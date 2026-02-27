الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا.. من يتوج باللقب؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا.. من يتوج باللقب؟
الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا.. من يتوج باللقب؟
توقّع حاسوب عملاق نتائج جميع مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب سحب قرعة دور الـ16، كما كشف عن تصوّره لمسار البطولة حتى المباراة... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا.. من يتوج باللقب?

© AP Photo / Luca Brunoفاينورد وميلان في دوري أبطال أوروبا 2025
توقّع حاسوب عملاق نتائج جميع مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب سحب قرعة دور الـ16، كما كشف عن تصوّره لمسار البطولة حتى المباراة النهائية.
وأسفرت القرعة، التي أُجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية مرتقبة في شهر مارس/آذار، أبرزها: ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان ضد تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد أمام برشلونة، إلى جانب مواجهات أخرى مثل أتلتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبير، وأتالانتا أمام بايرن ميونخ، وباير ليفركوزن ضد آرسنال.
وبحسب التوقعات، تبدو فرص آرسنال في التقدم بالبطولة أكبر، إذ سيواجه في ربع النهائي الفائز من لقاء بودو غليمت وسبورتنغ لشبونة، في حال تجاوزه باير ليفركوزن.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
11:59 GMT
في المقابل، تبدو مهمة مانشستر سيتي أكثر تعقيدا، إذ سيصطدم ببايرن ميونخ في ربع النهائي إذا تخطى ريال مدريد، مع احتمال مواجهة أحد أندية باريس سان جيرمان أو تشيلسي أو غلطة سراي أو ليفربول في نصف النهائي.

محاكاة بـ 10 آلاف تجربة

أجرى حاسوب تابع لموقع "BettingLounge" محاكاة لمرحلة خروج المغلوب 10 آلاف مرة، لتحديد هوية الفريق الأقرب للتتويج باللقب في النهائي المقرر إقامته على ملعب بوشكاش أرينا يوم 30 مايو/أيار.

نتائج دور الـ16 (بحسب التوقعات)

توقع الحاسوب إقصاء مانشستر سيتي لريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، كما رجّح فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان (4-3)، وبرشلونة على نيوكاسل (4-2)، وليفربول على غلطة سراي (4-1).
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
مجتمع
رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال
أمس, 12:52 GMT
كما أشار إلى خروج توتنهام أمام أتلتيكو مدريد (3-2)، فيما يحقق كل من بايرن ميونخ وآرسنال انتصارين كبيرين بنتيجة 5-1 على أتالانتا وباير ليفركوزن على التوالي. أما مواجهة بودو غليمت وسبورتنغ لشبونة فستنتهي بالتعادل، مع تأهل الفريق البرتغالي بركلات الترجيح.

ربع النهائي

في هذا الدور، رجّحت المحاكاة فوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح بعد تعادل مثير، بينما يتفوق بايرن ميونخ على مانشستر سيتي (3-2). كما يهزم برشلونة أتلتيكو مدريد (5-3)، ويحقق آرسنال فوزًا عريضًا على سبورتنغ لشبونة (6-2).
اللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مجتمع
برشلونة يبعث رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم
25 فبراير, 18:18 GMT

نصف النهائي

يتوقف مشوار ليفربول عند بايرن ميونخ الذي يحسم المواجهة (4-2)، في حين يكتسح آرسنال برشلونة بنتيجة 4-1، ليبلغ النهائي.

النهائي

في المباراة النهائية، تنتهي المواجهة بين بايرن ميونخ وآرسنال بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها الفريق الألماني بركلات الترجيح، ليتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 وفقًا لتوقعات الحاسوب العملاق.
