https://sarabic.ae/20260121/إعلام-إسرائيل-ترفع-حالة-تأهب-أسود-الجنوب-والنسر-الذهبي-1109483564.html

إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"

إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"

سبوتنيك عربي

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وقائد القوات الجوية الجنرال غلعاد كينان، اليوم الأربعاء، القاعدة الاستراتيجية الجوية "نيفاتيم" جنوب... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T16:16+0000

2026-01-21T16:16+0000

2026-01-21T16:16+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الزيارة جاءت في إطار تقييم مستوى استعداد الوحدات العملياتية في القاعدة لحرب إيرانية محتملة، وفي ضوء التحديات الأمنية الراهنة.وأكدت الصحيفة أن تلك القاعدة قد تم استهدافها خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أو الحرب المعروفة باسم "حرب الـ 12 يوما".وأوضحت أن قاعدة "نيفاتيم" قاعدة القوات الجوية الاستراتيجية، تعد مقرا لسربين من طائرات "إف-35"، يطلق على أحدهما "أسود الجنوب" وهو السرب 116، و"النسر الذهبي" أو باسمه العسكري السرب 140، وتضم أيضا أسطول النقل الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى سرب "ناحشون" الذي يعتبر الذراع الطولى للقوات الجوية.ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي أن "سلاح الجو يعد الذراع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي وخلال الحرب وفي عملية "الأسد الصاعد" (حرب الـ12 يوما مع إيران)، اكتسبتم خبرة عملياتية لا مثيل لها في العالم، وسنعرف كيف نستخلص الدروس ونستخدمها لضمان أمن إسرائيل في جميع الأوقات".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الفائت، بأن "إسرائيل تبقى في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران". وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"عدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".ونقلت المصادر الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن "الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد"، وفق وصفها.وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

https://sarabic.ae/20260119/تقرير-إسرائيل-في-حالة-تأهب-تحسبا-لضربة-أميركية-على-إيران-1109380504.html

https://sarabic.ae/20260108/باحث-في-الشأن-الإيراني-احتمال-اندلاع-جولة-جديدة-من-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران-1109016808.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, الأخبار