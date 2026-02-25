عربي
"خلل فني طارئ" يغلق مطار بغداد الدولي
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإغلاق المؤقت للمطار نتج عن خلل فني طارئ استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري، انسجامًا مع أعلى معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران المدني".وأوضح أن "الفرق الفنية المتخصصة باشرت فورًا عمليات الفحص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المتبعة عالميًا، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي"، مشددًا على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع العمليات الجوية.وبيّن الصافي أنه من المقرر إعادة افتتاح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال الصيانة واستكمال الفحوصات الفنية النهائية.ودعت وزارة النقل العراقية، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم في الحد من الشائعات وتفادي إرباك المسافرين.واختتم الصافي بالتأكيد على أن "إدارة المطارات العراقية تعتذر للمسافرين عن أي إرباك تسبب به الخلل الفني، مجددة التزامها بتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يعزز مكانة العراق في منظومة النقل الجوي الدولية".وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إن "ما يُتداول بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي غير صحيح"، مؤكدًا أن "الرحلات الجوية مستمرة إلى كافة الوجهات، بما في ذلك حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية، دون أي توقف في جميع المطارات".
"خلل فني طارئ" يغلق مطار بغداد الدولي

06:33 GMT 25.02.2026
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي، مؤكدة أن الإجراء جاء لـ"أسباب فنية بحتة".
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإغلاق المؤقت للمطار نتج عن خلل فني طارئ استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري، انسجامًا مع أعلى معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران المدني".
وأوضح أن "الفرق الفنية المتخصصة باشرت فورًا عمليات الفحص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المتبعة عالميًا، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي"، مشددًا على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع العمليات الجوية.
رحلة طيران لمصر للطيران قادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
بعد سماع دوي انفجارات... النقل العراقية تنفي توقف حركة الملاحة في مطار بغداد
30 سبتمبر 2024, 22:48 GMT
وبيّن الصافي أنه من المقرر إعادة افتتاح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال الصيانة واستكمال الفحوصات الفنية النهائية.

وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم الوزارة، بشكل قاطع، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات بشأن وجود "أسباب أمنية محلية أو دولية تقف وراء الإغلاق"، مؤكدًا أن "تلك المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي"، وفق تعبيره.

ودعت وزارة النقل العراقية، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم في الحد من الشائعات وتفادي إرباك المسافرين.
واختتم الصافي بالتأكيد على أن "إدارة المطارات العراقية تعتذر للمسافرين عن أي إرباك تسبب به الخلل الفني، مجددة التزامها بتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يعزز مكانة العراق في منظومة النقل الجوي الدولية".
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
إدارة مطار بغداد تعلق على حريق اندلع في إحدى ساحاته
12 يوليو 2023, 13:53 GMT
وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، استمرار حركة الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في مختلف المطارات العراقية، نافية الأنباء المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إن "ما يُتداول بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي غير صحيح"، مؤكدًا أن "الرحلات الجوية مستمرة إلى كافة الوجهات، بما في ذلك حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية، دون أي توقف في جميع المطارات".
