بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025

عربي
إعلام: مقتل سيف الإسلام القذافي إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/بوتين-بلغ-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-1-في-عام-2025-1109955360.html
بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025
بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1% في العام الماضي. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T18:20+0000
2026-02-03T18:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109139546_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fe85525c41716c524e81fc2206cd4b97.jpg
وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "ألاحظ، أنه بناءً على نتائج العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1%".وبين بوتين بأن تسارع التضخم في بداية العام متوقع بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "هذا متوقع أيضا، (تسارع التضخم) بما في ذلك، بسبب إعادة هيكلة النظام الضريبي، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة".وأردف: "إن رفع إنتاجية العمل يمثل أولوية في ظل نقص العمالة في بعض القطاعات والصناعات، نحتاج إلى رؤية أولى النتائج الملموسة خلال العام الجاري. وأقصد بذلك زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.
https://sarabic.ae/20260203/بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-على-أن-العلاقات-الثنائية-أصبحت-متعددة-الأوجه-ومفيدة-للبلدين-1109943361.html
https://sarabic.ae/20260203/ماكرون-يعلن-للاتصال-مع-بوتين-إجراء-تحضيرات-على-المستوى-الفني-1109942269.html
https://sarabic.ae/20260203/نوفاك-معدل-التضخم-في-روسيا-سينخفض-إلى-مستوى-قريب-من-المستهدف-في-عام-2026-أي-نحو-45--1109929607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109139546_124:0:1084:720_1920x0_80_0_0_a6a5df42093c6ed21ada59579e084ae3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025

18:20 GMT 03.02.2026
© Sputnikالرئيس فلاديمير بوتين
الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1% في العام الماضي.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "ألاحظ، أنه بناءً على نتائج العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1%".
وأضاف الرئيس بوتين: "أود أن أؤكد ما نقوله دائماً، نحن بحاجة إلى مراقبة ليس فقط ديناميكيات الأسعار، بل أيضاً الصورة الكاملة، وجميع المؤشرات الاقتصادية الكلية".
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
13:28 GMT
وبين بوتين بأن تسارع التضخم في بداية العام متوقع بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "هذا متوقع أيضا، (تسارع التضخم) بما في ذلك، بسبب إعادة هيكلة النظام الضريبي، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة".

وأوضح أنه "في مطلع هذا العام، تسارع التضخم بشكل طفيف، مشيرا إلى انه "بحلول نهاية 2026، يجب أن ينخفض التضخم مرة أخرى إلى نحو 5%".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
12:49 GMT
وأردف: "إن رفع إنتاجية العمل يمثل أولوية في ظل نقص العمالة في بعض القطاعات والصناعات، نحتاج إلى رؤية أولى النتائج الملموسة خلال العام الجاري. وأقصد بذلك زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم".
وتابع بوتين: "نحن بحاجة إلى ضمان مستوى جديد من التنمية عالية الجودة والمكثفة للاقتصاد والبلاد، وبالتالي للبلاد ككل".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
نوفاك: من المتوقع انخفاض معدل التضخم في روسيا عام 2026 إلى نحو 4%
09:09 GMT
وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".
وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала