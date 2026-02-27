https://sarabic.ae/20260227/الخارجية-الباكستانية-ندعو-كابول-إلى-وضع-حد-لحالة-إفلات-الإرهابيين-من-العقاب-1110828624.html
الخارجية الباكستانية: ندعو كابول إلى وضع حد لحالة إفلات الإرهابيين من العقاب
الخارجية الباكستانية: ندعو كابول إلى وضع حد لحالة إفلات الإرهابيين من العقاب
دعت إسلام آباد السلطات الأفغانية إلى وضع حد لظاهرة إفلات الإرهابيين الذين ينشطون على أراضيها من العقاب. 27.02.2026
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الجمعة: "تؤكد باكستان من جديد عزمها الراسخ وحرصها على استئصال خطر الإرهاب المنطلق من أفغانستان، وتدعو النظام الأفغاني إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تواصل في ظلها جماعتا "فتنة الخوارج" و""فتنة الهندوستان" نشاطهما على الأراضي الأفغانية".وأضاف شريف، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة الباكستانية على منصة "إكس": "قواتنا تمتلك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية."واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين، وذلك عقب ضربات جوية على أفغانستان المجاورة.
وأضاف شريف، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة الباكستانية على منصة "إكس": "قواتنا تمتلك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية."
وتابع رئيس الوزراء: "الأمة بأكملها تقف كتفًا إلى كتف مع القوات المسلحة الباكستانية".
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي، في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.