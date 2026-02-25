عربي
ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات
أفاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ارتفع بنسبة واحد في المئة في عام 2025، وتجاوز نموه 10% بالرغم من
روسيا
ميخائيل ميشوستين
وقال ميشوستين خلال مداخلته في الدوما (مجلس النواب) الروسي في تقريره بشأن نتائج عمل الحكومة في عام 2025: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة واحد في المئة في السنة الماضية، وتجاوز نموه 10 في المئة في ثلاث سنوات، وهو ما يعادل ويتجاوز المستوى العالمي، وذلك بالرغم من تزايد التحديات المعقدة الخارجية".وقدّم رئيس الوزراء الروسي تقريرا عن عمل منجز للحكومة، والموضوعات الرئيسية هي دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتأييد الأسر وتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية.تم تقديم التقرير السنوي في فبراير/شباط، للمرة الأولى في هذه السنة، وتغيرت المواعيد العادية بفضل التكنولوجيات الجديدة. وأجرى ميشوستين، في إطار إعداد التقرير، اجتماعات مع ممثلي كتل الدوما ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين.ونقلا عن ميشوستين، فإن التقرير السنوي في مجلس الدوما هو الإطار المهم للعمل، الذي يسمح لأعضاء الحكومة بالمقارنة مع الخطط التشريعية واحتياجات المناطق وتوفير السبل لإنجاز طلبات الرئيس.
أفاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ارتفع بنسبة واحد في المئة في عام 2025، وتجاوز نموه 10% بالرغم من تكثيف التحديات المعقدة الخارجية.
وقال ميشوستين خلال مداخلته في الدوما (مجلس النواب) الروسي في تقريره بشأن نتائج عمل الحكومة في عام 2025: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة واحد في المئة في السنة الماضية، وتجاوز نموه 10 في المئة في ثلاث سنوات، وهو ما يعادل ويتجاوز المستوى العالمي، وذلك بالرغم من تزايد التحديات المعقدة الخارجية".
وقدّم رئيس الوزراء الروسي تقريرا عن عمل منجز للحكومة، والموضوعات الرئيسية هي دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتأييد الأسر وتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تم تقديم التقرير السنوي في فبراير/شباط، للمرة الأولى في هذه السنة، وتغيرت المواعيد العادية بفضل التكنولوجيات الجديدة. وأجرى ميشوستين، في إطار إعداد التقرير، اجتماعات مع ممثلي كتل الدوما ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين.
ونقلا عن ميشوستين، فإن التقرير السنوي في مجلس الدوما هو الإطار المهم للعمل، الذي يسمح لأعضاء الحكومة بالمقارنة مع الخطط التشريعية واحتياجات المناطق وتوفير السبل لإنجاز طلبات الرئيس.
