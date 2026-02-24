سوق "الحوت" في بنغازي… ذاكرة رمضان تنبض بالحياة

عربي
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
وتتحول الأسواق خلال الشهر الكريم إلى فضاءات نابضة بالحياة، تعكس روح التضامن والفرح التي تميز هذه المناسبة.وفي مدينة بنغازي، يبرز سوق "الحوت" كأحد أبرز المعالم الشعبية التي تحافظ على حضورها المتجدد، باعتباره من أقدم الأسواق وأكثرها ارتباطًا بذاكرة السكان.ويشهد السوق خلال شهر رمضان حركة متزايدة، حيث يتوافد إليه المواطنون من مختلف مناطق المدينة لاقتناء احتياجاتهم، أو للتجول بين أروقته التي تجمع بين الطابع التراثي والعرض العصري للسلع.وخلال جولة ميدانية لـ"سبوتنيك" بدت أجواء السوق مفعمة بالحيوية، حيث تختلط أصوات الباعة بحركة المتسوقين، في مشهد يعكس خصوصية الشهر الكريم.كما يحرص العديد من العائلات والشباب على زيارة السوق، ليس فقط بغرض الشراء، بل أيضًا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تحمل عبق الماضي وتعزز الروابط الاجتماعية.ويمثل سوق "الحوت" أكثر من مجرد مركز تجاري، إذ يشكل فضاء اجتماعيا وثقافيا يجمع الأجيال، ويجسد جانبا مهما من التراث المحلي لمدينة بنغازي. ويقبل الزوار على شراء المنتجات التقليدية والحلويات الرمضانية، إلى جانب مستلزمات الإفطار والسحور التي تضفي طابعا خاصا على موائد الشهر الفضيل.وتبقى الأسواق الشعبية في ليبيا، وفي مقدمتها سوق "الحوت"، شاهدا على قدرة المجتمع على الحفاظ على طقوسه الرمضانية، حيث يتحول الشهر الكريم إلى مناسبة لتعزيز التواصل الاجتماعي واستعادة مظاهر الفرح، رغم التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال الناشط الميداني ماهر الغرياني، أحد سكان منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي، إنهم يتواجدون بشكل يومي في منطقة سوق الحوت، الذي يُعد من أبرز الأسواق الشعبية في المدينة وأكثرها حيوية.وأوضح أن السوق يمثل مساحة نابضة بالحياة تعكس الطابع الاجتماعي والاقتصادي لوسط البلاد، ويشكّل نقطة التقاء يومية لمختلف فئات المجتمع.وأضاف الغرياني أن ما يميز سوق الحوت هو قدرته على جمع الليبيين من مختلف أحياء مدينة بنغازي، إلى جانب الزوار القادمين من خارجها، في مشهد يعكس روح الألفة والتواصل الاجتماعي التي تشتهر بها المدينة.كما أشار إلى أن السوق يُعد مصدر رزق رئيسي للعديد من الأهالي والباعة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث يوفر فرص عمل ونشاطًا تجاريًا مستمرًا يسهم في دعم سبل العيش.وأكد أن أغلب سكان مدينة بنغازي يحرصون على زيارة السوق بشكل منتظم، نظرًا لما يوفره من سلع متنوعة وأجواء شعبية مميزة، متسائلا: "من ذا الذي لا يزور هذا المكان الشعبي الجميل الذي يحمل جزءًا من ذاكرة المدينة وتاريخها؟".كما أشار إلى أن منطقة وسط البلاد تُعرف بميادينها الشعبية العريقة، مثل ميدان البلدية، وميدان الشجرة، وميدان سوق الحشيش، والتي تُعد مع الشوارع المحيطة بها جزءًا أصيلًا من المدينة القديمة، وتعكس العمق التاريخي والاجتماعي لمدينة بنغازي، وتشكل فضاءات عامة حافظت على حضورها في وجدان السكان رغم التحولات التي شهدتها المدينة عبر السنوات.
سوق "الحوت" في بنغازي… ذاكرة رمضان تنبض بالحياة

11:00 GMT 24.02.2026
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا، تظل المظاهر الرمضانية حاضرة بقوة في الشوارع والأسواق الشعبية، حيث يتمسك الليبيون بعاداتهم وتقاليدهم التي تشكل جزءا أصيلا من هويتهم الاجتماعية والثقافية.
وتتحول الأسواق خلال الشهر الكريم إلى فضاءات نابضة بالحياة، تعكس روح التضامن والفرح التي تميز هذه المناسبة.
وفي مدينة بنغازي، يبرز سوق "الحوت" كأحد أبرز المعالم الشعبية التي تحافظ على حضورها المتجدد، باعتباره من أقدم الأسواق وأكثرها ارتباطًا بذاكرة السكان.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي الليبية
سوق الحوت في بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سوق "الحوت" في بنغازي الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويشهد السوق خلال شهر رمضان حركة متزايدة، حيث يتوافد إليه المواطنون من مختلف مناطق المدينة لاقتناء احتياجاتهم، أو للتجول بين أروقته التي تجمع بين الطابع التراثي والعرض العصري للسلع.
وخلال جولة ميدانية لـ"سبوتنيك" بدت أجواء السوق مفعمة بالحيوية، حيث تختلط أصوات الباعة بحركة المتسوقين، في مشهد يعكس خصوصية الشهر الكريم.
كما يحرص العديد من العائلات والشباب على زيارة السوق، ليس فقط بغرض الشراء، بل أيضًا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تحمل عبق الماضي وتعزز الروابط الاجتماعية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي الليبية
سوق الحوت في بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سوق "الحوت" في بنغازي الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويمثل سوق "الحوت" أكثر من مجرد مركز تجاري، إذ يشكل فضاء اجتماعيا وثقافيا يجمع الأجيال، ويجسد جانبا مهما من التراث المحلي لمدينة بنغازي. ويقبل الزوار على شراء المنتجات التقليدية والحلويات الرمضانية، إلى جانب مستلزمات الإفطار والسحور التي تضفي طابعا خاصا على موائد الشهر الفضيل.
وتبقى الأسواق الشعبية في ليبيا، وفي مقدمتها سوق "الحوت"، شاهدا على قدرة المجتمع على الحفاظ على طقوسه الرمضانية، حيث يتحول الشهر الكريم إلى مناسبة لتعزيز التواصل الاجتماعي واستعادة مظاهر الفرح، رغم التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال الناشط الميداني ماهر الغرياني، أحد سكان منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي، إنهم يتواجدون بشكل يومي في منطقة سوق الحوت، الذي يُعد من أبرز الأسواق الشعبية في المدينة وأكثرها حيوية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي الليبية
سوق الحوت في بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سوق "الحوت" في بنغازي الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح أن السوق يمثل مساحة نابضة بالحياة تعكس الطابع الاجتماعي والاقتصادي لوسط البلاد، ويشكّل نقطة التقاء يومية لمختلف فئات المجتمع.
وأضاف الغرياني أن ما يميز سوق الحوت هو قدرته على جمع الليبيين من مختلف أحياء مدينة بنغازي، إلى جانب الزوار القادمين من خارجها، في مشهد يعكس روح الألفة والتواصل الاجتماعي التي تشتهر بها المدينة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي الليبية
سوق الحوت في بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سوق "الحوت" في بنغازي الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما أشار إلى أن السوق يُعد مصدر رزق رئيسي للعديد من الأهالي والباعة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث يوفر فرص عمل ونشاطًا تجاريًا مستمرًا يسهم في دعم سبل العيش.
وأكد أن أغلب سكان مدينة بنغازي يحرصون على زيارة السوق بشكل منتظم، نظرًا لما يوفره من سلع متنوعة وأجواء شعبية مميزة، متسائلا: "من ذا الذي لا يزور هذا المكان الشعبي الجميل الذي يحمل جزءًا من ذاكرة المدينة وتاريخها؟".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي الليبية
سوق الحوت في بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سوق "الحوت" في بنغازي الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما أشار إلى أن منطقة وسط البلاد تُعرف بميادينها الشعبية العريقة، مثل ميدان البلدية، وميدان الشجرة، وميدان سوق الحشيش، والتي تُعد مع الشوارع المحيطة بها جزءًا أصيلًا من المدينة القديمة، وتعكس العمق التاريخي والاجتماعي لمدينة بنغازي، وتشكل فضاءات عامة حافظت على حضورها في وجدان السكان رغم التحولات التي شهدتها المدينة عبر السنوات.
