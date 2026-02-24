https://sarabic.ae/20260224/وزير-الحرب-الأمريكي-يقول-إن-الفضاء-سيصبح-ساحة-المعركة-الرئيسية-في-المستقبل-1110674519.html
وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل
وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تسعى لضمان هيمنتها في هذا المجال. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T01:05+0000
2026-02-24T01:05+0000
2026-02-24T01:05+0000
العالم
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وأضاف هيغسيث في خطابه في كولورادو: "على مرّ الأجيال، دارت رحى المعركة على الأرض وفي الجو وتحت سطح البحر، ولكن اليوم، تقع أعلى نقطة ارتكاز، وأهم ساحة معركة في هذا القرن والقرون القادمة، على بعد مئات الأميال فوق رؤوسنا".وشدد على أن من يسيطر على الفضاء سيسيطر على المعركة.وتابع هيغسيث: "لا يمكننا تحمل خوض معركة غير متكافئة في الفضاء. لست مهتمًا بالمساواة المدارية أو التكافؤ المداري؛ نريد ونطالب بالهيمنة المدارية والأمريكية، بكل بساطة".
https://sarabic.ae/20260213/بمشاركة-روسية-إطلاق-مهمة-كريو-12-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1110326307.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء
العالم, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء
وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل
صرّح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تسعى لضمان هيمنتها في هذا المجال.
وأضاف هيغسيث في خطابه في كولورادو: "على مرّ الأجيال، دارت رحى المعركة على الأرض وفي الجو وتحت سطح البحر، ولكن اليوم، تقع أعلى نقطة ارتكاز، وأهم ساحة معركة في هذا القرن والقرون القادمة، على بعد مئات الأميال فوق رؤوسنا".
وأضاف، "لا شك أن هذا الصراع على الفضاء هو صراع من أجل مستقبل العالم كما نعرفه. والفضاء هو الساحة الحاسمة التي ستُثبت فيها هذه القوة باستمرار".
وشدد على أن من يسيطر على الفضاء سيسيطر على المعركة
.
وتابع هيغسيث: "لا يمكننا تحمل خوض معركة غير متكافئة
في الفضاء. لست مهتمًا بالمساواة المدارية أو التكافؤ المداري؛ نريد ونطالب بالهيمنة المدارية والأمريكية، بكل بساطة".