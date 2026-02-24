عربي
أمساليوم
بث مباشر
قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بعودة الوثيقة الدستورية التي أشعلت الحرب
قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بعودة الوثيقة الدستورية التي أشعلت الحرب
قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بعودة الوثيقة الدستورية التي أشعلت الحرب

أكد القيادي وعضو المكتب الإعلامي في "المقاومة الشعبية السودانية"، خليل الضو، أن الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية في الٱونة الأخيرة تهدف إلى إعادة ترتيب وتكوين هياكل الدولة لكي لا يتدخل الخارج في شؤونها.
وقال القيادي في حديثه لـ"سبوتنيك"، طالما السودان الآن في وضع حرج جدا، لا بد لقيادة القوات المسلحة أن تصرح هكذا تصاريح مطمئنة للشارع، خاصة وأن الشارع السوداني يكاد يكون مطلبه واحد وهو القضاء على التمرد في البلاد.
وتابع الضو: "بفضل الله قواتنا المسلحة في أفضل حالاتها الآن وقامت بتدمير عتاد عسكري كبير جداً ومنصات عسكرية للطيران المسير الذي يتبع للمليشيات، بالإضافة إلى استسلام عدد كبير من أفراد المليشيا بإقليم كردفان، خصوصاً ابناء المسيرية و النوبة بعد أن انكشف أمر قادة المليشيا بإستهداف الأعيان القبلية لقبائل بعينها".

وأشار القيادي في المقاومة الشعبية إلى أن القوات المسلحة السودانية في الأيام السابقة قامت بفك حصار مدن كبرى (كادقلي، الدلنج) بعد حصار دام ثلاثة سنوات، لافتا إلى المليشيا تتراجع ميدانيا كل يوم، علاوة على أنها فقدت عدد كبير من قادتها.

وحول الحديث الذي دار عن الوثيقة الدستورية مجددا يقول الضو، "الوثيقة الدستورية هي سبب هذه الحرب، لذلك لا يعول عليها الرئيس وليست ضمن الأولويات للحكومة ولا أحد يتحدث عنها بل لم يتم ذكرها لأنها تذكرنا بالحرب".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
"شبكة أطباء السودان": مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للـ"دعم السريع" على منطقة مستريحة
11:12 GMT
ولفت الضو، إلى أن "قوى الحرية والتغيير كانت تهدد بقيام الحرب أو التوقيع على الوثيقة الدستورية، فكانت تخير القوات المسلحة والشعب بينها وبين الحرب، ولم توقع القوات المسلحة عليها وبسببها قامت الحرب، فكيف بمن كانت سبب الحرب يتم إعادتها إلى المشهد كما يتحدث البعض".
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكان الجيش قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع هجماتها في غرب وجنوب البلاد في أبريل، معلنة تشكيل حكومة منافسة.
وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.
