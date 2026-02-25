خبير: المشكلة في أهداف المفاوضات الأمريكية-الإيرانية لا في مسارها
تناول الباحث السياسي اللبناني والخبير في الشأن الإقليمي، محمود علوش، رسالة طهران التي تجمع بين تفضيل الدبلوماسية والاستعداد العسكري وموقفها من محادثات جنيف، مؤكدًا أن "الإشكالية لا تكمن في مسار التفاوض بل في أهداف الأطراف المعنية".
وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة إذا أرادت فعلا تجنب الحرب، فستكون هناك فرصة كبيرة لإنجاح المفاوضات"، معتبرا أن "إيران تهدف إلى التوصل لاتفاق يرضي الطرفين".
وبشأن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس، رأى علوش أن "تأكيده على خيار الدبلوماسية مع إيران يشير إلى أنه لا يريد حربا معها، لإدراكه أنها قادرة على تحويل أي مواجهة إلى حرب إقليمية واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، إضافة إلى الحسابات الداخلية المرتبطة بالانتخابات النصفية وتأثير الحرب على وضع الجمهوريين في الكونغرس".
وفي المقابل، اعتبر أن "إصرار ترامب على إدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن أي اتفاق نووي، وهو ما ترفضه طهران، يجعل خيار الحرب قائما"، مشيرًا إلى أن "الموقف الأميركي لا يزال غامضا وأن رسائل ترامب بدت متناقضة مع رغبته المعلنة في إنجاح المسار الدبلوماسي".
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن التصعيد الكلامي المتبادل قد يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، لكنه يعكس في الوقت نفسه عمق الأزمة التفاوضية، إذ لا تزال الهوة واسعة بين الطرفين بسبب غموض أهداف المفاوضات، حيث تسعى واشنطن إلى التفاوض تحت الضغط، فيما تريد طهران توظيف الدبلوماسية لتعزيز موقعها في أي مواجهة محتملة".
وأشار إلى أن "الإيرانيين يدركون أن ترامب غير جاد في التفاوض، ويريد اتفاقا بشروط أميركية، أبرزها تصفير تخصيب اليورانيوم وانتزاع تنازلات كبرى في الملف النووي"، في حين يشكل البرنامج الصاروخي الإيراني العقدة الاساسية غير القابلة للحل.
ورأى أن "الحشود الأميركية في المنطقة، وهي الأكبر منذ عقود، تعزز احتمالات الحرب"، معتبرًا أن "ترامب رفع سقف الخيارات إلى حد يصعّب عليه التراجع عن الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات". وحذر علوش من أن "أي حرب ستأخذ طابعا إقليميا، ولن يفكر حلفاء إيران بعواقب التورط فيها، وستسعى إيران إلى تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل كلفتها الكبيرة عبر استهداف المصالح الأميركية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي وإمدادات الطاقة".
وختم بالتأكيد أن "الهدف الحقيقي من الحرب قد يكون إسقاط النظام الإيراني، رغم إعلان ترامب حصره في الملف النووي"، مشددا على أن "هذا الخيار سيكون الأسوأ، لأن النظام الإيراني، رغم ما يواجهه من ضغوط داخلية، لن يسقط بسهولة".