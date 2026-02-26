سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/سلطنة-عمان-تصدر-بيانا-بشأن-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-جنيف-1110762173.html
سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف
سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الخميس، بيانا بشأن لقاء وزيرها بدر البوسعيدي، في مدينة جنيف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك في إطار المحادثات... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T06:33+0000
2026-02-26T06:33+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099969014_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4daa752aef3a52f08cae0b78b26a3dce.jpg
ووفقا للبيان، تناول اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات، إضافة إلى استعراض المرئيات والمقترحات التي يعتزم الجانب الإيراني طرحها بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، استناداً إلى المبادئ الاسترشادية التي تمت التوافق عليها خلال الجولة السابقة.وأكد البوسعدي، التزام سلطنة عمان الثابت بدعم مساعي الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يسهم في الوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة حيال برنامج إيران النووي ومستقبله.وأضاف البيان أنه "من المنتظر أن يلتقي الوزير البوسعيدي صباح اليوم بالفريق التفاوضي الأمريكي لنقل وجهة النظر الإيرانية والاستماع إلى الطروحات والأفكار المقدمة من الجانب الأمريكي".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليًا في جنيف، عبر لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العُماني بدر البوسعيدي، لبحث مواقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة بدأت من الناحية العملية بلقاء وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وعمان بدر البوسعيدي في جنيف وبحث مواقف إيران بشأن الملف النووي والعقوبات".وأضافت أن عراقجي "أكد خلال اللقاء أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية واشنطن والامتناع عن السلوك والمواقف المتناقضة"، مشيرةً إلى أنه أوضح "مواقف وملاحظات طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال، يوم أمس الأربعاء: "نرى آفاقًا إيجابية قبل المحادثات مع الولايات المتحدة"، وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "يخرج البلاد من حالة اللاسلم وحالة اللاحرب".وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مبعوث ترامب الخاص بالمفاوضات النووية الإيرانية ستيف ويتكوف، قوله يوم أمس إن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تركز حاليًا على القضايا النووية".وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف في 17 فبراير/شباط الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير/شباط بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-المعركة-الدبلوماسية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-ستطول-والحل-قد-لا-يكون-لصالح-طهران-1110755945.html
https://sarabic.ae/20260225/إيران-ترد-على-ترامب-وتتحدث-عن-ثلاث-أكاذيب-كبرى-1110721264.html
https://sarabic.ae/20260225/وزير-الخارجية-الأمريكي-رفض-إيران-بحث-الصواريخ-الباليستية-مشكلة-كبيرة-1110757175.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099969014_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_773e1cdd832adf2cb6e23de3b06eba9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف

06:33 GMT 26.02.2026
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الخميس، بيانا بشأن لقاء وزيرها بدر البوسعيدي، في مدينة جنيف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك في إطار المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة الجارية برعاية سلطنة عُمان.
ووفقا للبيان، تناول اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات، إضافة إلى استعراض المرئيات والمقترحات التي يعتزم الجانب الإيراني طرحها بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، استناداً إلى المبادئ الاسترشادية التي تمت التوافق عليها خلال الجولة السابقة.
وأكد البوسعدي، التزام سلطنة عمان الثابت بدعم مساعي الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يسهم في الوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة حيال برنامج إيران النووي ومستقبله.
وأضاف البيان أنه "من المنتظر أن يلتقي الوزير البوسعيدي صباح اليوم بالفريق التفاوضي الأمريكي لنقل وجهة النظر الإيرانية والاستماع إلى الطروحات والأفكار المقدمة من الجانب الأمريكي".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليًا في جنيف، عبر لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العُماني بدر البوسعيدي، لبحث مواقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة بدأت من الناحية العملية بلقاء وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وعمان بدر البوسعيدي في جنيف وبحث مواقف إيران بشأن الملف النووي والعقوبات".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
أمس, 22:06 GMT
وأضافت أن عراقجي "أكد خلال اللقاء أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية واشنطن والامتناع عن السلوك والمواقف المتناقضة"، مشيرةً إلى أنه أوضح "مواقف وملاحظات طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".
وعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بنودًا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال، يوم أمس الأربعاء: "نرى آفاقًا إيجابية قبل المحادثات مع الولايات المتحدة"، وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "يخرج البلاد من حالة اللاسلم وحالة اللاحرب".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"
أمس, 06:42 GMT
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مبعوث ترامب الخاص بالمفاوضات النووية الإيرانية ستيف ويتكوف، قوله يوم أمس إن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تركز حاليًا على القضايا النووية".
وأضاف: "إدارة ترامب ترغب في إجراء محادثات بشأن برنامج إيران الصاروخي إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي".
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف في 17 فبراير/شباط الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
وزير الخارجية الأمريكي: رفض إيران بحث مسألة الصواريخ الباليستية "مشكلة كبيرة"
أمس, 23:32 GMT
وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير/شباط بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.
جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала