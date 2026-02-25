https://sarabic.ae/20260225/وزير-الدفاع-المصري-يبحث-مع-قائد-الجيش-اللبناني-تعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1110745969.html

وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد الجيش اللبناني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث وزير الدفاع المصري، أشرف سالم زاهر، مع قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وآخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بمنصة "إكس" : "التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".ووقعت مصر ولبنان، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي، لدعم الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان.كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب اللبناني، في بيان، أن اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.ويعد الاتفاق محاولة جديدة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشكل أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي في لبنان، مع ربط أي تحسن في التغذية الكهربائية بتوافر الغاز والتمويل والدعم الخارجي.

