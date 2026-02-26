عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: قوات العمليات الخاصة تتحرك بشجاعة وجسارة في منطقة العملية الخاصة
بوتين: قوات العمليات الخاصة تتحرك بشجاعة وجسارة في منطقة العملية الخاصة
وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجّهها بوتين إلى أفراد وقدامى قوات العمليات الخاصة بمناسبة عيدهم المهني، الذي يُحتفل به في 27 فبراير/شباط، وفق مرسوم رئاسي صدر في 26 فبراير/شباط 2015، ويُعد من الأيام التذكارية في صفوف القوات المسلحة الروسية.وأكد الرئيس في كلمة مصوّرة أن وحدات قوات العمليات الخاصة "احتلت مكانة مستحقة في طليعة الجيش الروسي"، وأسهمت في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها طوّرت تقاليد القوات الخاصة الوطنية واستندت إلى أحدث التوجهات في الاستراتيجية والتكتيك العسكريين.واختتم بوتين تهنئته بتوجيه الشكر للعسكريين والمحاربين القدامى على "أدائهم القتالي المتقن ومهارتهم العسكرية وشجاعتهم الشخصية"، معربًا عن ثقته في استمرارهم في ضمان أمن البلاد ومواطنيها على أعلى مستوى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: قوات العمليات الخاصة تتحرك بشجاعة وجسارة في منطقة العملية الخاصة

22:11 GMT 26.02.2026

تابعنا عبر
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأداء مقاتلي قوات العمليات الخاصة، واصفًا تحركاتهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنها "شجاعة وجريئة"، ولا سيما في تنفيذ مهام الاستطلاع والعمل خلف خطوط العدو، إضافة إلى القضاء على مجموعات تخريبية في المناطق الحدودية.
وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجّهها بوتين إلى أفراد وقدامى قوات العمليات الخاصة بمناسبة عيدهم المهني، الذي يُحتفل به في 27 فبراير/شباط، وفق مرسوم رئاسي صدر في 26 فبراير/شباط 2015، ويُعد من الأيام التذكارية في صفوف القوات المسلحة الروسية.
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
26 يناير, 09:21 GMT
وأكد الرئيس في كلمة مصوّرة أن وحدات قوات العمليات الخاصة "احتلت مكانة مستحقة في طليعة الجيش الروسي"، وأسهمت في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها طوّرت تقاليد القوات الخاصة الوطنية واستندت إلى أحدث التوجهات في الاستراتيجية والتكتيك العسكريين.
وأضاف أن مقاتلي هذه الوحدات أثبتوا عمليًا قدرتهم على تنفيذ مهام خاصة وغير تقليدية، والعمل بسرعة وكفاءة في مختلف الظروف، لافتًا إلى أن تشكيل هذه الوحدات المتحركة والمجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات جاء استجابةً لتحديات القرن الحادي والعشرين، وللمهام المرتبطة بتعزيز سيادة روسيا وأمنها.
واختتم بوتين تهنئته بتوجيه الشكر للعسكريين والمحاربين القدامى على "أدائهم القتالي المتقن ومهارتهم العسكرية وشجاعتهم الشخصية"، معربًا عن ثقته في استمرارهم في ضمان أمن البلاد ومواطنيها على أعلى مستوى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
