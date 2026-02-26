إسرائيل... إصابة 27 جنديا بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلتين في النقب.. صور
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
© AP Photo / Maya Levin
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 27 جنديا إسرائيليا إثر انقلاب حافلتين في حادثين منفصلين في منطقة النقب جنوبي البلاد.
وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن حافلة جنود إسرائيليين انقلبت بالقرب من منطقة متسبيه نافون على الطريق السريع رقم 40، وأصيب ما يزيد على 22 جنديا بإصابات مختلفة.
לפני זמן קצר, אוטובוס אזרחי שהסיע חיילי צה"ל בדרום הארץ התהפך.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 26, 2026
כתוצאה מכך, חייל צה"ל נפצע באורח בינוני ומספר חיילים נוספים נפצעו באורח קל. החיילים קיבלו טיפול רפואי בנקודה מכוחות מד"א וחלקם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.
באירוע נוסף בדרום הארץ, אירעה תאונת דרכים בין…
وأوضحت أنه تم إسعاف نحو 17 منهم في مكان الحادث، فيما أسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وراكب واحد بجروح متوسطة، وأصيب باقي الجنود بجروح طفيفة، وكان في الحافلة نحو 50 راكبا.
وبالتوازي مع ذلك، وقع حادث آخر على طريق 25 بالقرب من قاعدة نيفاتيم العسكرية الرئيسية، حيث اصطدمت حافلة جنود بسيارة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم جنود.
وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 29 عاما بجروح متوسطة في هذا الحادث، فيما كانت إصابات الآخرين طفيفة.
وقامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق طريق 40 أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين لمدة تزيد على ساعة، مع وصول قوات الشرطة إلى موقعي الحادثين لتولي التحقيق والإجراءات اللازمة.
אוטובוס שהסיע 50 נוסעים התהפך בכביש 40 סמוך למצפה רמון. 17 אנשים נפצעו, שניים מהם באורח בינוני כולל הנהג, השאר פצועים באורח קל | @tal_sabag3 https://t.co/2XJh1lRBMj— i24NEWS (@i24NEWS_HE) February 26, 2026
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/qTYL2ORELr
في وقت، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الحافلة المنقلبة كانت مدنية وليست عسكرية وتقل جنودا جنوبي البلاد، موضحًا أن جنديا أصيب بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة.
وفيما يتعلق بالحادث الثاني، أوضح البيان العسكري الإسرائيلي الرسمي أنه تمثل في تصادم بين حافلة وسيارة مدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن الجهات العسكرية المختصة في الجيش ستباشر التحقيق في ملابسات الحادثين لمعرفة أسبابهما.