وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/وزير-الحرب-الأمريكي-يقول-إن-الفضاء-سيصبح-ساحة-المعركة-الرئيسية-في-المستقبل-1110674519.html
وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل
وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تسعى لضمان هيمنتها في هذا المجال. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T01:05+0000
2026-02-24T01:05+0000
العالم
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وأضاف هيغسيث في خطابه في كولورادو: "على مرّ الأجيال، دارت رحى المعركة على الأرض وفي الجو وتحت سطح البحر، ولكن اليوم، تقع أعلى نقطة ارتكاز، وأهم ساحة معركة في هذا القرن والقرون القادمة، على بعد مئات الأميال فوق رؤوسنا".وشدد على أن من يسيطر على الفضاء سيسيطر على المعركة.وتابع هيغسيث: "لا يمكننا تحمل خوض معركة غير متكافئة في الفضاء. لست مهتمًا بالمساواة المدارية أو التكافؤ المداري؛ نريد ونطالب بالهيمنة المدارية والأمريكية، بكل بساطة".
https://sarabic.ae/20260213/بمشاركة-روسية-إطلاق-مهمة-كريو-12-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1110326307.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء
العالم, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء

وزير الحرب الأمريكي يقول إن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل

01:05 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرّح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الفضاء سيصبح ساحة المعركة الرئيسية في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تسعى لضمان هيمنتها في هذا المجال.
وأضاف هيغسيث في خطابه في كولورادو: "على مرّ الأجيال، دارت رحى المعركة على الأرض وفي الجو وتحت سطح البحر، ولكن اليوم، تقع أعلى نقطة ارتكاز، وأهم ساحة معركة في هذا القرن والقرون القادمة، على بعد مئات الأميال فوق رؤوسنا".
وأضاف، "لا شك أن هذا الصراع على الفضاء هو صراع من أجل مستقبل العالم كما نعرفه. والفضاء هو الساحة الحاسمة التي ستُثبت فيها هذه القوة باستمرار".
وشدد على أن من يسيطر على الفضاء سيسيطر على المعركة.
مركبة فضائية مستوحاة من الخيال العلمي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
بمشاركة روسية... إطلاق مهمة "كريو-12" إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو
13 فبراير, 11:47 GMT
وتابع هيغسيث: "لا يمكننا تحمل خوض معركة غير متكافئة في الفضاء. لست مهتمًا بالمساواة المدارية أو التكافؤ المداري؛ نريد ونطالب بالهيمنة المدارية والأمريكية، بكل بساطة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала