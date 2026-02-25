https://sarabic.ae/20260225/ميشوستين-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-يتجاوز-10-في-ثلاث-سنوات-1110735770.html

ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات

25.02.2026

ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات

وقال ميشوستين خلال مداخلته في الدوما (مجلس النواب) الروسي في تقريره بشأن نتائج عمل الحكومة في عام 2025: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة واحد في المئة في السنة الماضية، وتجاوز نموه 10 في المئة في ثلاث سنوات، وهو ما يعادل ويتجاوز المستوى العالمي، وذلك بالرغم من تزايد التحديات المعقدة الخارجية".وقدّم رئيس الوزراء الروسي تقريرا عن عمل منجز للحكومة، والموضوعات الرئيسية هي دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتأييد الأسر وتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية.تم تقديم التقرير السنوي في فبراير/شباط، للمرة الأولى في هذه السنة، وتغيرت المواعيد العادية بفضل التكنولوجيات الجديدة. وأجرى ميشوستين، في إطار إعداد التقرير، اجتماعات مع ممثلي كتل الدوما ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين.ونقلا عن ميشوستين، فإن التقرير السنوي في مجلس الدوما هو الإطار المهم للعمل، الذي يسمح لأعضاء الحكومة بالمقارنة مع الخطط التشريعية واحتياجات المناطق وتوفير السبل لإنجاز طلبات الرئيس.

