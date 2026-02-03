https://sarabic.ae/20260203/بوتين-بلغ-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-1-في-عام-2025-1109955360.html

بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025

بوتين: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1% في عام 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1% في العام الماضي. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T18:20+0000

2026-02-03T18:20+0000

2026-02-03T18:20+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109139546_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fe85525c41716c524e81fc2206cd4b97.jpg

وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "ألاحظ، أنه بناءً على نتائج العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1%".وبين بوتين بأن تسارع التضخم في بداية العام متوقع بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "هذا متوقع أيضا، (تسارع التضخم) بما في ذلك، بسبب إعادة هيكلة النظام الضريبي، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة".وأردف: "إن رفع إنتاجية العمل يمثل أولوية في ظل نقص العمالة في بعض القطاعات والصناعات، نحتاج إلى رؤية أولى النتائج الملموسة خلال العام الجاري. وأقصد بذلك زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.

https://sarabic.ae/20260203/بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-على-أن-العلاقات-الثنائية-أصبحت-متعددة-الأوجه-ومفيدة-للبلدين-1109943361.html

https://sarabic.ae/20260203/ماكرون-يعلن-للاتصال-مع-بوتين-إجراء-تحضيرات-على-المستوى-الفني-1109942269.html

https://sarabic.ae/20260203/نوفاك-معدل-التضخم-في-روسيا-سينخفض-إلى-مستوى-قريب-من-المستهدف-في-عام-2026-أي-نحو-45--1109929607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين