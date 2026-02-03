https://sarabic.ae/20260203/بوتين-بلغ-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-1-في-عام-2025-1109955360.html
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1% في العام الماضي. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
فلاديمير بوتين
وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "ألاحظ، أنه بناءً على نتائج العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1%".وبين بوتين بأن تسارع التضخم في بداية العام متوقع بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "هذا متوقع أيضا، (تسارع التضخم) بما في ذلك، بسبب إعادة هيكلة النظام الضريبي، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة".وأردف: "إن رفع إنتاجية العمل يمثل أولوية في ظل نقص العمالة في بعض القطاعات والصناعات، نحتاج إلى رؤية أولى النتائج الملموسة خلال العام الجاري. وأقصد بذلك زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "ألاحظ، أنه بناءً على نتائج العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1%".
وأضاف الرئيس بوتين: "أود أن أؤكد ما نقوله دائماً، نحن بحاجة إلى مراقبة ليس فقط ديناميكيات الأسعار، بل أيضاً الصورة الكاملة، وجميع المؤشرات الاقتصادية الكلية".
وبين بوتين بأن تسارع التضخم في بداية العام متوقع بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "هذا متوقع أيضا، (تسارع التضخم) بما في ذلك، بسبب إعادة هيكلة النظام الضريبي، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة".
وأوضح أنه "في مطلع هذا العام، تسارع التضخم بشكل طفيف، مشيرا إلى انه "بحلول نهاية 2026، يجب أن ينخفض التضخم مرة أخرى إلى نحو 5%".
وأردف: "إن رفع إنتاجية العمل يمثل أولوية في ظل نقص العمالة في بعض القطاعات والصناعات، نحتاج إلى رؤية أولى النتائج الملموسة خلال العام الجاري. وأقصد بذلك زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم
".
وتابع بوتين: "نحن بحاجة إلى ضمان مستوى جديد من التنمية عالية الجودة والمكثفة للاقتصاد والبلاد، وبالتالي للبلاد ككل".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو
البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".
وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".
وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.