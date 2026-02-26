https://sarabic.ae/20260226/روسيا-أي-خطوات-أوكرانية-نحو-امتلاك-قدرات-نووية-ستقابل-بـرد-صارم-1110758132.html
روسيا: أي خطوات أوكرانية نحو امتلاك قدرات نووية ستقابل بـ"رد صارم"
وقالت جيدانوفا خلال الجلسة العامة المشتركة الـ98 لمنتدى التعاون في مجال الأمن والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الأربعاء: "نحذر بشكل حاسم من أن أي خطوات نحو امتلاك كييف للقدرة النووية العسكرية ستُعتبر منا محاولة لخلق تهديد مباشر لأمن بلادنا وستلقى حتماً ردنا الصارم".وأضافت أن الجانب الروسي أشار إلى هذا الأمر منذ عام 2022، عندما صرح فلاديمير زيلينسكي باستعداده لمراجعة الوضع النووي الخالي من الأسلحة في أوكرانيا. وقالت: "كان ذلك أحد المحفزات لبدء العملية الخاصة. وفيما بعد، لعب السياسيون الأوكرانيون من مختلف التوجهات على فكرة امتلاك السلاح النووي عدة مرات".وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يُعرف بـ "القنبلة القذرة".
حذرت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري ومراقبة الأسلحة، يوليا جيدانوفا، اليوم الخميس، من أن أي خطوات من جانب كييف نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية ستُعتبر من موسكو محاولة لخلق تهديد مباشر لأمن روسيا، وستلقى حتماً برد صارم من الجانب الروسي.
وقالت جيدانوفا خلال الجلسة العامة المشتركة الـ98 لمنتدى التعاون في مجال الأمن والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الأربعاء: "نحذر بشكل حاسم من أن أي خطوات نحو امتلاك كييف للقدرة النووية العسكرية ستُعتبر منا محاولة لخلق تهديد مباشر لأمن بلادنا وستلقى حتماً ردنا الصارم".
وأضافت أن الجانب الروسي أشار إلى هذا الأمر منذ عام 2022، عندما صرح فلاديمير زيلينسكي باستعداده لمراجعة الوضع النووي الخالي من الأسلحة في أوكرانيا. وقالت: "كان ذلك أحد المحفزات لبدء العملية الخاصة. وفيما بعد، لعب السياسيون الأوكرانيون من مختلف التوجهات على فكرة امتلاك السلاح النووي عدة مرات".
ودعت جيدانوفا المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه المعلومات "بجدية كبيرة" وتوجيه السلطات البريطانية والفرنسية، التي وصفتهما بأنها "تجاوزتا الحدود في هيجانها المعادي لروسيا"، مضيفة: "عواقب هذا المسار الطائش تهدد أكثر من مجرد أمن روسيا".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يُعرف بـ "القنبلة القذرة".