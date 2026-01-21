عربي
إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"
إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"
إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"
سبوتنيك عربي
تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وقائد القوات الجوية الجنرال غلعاد كينان، اليوم الأربعاء، القاعدة الاستراتيجية الجوية "نيفاتيم" جنوب... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T16:16+0000
2026-01-21T16:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الزيارة جاءت في إطار تقييم مستوى استعداد الوحدات العملياتية في القاعدة لحرب إيرانية محتملة، وفي ضوء التحديات الأمنية الراهنة.وأكدت الصحيفة أن تلك القاعدة قد تم استهدافها خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أو الحرب المعروفة باسم "حرب الـ 12 يوما".وأوضحت أن قاعدة "نيفاتيم" قاعدة القوات الجوية الاستراتيجية، تعد مقرا لسربين من طائرات "إف-35"، يطلق على أحدهما "أسود الجنوب" وهو السرب 116، و"النسر الذهبي" أو باسمه العسكري السرب 140، وتضم أيضا أسطول النقل الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى سرب "ناحشون" الذي يعتبر الذراع الطولى للقوات الجوية.ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي أن "سلاح الجو يعد الذراع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي وخلال الحرب وفي عملية "الأسد الصاعد" (حرب الـ12 يوما مع إيران)، اكتسبتم خبرة عملياتية لا مثيل لها في العالم، وسنعرف كيف نستخلص الدروس ونستخدمها لضمان أمن إسرائيل في جميع الأوقات".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الفائت، بأن "إسرائيل تبقى في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران". وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"عدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".ونقلت المصادر الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن "الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد"، وفق وصفها.وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
https://sarabic.ae/20260119/تقرير-إسرائيل-في-حالة-تأهب-تحسبا-لضربة-أميركية-على-إيران-1109380504.html
https://sarabic.ae/20260108/باحث-في-الشأن-الإيراني-احتمال-اندلاع-جولة-جديدة-من-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران-1109016808.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_69:0:1618:1162_1920x0_80_0_0_ae94a983a0ac1674d9997e3345e9e696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, الأخبار

إعلام: إسرائيل ترفع حالة تأهب "أسود الجنوب" و"النسر الذهبي"

16:16 GMT 21.01.2026
© AP Photo / Abir Sultan رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وقائد القوات الجوية الجنرال غلعاد كينان، اليوم الأربعاء، القاعدة الاستراتيجية الجوية "نيفاتيم" جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الزيارة جاءت في إطار تقييم مستوى استعداد الوحدات العملياتية في القاعدة لحرب إيرانية محتملة، وفي ضوء التحديات الأمنية الراهنة.
وأكدت الصحيفة أن تلك القاعدة قد تم استهدافها خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أو الحرب المعروفة باسم "حرب الـ 12 يوما".
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أمريكية على إيران
19 يناير, 00:35 GMT
وأوضحت أن قاعدة "نيفاتيم" قاعدة القوات الجوية الاستراتيجية، تعد مقرا لسربين من طائرات "إف-35"، يطلق على أحدهما "أسود الجنوب" وهو السرب 116، و"النسر الذهبي" أو باسمه العسكري السرب 140، وتضم أيضا أسطول النقل الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى سرب "ناحشون" الذي يعتبر الذراع الطولى للقوات الجوية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي أن "سلاح الجو يعد الذراع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي وخلال الحرب وفي عملية "الأسد الصاعد" (حرب الـ12 يوما مع إيران)، اكتسبتم خبرة عملياتية لا مثيل لها في العالم، وسنعرف كيف نستخلص الدروس ونستخدمها لضمان أمن إسرائيل في جميع الأوقات".
وشدد الجنرال إيال زامير على أن "إسرائيل على أهبة الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وتل أبيب تعمل باستمرار على تحسين قدرات بلادها لتحقيق النصر في الحملة الشاملة ضد أعدائها".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الفائت، بأن "إسرائيل تبقى في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لأي هجوم محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد إيران". وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"عدم مهاجمة طهران، إلا أن حالة التأهّب لم تُلغَ، وسط متابعة دقيقة للتطورات".
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران
8 يناير, 10:14 GMT
ونقلت المصادر الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن "الولايات المتحدة ما زالت تدرس احتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك ردًا على القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد"، وفق وصفها.
وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
