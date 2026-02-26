https://sarabic.ae/20260226/لص-يتصدر-بعد-محاولة-هروب-خطيرة-في-مصر-فيديو-1110795361.html
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بين المصريين، بعدما وثّق محاولة هروب غريبة لسارق من أحد المباني السكنية في... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T15:44+0000
2026-02-26T15:44+0000
2026-02-26T15:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110795109_0:3:600:341_1920x0_80_0_0_ceef0fea7a9c622fa6d3a7c40103fc09.jpg
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر مساء أمس الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحاول الفرار من خلال نافذة شقة في طابق مرتفع، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على وحدة تكييف خارجية، ليبقى معلقًا في الهواء، وسط حالة من الفزع بين السكان الذين أخذوا يطالبونه بالحذر، في مشهد أثار دهشة واستغراب المتابعين.وأضاف البيان أن "قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم بقصد السرقة"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.اقتحام غير متوقع.. أبقار تتجول داخل متجر للأجهزة الكهربائية في تركيا... فيديومحطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو
https://sarabic.ae/20260105/على-طريقة-أفلام-هوليودلصان-يسرقان-محل-مجوهرات-في-تركيافيديو-1108936270.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110795109_62:0:517:341_1920x0_80_0_0_ff98515ccc0090ecde22f92655f05f38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي
لص يتصدر بعد محاولة هروب خطيرة في مصر... فيديو
أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بين المصريين، بعدما وثّق محاولة هروب غريبة لسارق من أحد المباني السكنية في القاهرة، وصفها كثيرون بأنها من أكثر المشاهد عبثية هذا العام.
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر مساء أمس الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحاول الفرار من خلال نافذة شقة في طابق مرتفع، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على وحدة تكييف خارجية، ليبقى معلقًا في الهواء، وسط حالة من الفزع بين السكان الذين أخذوا يطالبونه بالحذر، في مشهد أثار دهشة واستغراب المتابعين.
من جهتها، كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، تفاصيل الواقعة، موضحة أنه في 24 فبراير/ شباط الجاري، تسلق أحد الأشخاص برجًا سكنيا في القاهرة، في محاولة لسرقة إحدى الشقق.
وأضاف البيان أن "قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم بقصد السرقة"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.