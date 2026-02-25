https://sarabic.ae/20260225/ميشوستين-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-يتجاوز-10-في-ثلاث-سنوات-1110735770.html
ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات
ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ارتفع بنسبة واحد في المئة في عام 2025، وتجاوز نموه 10% بالرغم من... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T11:22+0000
2026-02-25T11:22+0000
2026-02-25T11:22+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:424:2814:2006_1920x0_80_0_0_43369eff7812053e93624969d5a81f40.jpg
وقال ميشوستين خلال مداخلته في الدوما (مجلس النواب) الروسي في تقريره بشأن نتائج عمل الحكومة في عام 2025: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة واحد في المئة في السنة الماضية، وتجاوز نموه 10 في المئة في ثلاث سنوات، وهو ما يعادل ويتجاوز المستوى العالمي، وذلك بالرغم من تزايد التحديات المعقدة الخارجية".وقدّم رئيس الوزراء الروسي تقريرا عن عمل منجز للحكومة، والموضوعات الرئيسية هي دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتأييد الأسر وتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية.تم تقديم التقرير السنوي في فبراير/شباط، للمرة الأولى في هذه السنة، وتغيرت المواعيد العادية بفضل التكنولوجيات الجديدة. وأجرى ميشوستين، في إطار إعداد التقرير، اجتماعات مع ممثلي كتل الدوما ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين.ونقلا عن ميشوستين، فإن التقرير السنوي في مجلس الدوما هو الإطار المهم للعمل، الذي يسمح لأعضاء الحكومة بالمقارنة مع الخطط التشريعية واحتياجات المناطق وتوفير السبل لإنجاز طلبات الرئيس.
https://sarabic.ae/20260203/بوتين-بلغ-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-1-في-عام-2025-1109955360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba1c74203853ff69eecba014d7f2e8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتجاوز 10% في ثلاث سنوات
أفاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ارتفع بنسبة واحد في المئة في عام 2025، وتجاوز نموه 10% بالرغم من تكثيف التحديات المعقدة الخارجية.
وقال ميشوستين خلال مداخلته في الدوما (مجلس النواب) الروسي في تقريره بشأن نتائج عمل الحكومة في عام 2025: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة واحد في المئة في السنة الماضية، وتجاوز نموه 10 في المئة في ثلاث سنوات، وهو ما يعادل ويتجاوز المستوى العالمي، وذلك بالرغم من تزايد التحديات المعقدة الخارجية".
وقدّم رئيس الوزراء الروسي تقريرا عن عمل منجز للحكومة، والموضوعات الرئيسية هي دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتأييد الأسر وتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تم تقديم التقرير السنوي في فبراير/شباط، للمرة الأولى في هذه السنة، وتغيرت المواعيد العادية بفضل التكنولوجيات الجديدة. وأجرى ميشوستين، في إطار إعداد التقرير، اجتماعات مع ممثلي كتل الدوما ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين.
ونقلا عن ميشوستين، فإن التقرير السنوي في مجلس الدوما هو الإطار المهم للعمل، الذي يسمح لأعضاء الحكومة بالمقارنة مع الخطط التشريعية واحتياجات المناطق وتوفير السبل لإنجاز طلبات الرئيس.