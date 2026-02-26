لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر مساء أمس الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحاول الفرار من خلال نافذة شقة في طابق مرتفع، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على وحدة تكييف خارجية، ليبقى معلقًا في الهواء، وسط حالة من الفزع بين السكان الذين أخذوا يطالبونه بالحذر، في مشهد أثار دهشة واستغراب المتابعين.وأضاف البيان أن "قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم بقصد السرقة"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بين المصريين، بعدما وثّق محاولة هروب غريبة لسارق من أحد المباني السكنية في القاهرة، وصفها كثيرون بأنها من أكثر المشاهد عبثية هذا العام.
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر مساء أمس الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحاول الفرار من خلال نافذة شقة في طابق مرتفع، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على وحدة تكييف خارجية، ليبقى معلقًا في الهواء، وسط حالة من الفزع بين السكان الذين أخذوا يطالبونه بالحذر، في مشهد أثار دهشة واستغراب المتابعين.

من جهتها، كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، تفاصيل الواقعة، موضحة أنه في 24 فبراير/ شباط الجاري، تسلق أحد الأشخاص برجًا سكنيا في القاهرة، في محاولة لسرقة إحدى الشقق.

لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
مجتمع
على طريقة أفلام هوليود..لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا..فيديو
5 يناير, 15:12 GMT
وأضاف البيان أن "قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم بقصد السرقة"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقتحام غير متوقع.. أبقار تتجول داخل متجر للأجهزة الكهربائية في تركيا... فيديو
محطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو
