الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا.. من يتوج باللقب؟

27.02.2026
وأسفرت القرعة، التي أُجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية مرتقبة في شهر مارس/آذار، أبرزها: ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان ضد تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد أمام برشلونة، إلى جانب مواجهات أخرى مثل أتلتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبير، وأتالانتا أمام بايرن ميونخ، وباير ليفركوزن ضد آرسنال.في المقابل، تبدو مهمة مانشستر سيتي أكثر تعقيدا، إذ سيصطدم ببايرن ميونخ في ربع النهائي إذا تخطى ريال مدريد، مع احتمال مواجهة أحد أندية باريس سان جيرمان أو تشيلسي أو غلطة سراي أو ليفربول في نصف النهائي.محاكاة بـ 10 آلاف تجربةنتائج دور الـ16 (بحسب التوقعات)توقع الحاسوب إقصاء مانشستر سيتي لريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، كما رجّح فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان (4-3)، وبرشلونة على نيوكاسل (4-2)، وليفربول على غلطة سراي (4-1).كما أشار إلى خروج توتنهام أمام أتلتيكو مدريد (3-2)، فيما يحقق كل من بايرن ميونخ وآرسنال انتصارين كبيرين بنتيجة 5-1 على أتالانتا وباير ليفركوزن على التوالي. أما مواجهة بودو غليمت وسبورتنغ لشبونة فستنتهي بالتعادل، مع تأهل الفريق البرتغالي بركلات الترجيح.ربع النهائيفي هذا الدور، رجّحت المحاكاة فوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح بعد تعادل مثير، بينما يتفوق بايرن ميونخ على مانشستر سيتي (3-2). كما يهزم برشلونة أتلتيكو مدريد (5-3)، ويحقق آرسنال فوزًا عريضًا على سبورتنغ لشبونة (6-2).نصف النهائييتوقف مشوار ليفربول عند بايرن ميونخ الذي يحسم المواجهة (4-2)، في حين يكتسح آرسنال برشلونة بنتيجة 4-1، ليبلغ النهائي.النهائيفي المباراة النهائية، تنتهي المواجهة بين بايرن ميونخ وآرسنال بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها الفريق الألماني بركلات الترجيح، ليتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 وفقًا لتوقعات الحاسوب العملاق.
