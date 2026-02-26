عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
https://sarabic.ae/20260226/إعلام-على-بريطانيا-سحب-قواتها-من-إستونيا-وقبرص-لنشرها-في-أوكرانيا-1110774114.html
إعلام: على بريطانيا سحب قواتها من إستونيا وقبرص لنشرها في أوكرانيا
إعلام: على بريطانيا سحب قواتها من إستونيا وقبرص لنشرها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن كبار المسؤولين العسكريين، اليوم الخميس، أن على بريطانيا سحب قواتها من إستونيا و قبرص من أجل إعادة نشر القوات في أوكرانيا في... 26.02.2026
2026-02-26T11:14+0000
2026-02-26T11:14+0000
روسيا
قوات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d20852e3a699cbf82a61173117fe1fbc.jpg
وأكدت دول "تحالف الراغبين" الحرص على إرسال القوات إلى أوكرانيا، يوم الثلاثاء الفائت.وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن موسكو لن توافق أبدا على تموضع قوات "ناتو" في أوكرانيا، وبما فيها، إذا كانت هذه قوات من "تحالف الراغبين".وكشف أن تموضع 5 ألاف عسكري بريطاني في أوكرانيا يتطلب انخراط 20 ألف عسكري، بما في ذلك، قوات الإمداد اللوجستي والتناوب.وعقد اجتماع تحالف الراغبين، في باريس، 6 يناير/كانون الثاني 2026، على مستوى رفيع، وناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل خاص.ووفقا للوثيقة التي تم التوصل إليها في نهاية الإجتماع، فإن التحالف اتفق على استمرار المساعدة العسكرية المستدامة لنظام كييف. ووقع قادة التحالف بيانا حول اعتزام تموضع القوات على الأراضي الأوكرانية إذا تم توصل إلى اتفق سلمي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لا معنى له بعد التوصل إلى تسوية سلمية محتملة، مشيرا إلى أن روسيا ستهدف إلى أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260225/الكرملين-خطط-بريطانيا-وفرنسا-لتزويد-أوكرانيا-بسلاح-نووي-مجنونة-ومتهورة-1110748878.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_69604941682b41501b47e0f049453481.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قوات, بريطانيا
روسيا, قوات, بريطانيا

إعلام: على بريطانيا سحب قواتها من إستونيا وقبرص لنشرها في أوكرانيا

11:14 GMT 26.02.2026
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن كبار المسؤولين العسكريين، اليوم الخميس، أن على بريطانيا سحب قواتها من إستونيا و قبرص من أجل إعادة نشر القوات في أوكرانيا في إطار التسوية السلمية المحتملة.
وأكدت دول "تحالف الراغبين" الحرص على إرسال القوات إلى أوكرانيا، يوم الثلاثاء الفائت.
وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن موسكو لن توافق أبدا على تموضع قوات "ناتو" في أوكرانيا، وبما فيها، إذا كانت هذه قوات من "تحالف الراغبين".
وكشف أن تموضع 5 ألاف عسكري بريطاني في أوكرانيا يتطلب انخراط 20 ألف عسكري، بما في ذلك، قوات الإمداد اللوجستي والتناوب.
وفي الوقت ذاته، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، ضرورة انسحاب القوات من إستونيا وقبرص لنشر القوات في أوكرانيا.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
أمس, 16:57 GMT
وعقد اجتماع تحالف الراغبين، في باريس، 6 يناير/كانون الثاني 2026، على مستوى رفيع، وناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل خاص.
ووفقا للوثيقة التي تم التوصل إليها في نهاية الإجتماع، فإن التحالف اتفق على استمرار المساعدة العسكرية المستدامة لنظام كييف. ووقع قادة التحالف بيانا حول اعتزام تموضع القوات على الأراضي الأوكرانية إذا تم توصل إلى اتفق سلمي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لا معنى له بعد التوصل إلى تسوية سلمية محتملة، مشيرا إلى أن روسيا ستهدف إلى أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.
القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
