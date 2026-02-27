https://sarabic.ae/20260227/الشركات-السلوفاكية-تتوقع-إجراءات-فعالة-ردًا-على-تعليق-الواردات-عبر-خط-دروجبا-1110812001.html

الشركات السلوفاكية تتوقع إجراءات فعالة ردًا على تعليق الواردات عبر خط دروجبا

أفاد مجلس المصدرين السلوفاكيين، اليوم الجمعة، بأن الشركات السلوفاكية تتوقع من السلطات اتخاذ تدابير فعالة رداً على تعليق كييف للإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا". 27.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8130eda6463b1927bf5de99315e47131.jpg

وقال المجلس لوكالة "سبوتنيك": "تتوقع الشركات السلوفاكية قرارات لا تقوض قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بسبب الزيادات غير المتناسبة في أسعار النفط ... إن الإمدادات المستقرة والمتوقعة وبأسعار معقولة من المواد الخام الاستراتيجية هي المفتاح لنشاط التصدير المستدام لسلوفاكيا".وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا اعتبارا من يوم الإثنين الماضي، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداءً من اليوم، لن تتلقى أوكرانيا أي مساعدة من سلوفاكيا في استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية". وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى موقفا واضحا وثابتا تماما لبودابست وبراتيسلافا، اللتين تدافعان عن مصالحهما الاقتصادية، ونرى تخريبا من قِبل نظام كييف".بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا

