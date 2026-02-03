عربي
أمساليوم
بث مباشر
نوفاك: من المتوقع انخفاض معدل التضخم في روسيا عام 2026 إلى نحو 4%
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، بأن معدل التضخم في روسيا سينخفض ​​إلى مستوى قريب من المستهدف في عام 2026 أي نحو 4.5 بالمئة.
وقال نوفاك، خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي : "بالنسبة لعام 2026 سيبلغ معدل التضخم المستوى المستهدف وهو 4.5 بالمئة".وحول ارتفاع أجور الموظفين، أشار إلى أنه "نشهد نموًا قويًا ومستمرًا في الأجور الاسمية. فقد ارتفعت الأجور الاسمية، وفقا للتقديرات الأولية، بنسبة 13.6%، بينما ارتفعت الأجور الحقيقية، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، بنسبة 4.5%". وتابع: "بلغ متوسط ​​الأجر الشهري المستحق للموظفين في عام 2024 نحو 89,069 روبل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 19% بالقيمة الاسمية على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 9.7% بالقيمة الحقيقية".وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية، قال: "إذا تحدثنا عن القطاعات الرئيسية التي تعد محركات للنمو حاليًّا، فإن الصدارة تعود للإنتاج الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية. ووفقًا للتقييمات الأولية، سجل هذا القطاع نموًّا بنسبة 2.8% بنهاية العام الماضي".وأكد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.نوفاك: "روساتوم" تعد وثائق مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية
09:09 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 03.02.2026)
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، بأن معدل التضخم في روسيا سينخفض ​​إلى مستوى قريب من المستهدف في عام 2026 أي نحو 4.5 بالمئة.
وقال نوفاك، خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي : "بالنسبة لعام 2026 سيبلغ معدل التضخم المستوى المستهدف وهو 4.5 بالمئة".

وفيما يتعلق بالناتج المحلي، أوضح: "بالنسبة لعام 2026، فنتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1% و1.3%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عوامل داخلية".

وحول ارتفاع أجور الموظفين، أشار إلى أنه "نشهد نموًا قويًا ومستمرًا في الأجور الاسمية. فقد ارتفعت الأجور الاسمية، وفقا للتقديرات الأولية، بنسبة 13.6%، بينما ارتفعت الأجور الحقيقية، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، بنسبة 4.5%".
وتابع: "بلغ متوسط ​​الأجر الشهري المستحق للموظفين في عام 2024 نحو 89,069 روبل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 19% بالقيمة الاسمية على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 9.7% بالقيمة الحقيقية".

وأشار إلى أن الاستثمارات في روسيا بحلول نهاية عام 2025 ستشهد نموًا صفريًا أو زيادة طفيفة، قائلا: "المهمة الأساسية الآن هي استعادة النشاط الاستثماري، الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال فترة تباطؤ الاقتصاد. وفقًا للبيانات المتاحة حتى الآن عن 9 أشهر الماضية، بلغ نمو الاستثمارات 0.5% بالقيمة الحقيقية (أي بعد خصم التضخم). وعليه، من المرجح أن يقارب النمو الصفر أو يتجاوزه قليلاً عند نهاية العام".

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية، قال: "إذا تحدثنا عن القطاعات الرئيسية التي تعد محركات للنمو حاليًّا، فإن الصدارة تعود للإنتاج الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية. ووفقًا للتقييمات الأولية، سجل هذا القطاع نموًّا بنسبة 2.8% بنهاية العام الماضي".
وأكد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا كان ضروريا لمكافحة التضخم، مشيرا إلى أنه "يرتبط معدل النمو البالغ 1% بسياسة نقدية ومالية متشددة، ويرتبط أيضا باستهداف التضخم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المهمة تُنجز على أكمل وجه".

وعن انخفاض حجم الشحن في قطاع النقل الروسي بنسبة 1% في عام 2025، نوه أنه "فيما يتعلق بقطاع النقل، نشهد انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الشحن، وانخفاضًا بنسبة 5.6% في حجم الشحن الذي تقوم به السكك الحديدية الروسية".

وبلغ حجم الشحن الذي تم نقله عبر شبكة السكك الحديدية الروسية في عام 2025 مليار و116 مليون طن، أي بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالعام السابق.
نوفاك: "روساتوم" تعد وثائق مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية
