أنسجتها بشكل تكافلي. تُوفر هذه الطحالب ما يصل إلى 90% من طاقة المرجان من خلال عملية التمثيل الضوئيوفق ما ورد في صحيفة "الخليج تايمز". بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة، هذا ليس مجرد كلام نظري، فالشعاب المرجانية تحمي السواحل من التآكل والعواصف، وتُحافظ على مخزون الأسماك للأسواق المحلية، وتُغذي صناعة السياحة البحرية التي تجذب ملايين السياح سنوياً. وينتشر انهيار الشعاب المرجانية بسرعة من المحيط إلى الاقتصاد والحياة اليومية. وقد ألهمت قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في درجات الحرارة العالية، الباحثون لاجراء أول مسح وطني في الإمارات العربية المتحدة لإجهاد الشعاب المرجانية بفعل الحرارة، بقيادة مركز مبادلة العربي لعلوم المناخ والبيئة (مبادلة أكسس) التابع لجامعة نيويورك أبوظبي. وبالتعاون مع السلطات البيئية في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، واختبر الفريق مئات المستعمرات المرجانية على طول سواحل البلاد.يقول البروفيسور جون بيرت، المدير المشارك لمركز مبادلة أكسس: "تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بشعاب مرجانية متأقلمة مع أدفأ بحار العالم، إلا أن تغير المناخ يختبر حتى حدود قدرتها. يتيح لنا نظام CBASS تحديد الأنواع الأكثر مقاومة لإنشاء مشاتل للشعاب المرجانية ومشاريع ترميمها في جميع أنحاء الإمارات". أظهرت النتائج تباينات كبيرة في تحمل الشعاب المرجانية للحرارة بين أنظمة الشعاب المرجانية في الإمارات، ما أدى إلى وضع خريطة علمية لتحديد أولويات الترميم. قالت ميثاء محمد الهاملي، مديرة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة بالإمارات: "إن إعادة بناء الشعاب المرجانية باستخدام الشعاب المقاومة للحرارة يُعيد بناء هيكلها وتنوعها البيولوجي، ويعزز في الوقت نفسه مرونة النظام البيئي على المدى الطويل". تشمل المراحل القادمة التحليل الجيني لأفضل الشعاب المرجانية، وإطلاق مشاتل للشعاب المرجانية العام المقبل. في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من انهيار الشعاب المرجانية، تُقدم الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة في الإمارات الأمل، وتُوفر نموذجا يُحتذى به. فمن خلال الاستفادة من الشعاب المرجانية المحلية التي نجت من الانهيار، يهدف العلماء إلى ريادة عملية ترميم تُراعي تفاقم آثار تغير المناخ. ولعل الظروف المناخية القاسية في الخليج تحمل مفتاح إنقاذ الشعاب المرجانية في كل مكان.دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"
https://sarabic.ae/20251120/سبوتنيك-ترصد-أول-رحلة-مأهولة-لـتاكسي-جوي-كهربائي-في-معرض-دبي-للطيران--2025-فيديو-1107315140.html
https://sarabic.ae/20260211/الإمارات-تطلق-عملة-رقمية-مدعومة-بالدرهم-1110272107.html
https://sarabic.ae/20260122/القمة-العالمية-الأولى-للشعب-المرجانية-ريادة-سعودية-عالمية-في-حماية-النظم-البيئية-البحرية-1109502272.html
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072512600_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_fb314cb767a96c8017858ef50c031807.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم العربي, الامارات العربية المتحدة, الشعب المرجانية, إرتفاع الحرارة
علوم, العالم العربي, الامارات العربية المتحدة, الشعب المرجانية, إرتفاع الحرارة

الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة

18:29 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiberرجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات "دافوس"، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023.
رجل يقف أمام شاشة تعكس صورة مرجان اصطناعي داخل مركز مؤتمرات دافوس، عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
تعد منطقة الخليج من أكثر المناطق البحرية حرارة على كوكب الأرض، حيث تتجاوز درجة حرارة سطح البحر صيفاً 35 درجة مئوية بانتظام، وهو ما يكفي لتدمير الشعاب المرجانية في أي مكان آخر تقريبا. ومع ذلك، فإن الشعاب المرجانية في الإمارات العربية المتحدة تنجو.
اجتذبت هذه الظاهرة الفريدة العلماء إلى الإمارات لسنوات، ويجري حالياً دراسة وطنية جديدة لفهم أنواع الشعاب المرجانية التي تتمتع بهذه القدرة على الصمود وكيفية الاستفادة منها. فبينما عانت 84% من النظم البيئية المرجانية العالمية منذ يناير/ كانون الثاني 2023 - في أكبر حدث ابيضاض مُسجل - تُقاوم شعاب الإمارات ظروفا قاسية من شأنها أن تُدمر الشعاب المرجانية في أماكن أخرى.
غالباً ما يُختزل ابيضاض المرجان إلى مجرد "تحول لون المرجان إلى الأبيض"، لكن الأمر في الواقع أكثر خطورة بكثير: فالمرجان يموت جوعاً. تعتمد هذه التكوينات البحرية الزاهية على طحالب مجهرية تُسمى زوزانتيللا، تعيش في أنسجتها بشكل تكافلي. تُوفر هذه الطحالب ما يصل إلى 90% من طاقة المرجان من خلال عملية التمثيل الضوئيوفق ما ورد في صحيفة "الخليج تايمز".

عندما تتجاوز درجات حرارة المحيطات عتبات حرجة، يطرد المرجان هذه الطحالب كرد فعل للضغط. ومن دون هذا المصدر الغذائي الحيوي، تتحول أنسجة المرجان إلى اللون الأبيض العظمي وتبدأ بالموت، وقد بلغت الأزمة العالمية المستمرة، والتي تشمل 82 دولة على الأقل، من الشدة حداً دفع العلماء إلى إضافة ثلاثة مستويات إنذار جديدة إلى مقياس ابيضاض المرجان الدولي.

سبوتنيك ترصد أول رحلة مأهولة لتاكسي جوي كهربائي في معرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"سبوتنيك" ترصد أول رحلة مأهولة لـ"تاكسي جوي كهربائي" في معرض دبي للطيران 2025... فيديو
20 نوفمبر 2025, 08:27 GMT
بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة، هذا ليس مجرد كلام نظري، فالشعاب المرجانية تحمي السواحل من التآكل والعواصف، وتُحافظ على مخزون الأسماك للأسواق المحلية، وتُغذي صناعة السياحة البحرية التي تجذب ملايين السياح سنوياً. وينتشر انهيار الشعاب المرجانية بسرعة من المحيط إلى الاقتصاد والحياة اليومية.
وقد ألهمت قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في درجات الحرارة العالية، الباحثون لاجراء أول مسح وطني في الإمارات العربية المتحدة لإجهاد الشعاب المرجانية بفعل الحرارة، بقيادة مركز مبادلة العربي لعلوم المناخ والبيئة (مبادلة أكسس) التابع لجامعة نيويورك أبوظبي. وبالتعاون مع السلطات البيئية في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، واختبر الفريق مئات المستعمرات المرجانية على طول سواحل البلاد.

يُمثّل نظام "CBASS" - نظام الإجهاد الآلي لتبييض المرجان - جوهر هذه الدراسة، وهو جهازٌ محمولٌ يُتيح إجراء اختبارات ميدانية لمدة 18 ساعة مباشرة على الشعاب المرجانية. يقوم الباحثون برفع درجة حرارة المياه تدريجيا حول مستعمرات المرجان السليمة، ويراقبون استجاباتها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى نقل العينات. يكشف هذا عن أنواع المرجان التي تحافظ على وظائفها في ظل الإجهاد الحراري، وتلك التي تتأثر سلبًا.

عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
مجتمع
الإمارات تطلق عملة رقمية مدعومة بالدرهم
11 فبراير, 21:08 GMT
يقول البروفيسور جون بيرت، المدير المشارك لمركز مبادلة أكسس: "تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بشعاب مرجانية متأقلمة مع أدفأ بحار العالم، إلا أن تغير المناخ يختبر حتى حدود قدرتها. يتيح لنا نظام CBASS تحديد الأنواع الأكثر مقاومة لإنشاء مشاتل للشعاب المرجانية ومشاريع ترميمها في جميع أنحاء الإمارات".
أظهرت النتائج تباينات كبيرة في تحمل الشعاب المرجانية للحرارة بين أنظمة الشعاب المرجانية في الإمارات، ما أدى إلى وضع خريطة علمية لتحديد أولويات الترميم.
تدعم هذه النتائج بشكل مباشر هدف هيئة البيئة - أبوظبي الطموح: ترميم 4 ملايين شعاب مرجانية بحلول عام 2030. وعلى عكس الجهود السابقة التي عرّضت الشعاب المرجانية لخطر التعرض لموجات حر متكررة، تُعطي هذه الاستراتيجية الأولوية للشعاب المرجانية المقاومة للحرارة لضمان قدرة الشعاب المرجانية المُعاد بناؤها على الصمود أمام التهديدات المتزايدة.
شعب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية... ريادة سعودية عالمية في حماية النظم البيئية البحرية
22 يناير, 08:43 GMT
قالت ميثاء محمد الهاملي، مديرة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة بالإمارات: "إن إعادة بناء الشعاب المرجانية باستخدام الشعاب المقاومة للحرارة يُعيد بناء هيكلها وتنوعها البيولوجي، ويعزز في الوقت نفسه مرونة النظام البيئي على المدى الطويل". تشمل المراحل القادمة التحليل الجيني لأفضل الشعاب المرجانية، وإطلاق مشاتل للشعاب المرجانية العام المقبل.
في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من انهيار الشعاب المرجانية، تُقدم الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة في الإمارات الأمل، وتُوفر نموذجا يُحتذى به. فمن خلال الاستفادة من الشعاب المرجانية المحلية التي نجت من الانهيار، يهدف العلماء إلى ريادة عملية ترميم تُراعي تفاقم آثار تغير المناخ. ولعل الظروف المناخية القاسية في الخليج تحمل مفتاح إنقاذ الشعاب المرجانية في كل مكان.
دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала