لافروف وعبد العاطي يبحثان أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة

لافروف وعبد العاطي يبحثان أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة

أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى اتصال هاتفي بين الوزير المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرجي لافروف. 24.02.2026

2026-02-24T21:09+0000

2026-02-24T21:09+0000

2026-02-24T21:10+0000

وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وثمن الوزيران، المصري والروسي، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأكد الوزيران الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، مصر وروسيا، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.وتناول الوزيران التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد بدر عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، واستعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر لمحاولة تهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.وبحث لافروف وعبد العاطي سبل الدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية توافقية تحقق مصالح الأطراف المعنية، وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الخيار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، وأفادت ليفيت في مؤتمر صحفي، حول سؤال بشأن إيران أن الخيار الأول للرئيس ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وأشارت صحيفة غربية إلى أن "هذه المفاوضات سيقودها ويتكوف وكوشنر، وسيؤثر تقييمهما لاحتمالية التوصل إلى اتفاق على حسابات ترامب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد أبلغ ترامب مستشاريه أنه يدرس شنّ ضربات محدودة للضغط على إيران، وإذا لم ينجح ذلك، فسيلجأ إلى هجوم أوسع نطاقًا لإجبار النظام على التغيير".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

