بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
إسرائيل... إصابة 27 جنديا بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلتين في النقب.. صور
إسرائيل... إصابة 27 جنديا بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلتين في النقب.. صور
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 27 جنديا إسرائيليا إثر انقلاب حافلتين في حادثين منفصلين في منطقة النقب جنوبي البلاد. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن حافلة جنود إسرائيليين انقلبت بالقرب من منطقة متسبيه نافون على الطريق السريع رقم 40، وأصيب ما يزيد على 22 جنديا بإصابات مختلفة.وأوضحت أنه تم إسعاف نحو 17 منهم في مكان الحادث، فيما أسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وراكب واحد بجروح متوسطة، وأصيب باقي الجنود بجروح طفيفة، وكان في الحافلة نحو 50 راكبا.وبالتوازي مع ذلك، وقع حادث آخر على طريق 25 بالقرب من قاعدة نيفاتيم العسكرية الرئيسية، حيث اصطدمت حافلة جنود بسيارة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم جنود.وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 29 عاما بجروح متوسطة في هذا الحادث، فيما كانت إصابات الآخرين طفيفة.وقامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق طريق 40 أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين لمدة تزيد على ساعة، مع وصول قوات الشرطة إلى موقعي الحادثين لتولي التحقيق والإجراءات اللازمة.في وقت، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الحافلة المنقلبة كانت مدنية وليست عسكرية وتقل جنودا جنوبي البلاد، موضحًا أن جنديا أصيب بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة.وفيما يتعلق بالحادث الثاني، أوضح البيان العسكري الإسرائيلي الرسمي أنه تمثل في تصادم بين حافلة وسيارة مدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة.وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن الجهات العسكرية المختصة في الجيش ستباشر التحقيق في ملابسات الحادثين لمعرفة أسبابهما.
12:12 GMT 26.02.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 27 جنديا إسرائيليا إثر انقلاب حافلتين في حادثين منفصلين في منطقة النقب جنوبي البلاد.
وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن حافلة جنود إسرائيليين انقلبت بالقرب من منطقة متسبيه نافون على الطريق السريع رقم 40، وأصيب ما يزيد على 22 جنديا بإصابات مختلفة.
وأوضحت أنه تم إسعاف نحو 17 منهم في مكان الحادث، فيما أسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وراكب واحد بجروح متوسطة، وأصيب باقي الجنود بجروح طفيفة، وكان في الحافلة نحو 50 راكبا.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة
18 فبراير, 09:07 GMT
وبالتوازي مع ذلك، وقع حادث آخر على طريق 25 بالقرب من قاعدة نيفاتيم العسكرية الرئيسية، حيث اصطدمت حافلة جنود بسيارة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم جنود.
وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 29 عاما بجروح متوسطة في هذا الحادث، فيما كانت إصابات الآخرين طفيفة.
وقامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق طريق 40 أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين لمدة تزيد على ساعة، مع وصول قوات الشرطة إلى موقعي الحادثين لتولي التحقيق والإجراءات اللازمة.
في وقت، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الحافلة المنقلبة كانت مدنية وليست عسكرية وتقل جنودا جنوبي البلاد، موضحًا أن جنديا أصيب بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة.
وفيما يتعلق بالحادث الثاني، أوضح البيان العسكري الإسرائيلي الرسمي أنه تمثل في تصادم بين حافلة وسيارة مدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن الجهات العسكرية المختصة في الجيش ستباشر التحقيق في ملابسات الحادثين لمعرفة أسبابهما.
