وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد الجيش اللبناني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
بحث وزير الدفاع المصري، أشرف سالم زاهر، مع قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وآخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية... 25.02.2026
2026-02-25T14:32+0000
2026-02-25T14:32+0000
2026-02-25T14:32+0000
وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بمنصة "إكس" : "التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".ووقعت مصر ولبنان، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي، لدعم الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان.كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب اللبناني، في بيان، أن اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.ويعد الاتفاق محاولة جديدة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشكل أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي في لبنان، مع ربط أي تحسن في التغذية الكهربائية بتوافر الغاز والتمويل والدعم الخارجي.
بحث وزير الدفاع المصري، أشرف سالم زاهر، مع قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وآخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بمنصة "إكس" : "التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".
ووقعت مصر ولبنان، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي، لدعم الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال استقباله لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، "إن التوقيع مع مصر على مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي تؤمن القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية".
من جهته، قال الوزير المصري إن "مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".
كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب اللبناني، في بيان، أن اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.
ويذكر أن هذا التوقيع جاء استكمالا لمسار بدأ منذ توقيع اتفاقيات سابقة لتوريد الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، لتعويض النقص الحاد في إنتاج الكهرباء داخل لبنان.
ويعد الاتفاق محاولة جديدة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشكل أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي في لبنان، مع ربط أي تحسن في التغذية الكهربائية بتوافر الغاز والتمويل والدعم الخارجي.