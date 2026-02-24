https://sarabic.ae/20260224/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-تفاصيل-تفجير-استهدف-دورية-شرطة-في-موسكو-1110679146.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل تفجير استهدف دورية شرطة في موسكو
سبوتنيك عربي
أكدت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن ضابط شرطة ومنفذ الهجوم قُتلا في تفجير سيارة مفخخة في محطة قطار "سافيلوفسكي"... 24.02.2026
وقالت بيترينكو: "ثبت أن رجلًا اقترب من ثلاثة من ضباط شرطة المرور، كانوا يؤدون واجبهم، وفجّر نفسه بقنبلة انتحارية. ونتيجة لهذا العمل الإجرامي، توفي أحد ضباط شرطة المرور والجاني نفسه، ونُقل ضابطان آخران إلى المستشفى".ووفقا للمتحدثة، يجري العمل على تحديد هوية الجاني، إذ يتم الحصول على إفادات الشهود، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.وأشارت بيترينكو إلى أن أكثر الخبراء خبرةً والمتخصصين في الطب الشرعي انضموا إلى التحقيق.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "في حوالي الساعة 00:05 بتوقيت موسكو (21:05 بتوقيت غرينتش)، اقترب شخص مجهول من دورية شرطة مرور، ثم انفجرت العبوة".الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ
أكدت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن ضابط شرطة ومنفذ الهجوم قُتلا في تفجير سيارة مفخخة في محطة قطار "سافيلوفسكي" بالعاصمة موسكو، الليلة الماضية.
وقالت بيترينكو: "ثبت أن رجلًا اقترب من ثلاثة من ضباط شرطة المرور، كانوا يؤدون واجبهم، وفجّر نفسه بقنبلة انتحارية. ونتيجة لهذا العمل الإجرامي، توفي أحد ضباط شرطة المرور والجاني نفسه، ونُقل ضابطان آخران إلى المستشفى".
ووفقا للمتحدثة، يجري العمل على تحديد هوية الجاني، إذ يتم الحصول على إفادات الشهود، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأشارت بيترينكو إلى أن أكثر الخبراء خبرةً والمتخصصين في الطب الشرعي انضموا إلى التحقيق.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط شرطة مرور وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مجهولة الهوية قرب محطة قطار "سافيلوفسكي" في العاصمة موسكو.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "في حوالي الساعة 00:05 بتوقيت موسكو (21:05 بتوقيت غرينتش)، اقترب شخص مجهول من دورية شرطة مرور، ثم انفجرت العبوة".