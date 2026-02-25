https://sarabic.ae/20260225/خبير-المشكلة-في-أهداف-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-لا-في-مسارها-1110742695.html

خبير: المشكلة في أهداف المفاوضات الأمريكية-الإيرانية لا في مسارها

خبير: المشكلة في أهداف المفاوضات الأمريكية-الإيرانية لا في مسارها

سبوتنيك عربي

تناول الباحث السياسي اللبناني والخبير في الشأن الإقليمي، محمود علوش، رسالة طهران التي تجمع بين تفضيل الدبلوماسية والاستعداد العسكري وموقفها من محادثات جنيف،... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T13:45+0000

2026-02-25T13:45+0000

2026-02-25T13:45+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة إذا أرادت فعلا تجنب الحرب، فستكون هناك فرصة كبيرة لإنجاح المفاوضات"، معتبرا أن "إيران تهدف إلى التوصل لاتفاق يرضي الطرفين".وبشأن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس، رأى علوش أن "تأكيده على خيار الدبلوماسية مع إيران يشير إلى أنه لا يريد حربا معها، لإدراكه أنها قادرة على تحويل أي مواجهة إلى حرب إقليمية واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، إضافة إلى الحسابات الداخلية المرتبطة بالانتخابات النصفية وتأثير الحرب على وضع الجمهوريين في الكونغرس".واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن التصعيد الكلامي المتبادل قد يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، لكنه يعكس في الوقت نفسه عمق الأزمة التفاوضية، إذ لا تزال الهوة واسعة بين الطرفين بسبب غموض أهداف المفاوضات، حيث تسعى واشنطن إلى التفاوض تحت الضغط، فيما تريد طهران توظيف الدبلوماسية لتعزيز موقعها في أي مواجهة محتملة".وأشار إلى أن "الإيرانيين يدركون أن ترامب غير جاد في التفاوض، ويريد اتفاقا بشروط أميركية، أبرزها تصفير تخصيب اليورانيوم وانتزاع تنازلات كبرى في الملف النووي"، في حين يشكل البرنامج الصاروخي الإيراني العقدة الاساسية غير القابلة للحل.وختم بالتأكيد أن "الهدف الحقيقي من الحرب قد يكون إسقاط النظام الإيراني، رغم إعلان ترامب حصره في الملف النووي"، مشددا على أن "هذا الخيار سيكون الأسوأ، لأن النظام الإيراني، رغم ما يواجهه من ضغوط داخلية، لن يسقط بسهولة".

https://sarabic.ae/20260225/بزشكيان-نرى-آفاقا-إيجابية-للمفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1110742398.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران