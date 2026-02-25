تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو
تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "إف-16" بعد إقلاعها من قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل الطيار.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 0:56 صباحًا، انقطع الاتصال اللاسلكي والمعلومات المتعلقة بموقع طائرتنا، من طراز "إف-16"، التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في بالق أسير. ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها".وأضافت وزارة الدفاع التركية: "لقي طيارنا مصرعه. وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق، الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية".وبحسب وسائل إعلام محلية، تقوم لجنة التحقيق في حوادث الطيران بالتحقيق في أسباب الحادث.محطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "إف-16" بعد إقلاعها من قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل الطيار.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 0:56 صباحًا، انقطع الاتصال اللاسلكي والمعلومات المتعلقة بموقع طائرتنا، من طراز "إف-16"، التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في بالق أسير. ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها".
وأضافت وزارة الدفاع التركية: "لقي طيارنا مصرعه. وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق، الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية".
مشهد كالأفلام... نجاة كامل ركاب طائرة صومالية بعد تحطمها... فيديو
10 فبراير, 15:15 GMT
وبحسب وسائل إعلام محلية، تقوم لجنة التحقيق في حوادث الطيران بالتحقيق في أسباب الحادث.
محطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو
