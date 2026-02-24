https://sarabic.ae/20260224/الشعاب-المرجانية-التي-تتلاشى-في-أنحاء-العالم-تنجو-في-مياه-الإمارات-العربية-المتحدة-1110710275.html

الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة

الشعاب المرجانية التي تتلاشى في أنحاء العالم تنجو في مياه الإمارات العربية المتحدة

سبوتنيك عربي

تعد منطقة الخليج من أكثر المناطق البحرية حرارة على كوكب الأرض، حيث تتجاوز درجة حرارة سطح البحر صيفاً 35 درجة مئوية بانتظام، وهو ما يكفي لتدمير الشعاب المرجانية... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T18:29+0000

2026-02-24T18:29+0000

2026-02-24T18:29+0000

مجتمع

علوم

العالم العربي

الامارات العربية المتحدة

الشعب المرجانية

إرتفاع الحرارة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072512600_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f0f6dc19b711ba8cbd1bc4af19deabe0.jpg

اجتذبت هذه الظاهرة الفريدة العلماء إلى الإمارات لسنوات، ويجري حالياً دراسة وطنية جديدة لفهم أنواع الشعاب المرجانية التي تتمتع بهذه القدرة على الصمود وكيفية الاستفادة منها. فبينما عانت 84% من النظم البيئية المرجانية العالمية منذ يناير/ كانون الثاني 2023 - في أكبر حدث ابيضاض مُسجل - تُقاوم شعاب الإمارات ظروفا قاسية من شأنها أن تُدمر الشعاب المرجانية في أماكن أخرى.غالباً ما يُختزل ابيضاض المرجان إلى مجرد "تحول لون المرجان إلى الأبيض"، لكن الأمر في الواقع أكثر خطورة بكثير: فالمرجان يموت جوعاً. تعتمد هذه التكوينات البحرية الزاهية على طحالب مجهرية تُسمى زوزانتيللا، تعيش في أنسجتها بشكل تكافلي. تُوفر هذه الطحالب ما يصل إلى 90% من طاقة المرجان من خلال عملية التمثيل الضوئيوفق ما ورد في صحيفة "الخليج تايمز". بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة، هذا ليس مجرد كلام نظري، فالشعاب المرجانية تحمي السواحل من التآكل والعواصف، وتُحافظ على مخزون الأسماك للأسواق المحلية، وتُغذي صناعة السياحة البحرية التي تجذب ملايين السياح سنوياً. وينتشر انهيار الشعاب المرجانية بسرعة من المحيط إلى الاقتصاد والحياة اليومية. وقد ألهمت قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في درجات الحرارة العالية، الباحثون لاجراء أول مسح وطني في الإمارات العربية المتحدة لإجهاد الشعاب المرجانية بفعل الحرارة، بقيادة مركز مبادلة العربي لعلوم المناخ والبيئة (مبادلة أكسس) التابع لجامعة نيويورك أبوظبي. وبالتعاون مع السلطات البيئية في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، واختبر الفريق مئات المستعمرات المرجانية على طول سواحل البلاد.يقول البروفيسور جون بيرت، المدير المشارك لمركز مبادلة أكسس: "تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بشعاب مرجانية متأقلمة مع أدفأ بحار العالم، إلا أن تغير المناخ يختبر حتى حدود قدرتها. يتيح لنا نظام CBASS تحديد الأنواع الأكثر مقاومة لإنشاء مشاتل للشعاب المرجانية ومشاريع ترميمها في جميع أنحاء الإمارات". أظهرت النتائج تباينات كبيرة في تحمل الشعاب المرجانية للحرارة بين أنظمة الشعاب المرجانية في الإمارات، ما أدى إلى وضع خريطة علمية لتحديد أولويات الترميم. قالت ميثاء محمد الهاملي، مديرة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة بالإمارات: "إن إعادة بناء الشعاب المرجانية باستخدام الشعاب المقاومة للحرارة يُعيد بناء هيكلها وتنوعها البيولوجي، ويعزز في الوقت نفسه مرونة النظام البيئي على المدى الطويل". تشمل المراحل القادمة التحليل الجيني لأفضل الشعاب المرجانية، وإطلاق مشاتل للشعاب المرجانية العام المقبل. في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من انهيار الشعاب المرجانية، تُقدم الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة في الإمارات الأمل، وتُوفر نموذجا يُحتذى به. فمن خلال الاستفادة من الشعاب المرجانية المحلية التي نجت من الانهيار، يهدف العلماء إلى ريادة عملية ترميم تُراعي تفاقم آثار تغير المناخ. ولعل الظروف المناخية القاسية في الخليج تحمل مفتاح إنقاذ الشعاب المرجانية في كل مكان.دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"

https://sarabic.ae/20251120/سبوتنيك-ترصد-أول-رحلة-مأهولة-لـتاكسي-جوي-كهربائي-في-معرض-دبي-للطيران--2025-فيديو-1107315140.html

https://sarabic.ae/20260211/الإمارات-تطلق-عملة-رقمية-مدعومة-بالدرهم-1110272107.html

https://sarabic.ae/20260122/القمة-العالمية-الأولى-للشعب-المرجانية-ريادة-سعودية-عالمية-في-حماية-النظم-البيئية-البحرية-1109502272.html

الامارات العربية المتحدة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم العربي, الامارات العربية المتحدة, الشعب المرجانية, إرتفاع الحرارة