الرئاسة التركية: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الأفريقي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئاسة التركية: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الأفريقي
الرئاسة التركية: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الأفريقي
الرئاسة التركية: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الأفريقي

08:15 GMT 26.02.2026
© AP Photo / Ali Unalالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ali Unal
تابعنا عبر
صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بأن بلاده لن تتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها تجاه المنطقة إلى القرن الأفريقي.
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء الأربعاء، بأن تصريحات برهان الدين دوران جاءت في كلمة ألقاها خلال افتتاح "ندوة العلاقات التركية الصومالية في ظل مسار التحول العالمي" التي نظمتها دائرة الاتصال في العاصمة أنقرة.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو إلى إلغاء الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
12 فبراير, 14:12 GMT
وأكد دوران أن العلاقات بين تركيا والصومال اكتسبت "طابعا عميقا ومتعدد الأبعاد"، خاصة بعد السياسة التي انتهجتها أنقرة للانفتاح على القارة السمراء منذ عام 2005.
وأوضح المسؤول التركي أن العلاقات بين البلدين ترسخت بروابط إنسانية وتاريخية وثقافية قوية، منوّهًا إلى أنه "لا يمكن قبول أي مبادرة تستهدف سيادة الصومال أو وحدته أو سلامة أراضيه أو تسعى إلى شرعنة ذلك".
وشدد برهان الدين دوران على أن "تركيا تقف إلى جانب الصومال اليوم كما فعلت في الماضي، وأنها لن تغض الطرف عن أي محاولات لفرض تقسيم الصومال، ولن تتراجع عن هذا الموقف المبدئي".
وتابع: "من هذا المنطلق، نعارض بشكل واضح وصريح أي مبادرة إسرائيلية للاعتراف بأرض الصومال. لا نريد أن تنقل إسرائيل الإبادة الجماعية التي تواصلها في فلسطين وعدوانها تجاه سياسات المنطقة إلى القرن الأفريقي، ولن نغض الطرف عن ذلك".
ولفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى التزام بلاده الثابت بدعم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، منوها إلى أن "مصير القرن الأفريقي يجب أن يحدد بالسلام والاستقرار، لا بالإملاءات".
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"
11 فبراير, 13:12 GMT
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
