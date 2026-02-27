https://sarabic.ae/20260227/الخارجية-الباكستانية-ندعو-كابول-إلى-وضع-حد-لحالة-إفلات-الإرهابيين-من-العقاب-1110828624.html

الخارجية الباكستانية: ندعو كابول إلى وضع حد لحالة إفلات الإرهابيين من العقاب

الخارجية الباكستانية: ندعو كابول إلى وضع حد لحالة إفلات الإرهابيين من العقاب

سبوتنيك عربي

دعت إسلام آباد السلطات الأفغانية إلى وضع حد لظاهرة إفلات الإرهابيين الذين ينشطون على أراضيها من العقاب. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T14:34+0000

2026-02-27T14:34+0000

2026-02-27T14:34+0000

الجيش الباكستاني

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e068c7ee5f17ab7d1d755eedfa2fb6bd.jpg

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الجمعة: "تؤكد باكستان من جديد عزمها الراسخ وحرصها على استئصال خطر الإرهاب المنطلق من أفغانستان، وتدعو النظام الأفغاني إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تواصل في ظلها جماعتا "فتنة الخوارج" و""فتنة الهندوستان" نشاطهما على الأراضي الأفغانية".وأضاف شريف، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة الباكستانية على منصة "إكس": "قواتنا تمتلك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية."واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.

https://sarabic.ae/20260227/رئيس-وزراء-باكستان-قادرون-على-سحق-المعتدين-عقب-الضربات-الأفغانية-1110810113.html

https://sarabic.ae/20260227/وزير-الدفاع-الباكستاني-يعلن-حربا-مفتوحة-مع-حركة-طالبان-الأفغانية-1110808844.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الباكستاني, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن