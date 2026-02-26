روسيا: أي خطوات أوكرانية نحو امتلاك قدرات نووية ستقابل بـ"رد صارم"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
روسيا: أي خطوات أوكرانية نحو امتلاك قدرات نووية ستقابل بـ"رد صارم"
روسيا: أي خطوات أوكرانية نحو امتلاك قدرات نووية ستقابل بـ"رد صارم"
حذرت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري ومراقبة الأسلحة، يوليا جيدانوفا، اليوم الخميس، من أن أي خطوات من جانب كييف نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية ستُعتبر من موسكو محاولة لخلق تهديد مباشر لأمن روسيا، وستلقى حتماً برد صارم من الجانب الروسي.
وقالت جيدانوفا خلال الجلسة العامة المشتركة الـ98 لمنتدى التعاون في مجال الأمن والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الأربعاء: "نحذر بشكل حاسم من أن أي خطوات نحو امتلاك كييف للقدرة النووية العسكرية ستُعتبر منا محاولة لخلق تهديد مباشر لأمن بلادنا وستلقى حتماً ردنا الصارم".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
الدوما الروسي: تزويد باريس ولندن لكييف بالأسلحة النووية يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية
أمس, 20:04 GMT
وأضافت أن الجانب الروسي أشار إلى هذا الأمر منذ عام 2022، عندما صرح فلاديمير زيلينسكي باستعداده لمراجعة الوضع النووي الخالي من الأسلحة في أوكرانيا. وقالت: "كان ذلك أحد المحفزات لبدء العملية الخاصة. وفيما بعد، لعب السياسيون الأوكرانيون من مختلف التوجهات على فكرة امتلاك السلاح النووي عدة مرات".
ودعت جيدانوفا المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه المعلومات "بجدية كبيرة" وتوجيه السلطات البريطانية والفرنسية، التي وصفتهما بأنها "تجاوزتا الحدود في هيجانها المعادي لروسيا"، مضيفة: "عواقب هذا المسار الطائش تهدد أكثر من مجرد أمن روسيا".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يُعرف بـ "القنبلة القذرة".
