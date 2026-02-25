https://sarabic.ae/20260225/تحطم-طائرة-إف-16-تركية-بعد-إقلاعها-فيديو-1110718952.html
تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو
تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "إف-16" بعد إقلاعها من قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل الطيار.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 0:56 صباحًا، انقطع الاتصال اللاسلكي والمعلومات المتعلقة بموقع طائرتنا، من طراز "إف-16"، التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في بالق أسير. ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها".وأضافت وزارة الدفاع التركية: "لقي طيارنا مصرعه. وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق، الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية".وبحسب وسائل إعلام محلية، تقوم لجنة التحقيق في حوادث الطيران بالتحقيق في أسباب الحادث.
